Siete curiosi di scoprire le novità di ottobre 2026 su NOW e Sky On Demand? Tra attesissimi film, nuove serie TV e produzioni originali, anche questo mese la piattaforma di streaming e il servizio on demand di Sky si arricchiscono di tantissimi titoli imperdibili. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare.

Se vi state chiedendo cosa vedere su NOW e Sky durante questo mese autunnale, siete nel posto giusto: abbiamo selezionato per voi i migliori contenuti in uscita nei prossimi giorni. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky, e che potrebbero essere aggiunti ulteriori contenuti. Siete pronti? Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per attivare NOW o questo link per abbonarvi a Sky.

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Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a ottobre 2026

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

Americana

Apriamo le novità NOW e Sky On Demand di ottobre 2026 da non perdere con Americana, film in prima visione Sky diretto da Tony Tost, con Sydney Sweeney, Paul Walter Hauser e Halsey. In una polverosa cittadina del South Dakota, una rara camicia Lakota (camicia sacra dei nativi americani), finisce sul mercato nero scatenando una feroce corsa per accaparrarsela. Una serie di personaggi emarginati e disperati incrocia i propri destini in un intreccio di avidità e sopravvivenza: tra loro, Penny Jo Poplin, una cameriera timida ma ambiziosa che stringe un’improbabile alleanza con Lefty Ledbetter, un veterano segnato dal dolore. La loro missione li mette sulla traiettoria di un pericoloso criminale, Dillon MacIntosh (Eric Dane), al soldo di Roy Lee Dean (Simon Rex), un losco mercante di antichità del West. Mentre il sangue comincia a scorrere, altri si uniscono al caos: Ghost Eye (Zahn McClarnon), un capo tribale determinato a riportare la camicia alla sua vera casa e una donna in fuga da un passato oscuro, Mandy Starr (Halsey). Il destino del manufatto e delle vite che ruotano attorno ad esso resta appeso a un filo, in un’America in cui il confine tra sacro e profano è sempre più sottile.

Disponibile dall’11 ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Americana.

Smart Working

Tra i film da vedere in questo inizio autunno troviamo Smart Working, commedia diretta da Svevo Moltrasio con Maccio Capatonda e Sara Lazzaro. Racconta la storia di Giuliano: da quando l’azienda per cui lavora ha adottato lo smart working, l’uomo ha scoperto il paradiso. Meno lavoro ma più redditività, più famiglia e più tempo per le sue passioni. Sua moglie Laura, aspirante scrittrice, è incinta del secondo figlio e i due sono in cerca di una casa più grande. Intanto però l’azienda minaccia di riportare tutti in ufficio perché i suoi colleghi, invece, lavorano ma rendono pochissimo. Deciso a motivare e spronare i colleghi per non perdere il lavoro da casa, Giuliano riallaccia così i rapporti con alcuni di questi tra cui lo sbadato Stefano, romano fuori sede, e Gianni, un office manager ultrasettantenne in pensione da anni. Uno dopo l’altro, tutti i colleghi si trasferiscono in smart working a casa di Giuliano, tanto da coinvolgerlo, insieme a Laura e al piccolo Luca, in una serie di assurde disavventure, progetti strampalati e disastri continui. Giuliano dovrà capire se riuscirà a salvare lavoro, famiglia, e sanità mentale.

Disponibile dal 12 ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Smart Working.

