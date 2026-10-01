Quali sono le novità Disney+ di ottobre 2026 tra film, serie TV e produzioni Original? La piattaforma di streaming continua ad arricchire il suo catalogo con un’offerta sempre più vasta, e anche questo mese autunnale porta con sé tantissimi titoli da non perdere. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic o le novità targate Hulu.

Se siete in cerca di consigli su cosa vedere su Disney+ a ottobre 2026, siete nel posto giusto: qui sotto trovate la nostra selezione delle uscite più attese, ordinate partendo come sempre dai film. Se non avete ancora un account, potete abbonarvi qui per non perdervi nulla.

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Cosa guardare su Disney+ a ottobre 2026

Film in uscita su Disney Plus

Oasis: Don’t Look Back in Anger (documentario original)

Apriamo le novità Disney+ di ottobre 2026 da non perdere con Oasis: Don’t Look Back in Anger, docufilm che racconta il trionfale tour di reunion di Liam e Noel Gallagher, “Oasis Live ’25”. Ideato da Steven Knight, è un resoconto esaltante di quello che è il più grande evento musicale del 2025, e cattura l’esperienza e le emozioni della band e dei suoi fan in tutto il mondo. La prospettiva unica include l’accesso alle prove, al backstage e al palco, oltre alla prima intervista congiunta di Noel e Liam dopo più di 20 anni. Accanto al tour mondiale tutto esaurito della band, il film esplora anche il profondo impatto emotivo di questo fenomenale momento culturale globale e ciò che la loro musica significa per il pubblico e le generazioni di tutto il mondo. La piattaforma offrirà anche immagini mai viste prima, tra cui materiale tratto dall’intervista congiunta a Liam e Noel Gallagher e le esibizioni integrali dei brani “Wonderwall” e “Slide Away”. “D’You Know What I Mean?” e “Half The World Away” saranno inoltre disponibili per la prima volta e in esclusiva per gli abbonati.

Disponibile in streaming dal 9 ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Oasis: Don’t Look Back in Anger.

Clown Panic (documentario original)

Cambiamo completamente genere con Clown Panic, documentario diretto da Ed Perkins che racconta l’ondata di panico e isteria collettiva scoppiata negli Stati Uniti nel 2016. Quell’anno, alcuni bambini della Carolina del Sud hanno avvistato dei clown nei boschi. Le segnalazioni si sono diffuse in tutta l’America, provocando blocchi e indagini. Utilizzando contenuti d’archivio e interviste a testimoni, forze dell’ordine e clown professionisti, il documentario Hulu esamina come la paura e i social media abbiano trasformato uno strano mito in isteria.

Disponibile in streaming dal 12 ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Clown Panic.

Super Truffami (speciale National Geographic)

Chiudiamo le principali novità Disney+ da vedere a ottobre lato lungometraggi con Super Truffami, speciale National Geographic dalla pluripremiata giornalista Mariana van Zeller. La donna si concede un makeover completo per infiltrarsi nella missione più strana della sua carriera: sta cercando di subire intenzionalmente una truffa sentimentale. Soltanto nel 2025, gli autori di truffe sentimentali hanno rubato più di un miliardo di dollari alle vittime americane, e Mariana vuole scoprire esattamente come fanno. Armata di una nuova identità e di un profilo di incontri appena creato, diventa l’esca, dando inizio a un viaggio a tratti assurdo ma profondamente umano, in cui comincia a frequentare un generale pluridecorato in missione in Siria, si fa corteggiare da “George Clooney” e fa squadra con un hacker che la aiuta a rintracciare diversi truffatori, compreso il suo. Lungo il percorso, smaschera le tattiche, la tecnologia e la psicologia che hanno reso queste truffe non solo comuni, ma quasi impossibili da evitare.

Disponibile in streaming dal 18 ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Super Truffami.

Serie TV da vedere su Disney+

American Horror Story – stagione 13 (original)

Passiamo alle novità Disney+ di ottobre 2026 lato serie TV con la tredicesima stagione di American Horror Story, popolare serie antologica FX creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk. Con un cast stellare, che vede il ritorno di molti dei personaggi più amati dai fan, la nuova stagione (intitolata semplicemente American Horror Story: 13) consolida l’eredità decennale della serie antologica, che ha totalizzato oltre 700 milioni di ore di streaming in tutto il mondo e dato vita a una legione di fan appassionati. La serie ha ridefinito il genere con stagioni che hanno avuto al centro una casa inquietante, una congrega di streghe, un freak show itinerante, un hotel infestato e persino l’apocalisse. Nei nuovi episodi, la coppia formata da Ben e dalla fidanzata Kira ha uno strano rapporto con il numero 13: il primo ne ha un irrazionale terrore, mentre la seconda ne è morbosamente attratta. Nel cast Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman, Joey Pollari e Jessica Lange, oltre a numerose guest star. La stagione è composta da 13 episodi: i primi tre sono proposti al lancio, seguiti da altre tre la settimana successiva. A seguire, ogni giovedì arriveranno due episodi settimanali fino al finale del 5 novembre 2026.

Disponibile in streaming dal 1° ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della tredicesima stagione di American Horror Story.

