Siete pronti a scoprire le novità da vedere su Apple TV a ottobre 2026 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming continua ad arricchire il suo catalogo, impegnandosi ogni mese per allargare la sua offerta puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV durante questo mese di inizio autunno, che porta con sé uscite esclusive tra serie TV e attesi ritorni.

Se vi state chiedendo cosa guardare su Apple TV a ottobre 2026 siete quindi capitati nel posto giusto: abbiamo selezionato per voi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, pronti da aggiungere alla vostra lista. Mettetevi comodi e partiamo subito, come sempre iniziando dai film.

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Cosa guardare su Apple TV a ottobre 2026

Film in uscita su Apple TV

The Last First: Winter K2 (documentario original)

Apriamo le novità Apple TV di ottobre 2026 da non perdere con The Last First: Winter K2, documentario che racconta di una corsa storica che si trasforma in tragedia. La competizione per conquistare per primi l’ultimo grande premio dell’alpinismo, ovvero la scalata del K2 in inverno, ha già causato cinque vittime. Ha messo inoltre in luce profonde faglie nell’alpinismo odierno: pressioni derivanti dalla commercializzazione, effetti tossici dei social media e tensioni di vecchia data tra chi è stato emarginato e chi si è sempre crogiolato nella gloria di questa disciplina. Ambizione, ego e sete di gloria possono essere pericolosi quanto la montagna stessa.

Disponibile in streaming dal 2 ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Last First: Winter K2.

Matchbox: Il film (original)

Cambiamo completamente genere con Matchbox: Il film, pellicola con un cast capitanato da John Cena e Jessica Biel. Ispirato agli iconici giocattoli Mattel, un’avventura ricca di azione in giro per il mondo che racconta la storia di un gruppo di amici d’infanzia le cui vite vengono stravolte improvvisamente. Dopo diversi anni, Sean, ex soldato e agente segreto della CIA, torna nella piccola città in cui è cresciuto per riunirsi con i suoi amici d’infanzia, accomunati dalla passione per le macchinine Matchbox. Una semplice rimpatriata diventa rapidamente un autentico incubo: Sean viene rapito e incastrato, trascinando involontariamente il gruppo in una pericolosa missione. Costretti a fuggire e a dimostrare la propria innocenza, gli amici intraprendono una frenetica corsa contro il tempo che li porterà attraverso diversi continenti per sventare una misteriosa minaccia globale e salvare il mondo. Tra inseguimenti spettacolari, auto ad alte prestazioni e missioni rischiose, dovranno riscoprire il valore della fiducia e dell’amicizia che li legava da bambini.

Disponibile in streaming dal 9 ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Matchbox: Il film.

Tenzing (original)

Da vedere a ottobre su Apple TV anche Tenzing, film ispirato a fatti realmente accaduti. Racconta la storia poco nota di Tenzing Norgay (Genden Phuntsok), un talentuoso alpinista himalayano che, insieme all’alpinista neozelandese Edmund Hillary (Tom Hiddleston), fu il primo a raggiungere la vetta dell’Everest. Incoraggiato dalla moglie Dawa (Thinley Lhamo), Tenzing trova un’alleata nella segretaria della spedizione Jill Henderson (Caitríona Balfe), e insieme convincono il colonnello John Hunt (Willem Dafoe) che Tenzing deve far parte della squadra di alpinisti britannica, anziché limitarsi a prestare assistenza. Mentre gli alpinisti occidentali vedono l’“Everest” come qualcosa da conquistare, Tenzing venera il “Chomolungma” come la sacra dea madre, e ne segue una scalata caratterizzata dalle tensioni tra origini, classi sociali e ambizioni contrastanti, oltre che dai pericoli della montagna stessa. Ma lassù, in cima al mondo, l’impero, il rango e le aspirazioni svaniscono, e ci sono solo due outsider legati dal rispetto e dalla fiducia reciproci: uno vuole realizzare il sogno di una vita e l’altro, Tenzing, è guidato da una vocazione spirituale. Diretta dalla pluripremiata regista Jennifer Peedom, una storia che parla di grandezza che non vuole essere sminuita e dell’amore che la rende possibile.

Disponibile in streaming dal 9 ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Tenzing.

Serie TV da vedere su Apple TV

Le sorelle Grimm – stagione 2 (original)

Passiamo alle novità Apple TV da guardare a ottobre lato serie TV con la seconda stagione di Le sorelle Grimm, serie animata per tutta la famiglia. Due sorelle orfane si muovono in una città popolata da personaggi usciti direttamente da fiabe e racconti fantastici, affrontando eroi e villain, mentre indagano sul mistero della scomparsa dei loro genitori. Fonde scoperta, fantasia e avventura per trasmettere importanti insegnamenti a tutte le età. La nuova stagione è composta da sei episodi, tutti disponibili nello stesso momento.