Coven Academy – L’accademia delle Streghe (original)

Restiamo sul tema con Coven Academy – L’accademia delle Streghe, nuova serie soprannaturale prodotta dall’executive producer Tim Federle. Nel cuore oscuro di New Orleans, segue tre streghe adolescenti e i loro pericolosamente affascinanti compagni stregoni in un collegio magico d’élite dove il potere è moneta di scambio, i segreti sono letali e l’attrazione è un rischio. Intrappolato tra antiche guerre soprannaturali e amori proibiti, il coven dovrà decidere fino a che punto è disposto a spingersi per proteggere la propria città e sé stesso. Nel cast Malina Pauli Weissman nei panni di Briar, una newyorkese fieramente indipendente che scopre di essere una strega, ma anche Malachi Barton, Jordan Leftwich, Ora Duplass, Louis Thresher e Tiffani Thiessen. Tutti gli episodi sono resi disponibili insieme.

Disponibile in streaming dal 2 ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Coven Academy.

Africa Earth’s Wild Home (National Geographic)

Tra le novità Disney+ da guardare a ottobre 2026 c’è anche Africa Earth’s Wild Home, serie originale National Geographic Geographic composta da sette episodi che porta sullo schermo la fauna selvatica e i paesaggi africani come mai prima d’ora, utilizzando le tecnologie più recenti per narrare i racconti più straordinari del continente e una CGI all’avanguardia per svelare la storia profonda e le forze che hanno plasmato gli ecosistemi dell’Africa. La serie evento dà il via a un ambizioso franchise pluriennale che documenterà, continente per continente, il nostro pianeta, in un momento in cui sta cambiando più velocemente che mai. Si tratta di una partnership creativa unica, che unisce la narrazione di storia naturale di livello mondiale di National Geographic, la comunità globale di Explorer e scienziati della National Geographic Society e della Perpetual Planet Initiative di Rolex in un impegno per il mondo naturale: immortalare i luoghi selvaggi della Terra e le persone che li proteggono per le generazioni future. Girata nell’arco di quasi quattro anni in quasi 30 paesi, la serie documenta in modo inedito specie e comportamenti, tra cui l’elusiva rana nera della pioggia e le iene in Congo che cacciano elefanti di notte. La serie presenta anche filmati straordinari di una rara pantera nera africana selvatica e di scimpanzé che usano strumenti unici per pescare alghe. Spaziando tra deserti, foreste, giungle, montagne e isole, la serie rivela come gli ecosistemi estremamente vari dell’Africa plasmino gli animali che vi vivono, guidando storie epiche di adattamento, resilienza e sopravvivenza.

Disponibile in streaming dal 3 ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Africa Earth’s Wild Home.

I Griffin – Halloween 2026: Happy Hell-o-ween (speciale)

Nel mese di Halloween non poteva mancare uno speciale de I Griffin, intitolato Happy Hell-o-ween. Stewie e Brian, il fedele cane parlante dei Griffin, restano coinvolti in un brutto incidente che fa perdere a entrambi la vita. Invece di essere la fine delle loro avventure, questo è l’inizio di quella più incredibile. Entrambi si ritrovano all’inferno, dove ad attenderli c’è una pena da scontare per le loro 24 stagioni di cattivi comportamenti. Ovviamente, i due non sono tipi propensi ad accettare inermi il proprio destino, soprattutto quando nefasto. Ben presto, con il loro modo di fare, riescono a irritare il diavolo in persona, finendo col prendere il suo posto.

Disponibile in streaming dal 5 ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Happy Hell-o-ween.

The Kardashians – stagione 8 (original)

Da vedere questo mese c’è anche l’ottava stagione di The Kardashians, reality Hulu incentrato sulla vita personale e professionale della famiglia allargata Kardashian-Jenner. Per la famiglia inizia un nuovo capitolo, tra amore, riscoperta e non solo. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie bilanciano la gestione del loro impero con sfide molto più personali: da scintille inaspettate e nuove relazioni, fino alla guarigione di vecchie ferite e all’affermazione della propria indipendenza. Man mano che la famiglia entra in questa nuova era, scoprirà che l’amore, che sia per sé stessi, per la famiglia o per qualcosa di nuovo, potrebbe rivelarsi il viaggio più intenso di tutti.

Disponibile in streaming dall’8 ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale dell’ottava stagione di The Kardashians.

VisionQuest (original)

Una delle novità più attese di ottobre su Disney+ è senza dubbio VisionQuest, miniserie originale Marvel Television che vede protagonista Visione (Paul Bettany). Una versione riavviata di Visione si è nascosta da chi cerca di trasformarlo in un’arma. Mentre vive nell’ombra, si rivolge alle personalità di intelligenza artificiale integrate nella sua programmazione, tra cui il famigerato Ultron, per trovare la sua vera essenza. Questa vita tranquilla all’insegna dell’introspezione termina quando una taglia sulla sua testa lo costringe alla fuga insieme a Thomas Shepard, un misterioso ragazzo che potrebbe essere suo figlio reincarnato.

Disponibile in streaming dal 14 ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di VisionQuest.