Disponibile in streaming dal 2 ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Le sorelle Grimm.

Small Prophets (original)

Proseguiamo con Small Prophets, serie che unisce umorismo e dramma con protagonista Pearce Quigley. Ruota intorno a Michael Sleep, un uomo che da quando la compagna Clea è scomparsa conduce una vita ordinaria lavorando in un negozio di bricolage. La routine viene stravolta quando il padre Brian gli svela un’antica ricetta alchemica che richiede acqua piovana e sterco per dare vita agli homunculi, spiriti magici capaci di predire il futuro. Determinato a scoprire se riuscirà mai a riabbracciare l’amata Clea, Michael decide di tentare l’incredibile esperimento con l’aiuto della giovane collega Kacey, con cui stringe un’improbabile amicizia alimentata anche dalla comune antipatia per il loro direttore. I due iniziano a lavorare in segreto nella casetta degli attrezzi in giardino, scatenando i sospetti e la curiosità ossessiva dei vicini ficcanaso. I primi due episodi arrivano insieme, i successivi con cadenza settimanale fino al 4 novembre 2026.

Disponibile in streaming dal 7 ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Small Prophets.

Dov’è Wanda? – stagione 2 (original)

Da non perdere questo mese la seconda stagione di Dov’è Wanda?, dark comedy che racconta la storia di Dedo e Carlotta Klatt, genitori alla disperata ricerca della figlia diciassettenne Wanda, scomparsa da mesi senza lasciare traccia. Quando la polizia non riesce a trovarla, la famiglia prende in mano la situazione e si procura dei dispositivi di sorveglianza con l’aiuto del figlio Ole, esperto di tecnologia. Travestiti da dipendenti di una compagnia elettrica, mettono sotto controllo il vicinato e poi mezzo quartiere scoprendo che, dietro le porte chiuse, nessuno dei loro vicini è chi finge di essere. Proprio quando pensavano che le loro vite stessero finalmente tornando alla normalità, nella nuova stagione la figlia Wanda viene colta in flagrante davanti a un cadavere. Dovranno fare tutto ciò che è in loro potere per dimostrare la sua innocenza ed evitare di perderla di nuovo. Un nuovo episodio ogni mercoledì fino al 9 dicembre 2026.

Disponibile in streaming dal 21 ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Dov’è Wanda?.

Nocturne (original)

Chiudiamo le novità Apple TV di ottobre 2026 con Nocturne, serie crime tratta dai romanzi di Lars Kepler. Racconta la storia di Jonah Lynn (Liev Schreiber), ex militare diventato detective della omicidi. Stanco di lavorare nella difficili strade di Philadelphia, l’uomo si trasferisce in una piccola cittadina della Pennsylvania in cerca di tranquillità. Quando la sua famiglia e la città stessa finiscono nel mirino dell’astuto serial killer Jurek Walter (Stephen Graham), dovrà proteggere tutto ciò che ha di più caro. Quando la disperata ricerca dell’ultima vittima scomparsa di Jurek costringe Jonah a mandare la sua figlia adottiva, l’agente dell’FBI Saga Bauer (Zazie Beetz), a confrontarsi con Jurek, fino a che punto sarà disposto a spingersi Jonah? I primi due episodi escono insieme, mentre i successivi con cadenza settimanale fino al 25 dicembre 2026.

Disponibile in streaming dal 30 ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Nocturne.

Cosa guardare su Apple TV, le altre serie TV e i film consigliati per ottobre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a ottobre sono in arrivo alcuni ulteriori contenuti, con il proseguimento di serie dei mesi scorsi e diversi finali di stagione importanti.

Ecco cos’altro c’è da guardare tra le novità di ottobre 2026 su Apple TV tra film e serie TV:

Last Seen (finale di stagione) – 7 ottobre 2026

Ted Lasso (finale stagione 4) – 7 ottobre 2026

Slow Horses (finale stagione 6) – 21 ottobre 2026

Dark Matter (finale stagione 2) – 30 ottobre 2026

Brothers (nuovi episodi) – ogni mercoledì

Knife Edge – Per una stella Michelin (nuovi episodi stagione 2) – ogni venerdì

Apple ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi: tra queste possiamo già segnalarvi la seconda stagione di Stick (4 novembre 2026), la serie 12 12 12 con Anthony Mackie (13 novembre 2026), la seconda stagione di Carl Hiaasen’s Bad Monkey (2 dicembre 2026) e la serie Profilo privato con Jessica Chastain, che sarebbe dovuta uscire a settembre 2025, ma che è stata rinviata (si sta facendo attendere parecchio e viene data tuttora come in arrivo “prossimamente”). Da più di un anno è ormai disponibile pure l’applicazione Apple TV dedicata ai dispositivi Android: potete scaricarla direttamente dal Google Play Store.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV a ottobre 2026 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.