C’è sempre il sole a Philadelphia – stagione 18 (original)

Chiudiamo le principali novità Disney+ di ottobre 2026 da non perdere con la diciottesima stagione di C’è sempre il sole a Philadelphia, divertente e popolare sitcom ideata e sviluppata da Rob McElhenney insieme a Glenn Howerton. Ruota intorno alle vicende di quattro amici particolarmente disonesti, nullafacenti, egoisti e manipolatori, che gestiscono insieme un pub irlandese nel sud di Philadelphia: Charlie Kelly (Charlie Day), Mac McDonald (Rob McElhenney), Dennis Reynolds (Glenn Howerton) e Dee Reynolds (Kaitlin Olson), affiancati a partire dalla seconda stagione da Danny DeVito, che interpreta il padre dei fratelli Reynolds. La serie si diverte ad affrontare in maniera politicamente scorretta e sarcastica temi sociali di grande impatto. Nella nuova stagione, la gang torna al Paddy’s Pub con 10 nuovi episodi. Charlie, Mac, Dennis, Dee e Frank continuano a gestire il locale mentre cercano, con risultati prevedibilmente disastrosi, di adattarsi a un mondo che cambia.

Disponibile in streaming dal 21 ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della diciottesima stagione di C’è sempre il sole a Philadelphia.

Cosa guardare su Disney+, le altre serie TV e i film consigliati per ottobre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a ottobre sono in arrivo ulteriori contenuti, con nuovi episodi di serie già presenti, finali di stagione e non solo. Troviamo una vasta selezione di contenuti a tema Halloween, ma anche l’integrazione nel catalogo di una nuova stagione di Yu-Gi-Oh! e il proseguimento della UEFA Women’s Champions League, con Inter, Juventus e Roma che proveranno ad avanzare nella fase campionato.

Ecco cos’altro vedere questo mese su Disney+:

La Casa di Topolino+ (nuovi episodi stagione 2) – 1° ottobre 2026

Ghost in the Shell – 1° ottobre 2026

PAW Patrol – Il film – 1° ottobre 2026

Smile – 1° ottobre 2026

Clifford – Il grande cane rosso – 1° ottobre 2026

The Lost City – 1° ottobre 2026

Mission: Impossible – 1° ottobre 2026

Mission: Impossible 2 – 1° ottobre 2026

Mission: Impossible 3 – 1° ottobre 2026

Mission: Impossible – Rogue Nation – 1° ottobre 2026

Mission: Impossible – Fallout – 1° ottobre 2026

Mission: Impossible – Protocollo Fantasma – 1° ottobre 2026

Bumblebee – 1° ottobre 2026

Transformers – La vendetta del caduto – 1° ottobre 2026

Transformers – L’ultimo cavaliere – 1° ottobre 2026

Transformers 3 – 1° ottobre 2026

Pet Sematary – 1° ottobre 2026

Venerdì 13 – 1° ottobre 2026

Soulm8ate – 1° ottobre 2026

Tokyo Revengers: War of the Three Titans Arc – 2 ottobre 2026

Spy x Family (stagioni 1-2) – 4 ottobre 2026

Gachiakuta (stagione 1) – 5 ottobre 2026

Vampirina: Teenage Vampire (stagione 2) – 7 ottobre 2026

– 7 ottobre 2026 Jamie Foxx: Take Care of Yourself (speciale) – 7 ottobre 2026

– 7 ottobre 2026 The Drop: A Snowfall Saga (original) – 7 ottobre 2026

– 7 ottobre 2026 I Greens in città (finale stagione 4) – 7 ottobre 2026

Wild Arabia (serie National Geographic) – 23 ottobre 2026

Yu-Gi-Oh! (stagione 5) – 28 ottobre 2026

Daemons of the Shadow Realm (nuovi episodi)

Vi ricordiamo che da un po’ sono cambiate le condizioni generali di abbonamento, con Disney Plus che ha introdotto limitazioni sulla condivisione delle password. Da qualche anno Disney+ ha portato al debutto il suo piano di abbonamento con pubblicità, che si affianca a due opzioni senza inserzioni, e dal 4 novembre 2025 sono scattati ulteriori aumenti nei prezzi degli abbonamenti: allo stato attuale potete scegliere tra Standard con pubblicità a 6,99 euro al mese, Standard a 10,99 euro al mese (o 109,90 euro all’anno) o Premium (con 4K, a 15,99 euro al mese o 159,90 euro all’anno).

Disney+ ha anche avvisato i propri abbonati con una e-mail che include tutti i cambiamenti relativi alla condivisione dell’account, agli utenti extra e alla possibilità di sospensione dell’account in caso di utilizzo di un blocco della pubblicità; queste novità sono entrate in vigore alla fine di agosto 2024: chi lo desidera può aggiungere un utente extra esterno al nucleo familiare al costo di 6,99 euro al mese oppure di 5,99 euro al mese con il piano Standard con pubblicità. L’utente extra ha accesso ai contenuti della persona titolare dell’abbonamento, può creare un solo profilo e riprodurre i contenuti su un dispositivo per volta.

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Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a ottobre 2026 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?