Tuner – L’accordatore

Cambiamo genere con Tuner – L’accordatore, film diretto da Daniel Roher con Leo Woodall e Dustin Hoffman. Segue la storia di Niki White, un ragazzo che ha un udito talmente acuto da percepire suoni che sfuggono all’orecchio umano. Un dono che, per ironia della sorte, ha posto fine alla sua carriera da pianista quando ha sviluppato iperacusia, una condizione che rende ogni rumore forte insopportabile e doloroso. Costretto a indossare tappi per le orecchie e a rinunciare al palcoscenico, Niki si reinventa come accordatore di pianoforti, un mestiere che richiede una precisione sonora millimetrica. Accanto a lui, il burbero e brillante Harry Horowitz, suo mentore e figura paterna, con cui condivide una piccola attività a Manhattan. Insieme viaggiano per New York, entrando in case eleganti e silenziose dove i pianoforti aspettano di essere riportati in vita. Durante un bizzarro incidente, Niki scopre un’abilità nascosta: grazie al suo udito ipersensibile, riesce ad aprire la cassaforte solo ascoltando i clic del meccanismo. Una dote che non passa inosservata ad alcuni individui loschi e con cattive intenzioni. Niki si trova così diviso tra la sua vita ordinata, l’amicizia con Harry, e la crescente attrazione per Ruthie (Havana Rose Liu), una giovane e brillante studentessa di composizione che, forse, può comprenderlo davvero.

Disponibile dal 18 ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Tuner – L’accordatore.

Mio fratello è un vichingo

Da non perdere tra le novità NOW e Sky On Demand di ottobre 2026 c’è Mio fratello è un vichingo, film diretto da Anders Thomas Jensen che vede protagonista Anker (Nikolaj Lie Kaas), un uomo che dopo aver scontato quindici anni di carcere per una rapina, viene finalmente rilasciato. Con il passato ancora vivo nella mente e il peso del tempo sulle spalle, si mette subito in cerca dell’unica persona che può aiutarlo a chiudere i conti con quella vecchia storia, suo fratello Manfred (Mads Mikkelsen). È infatti lui l’unico a sapere dove sia nascosto il bottino del colpo che ha condannato Anker alla prigione. Qualcosa però e cambiato: durante gli anni della detenzione, Manfred ha sviluppato una grave malattia mentale che gli ha fatto perdere la memoria, e non ricorda più dove si trovi il nascondiglio. Confusi e legati da un rapporto complesso, i due fratelli si ritrovano a intraprendere un viaggio attraverso i luoghi della loro infanzia. Mentre tentano di ricostruire i loro ricordi, si confrontano con segreti sepolti, dolori mai affrontati e verità che metteranno alla prova la loro fiducia reciproca.

Disponibile dal 20 ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Mio fratello è un vichingo.

Anniversary

Proseguiamo con Anniversary, film diretto da Jan Komasa che si svolge durante l’anniversario di nozze di Ellen (Diane Lane) e suo marito. Per festeggiarlo, i due organizzano una cena intima con la famiglia nella loro casa di campagna: si tratta dell’occasione perfetta per riunire i figli e rivivere insieme ricordi felici. L’atmosfera, però, cambia quando Josh (Dylan O’Brien), il figlio maggiore, si presenta con la sua nuova fidanzata, Liz (Phoebe Dynevor). Mentre le sorelle di Josh cercano di mettere Liz a suo agio, Ellen inizia a provare un senso di inquietudine: quella ragazza le è stranamente familiare. Finché non realizza la verità: anni prima Liz era stata una sua studentessa, brillante ma anche segnata da un passato controverso che Ellen ricorda bene.

Disponibile dal 24 ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Anniversary.

Wicked – Parte 2

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky di ottobre lato film con Wicked – Parte 2, in arrivo proprio il giorno di Halloween. Il film diretto da Jon M. Chu conclude la storia mai raccontata delle streghe di Oz e riprende là dove si era interrotta, seguendo Elphaba (Cynthia Erivo) dopo la sua ribellione contro il regime dispotico del Mago di Oz (Jeff Goldblum). Demonizzata come la Strega Malvagia dell’Ovest, Elphaba vive in esilio nella foresta, continuando a combattere per la libertà degli animali parlanti e cercando disperatamente di rivelare la verità sul Mago. Nel frattempo, Glinda (Ariana Grande) è diventata l’icona della bontà e della speranza per tutto il regno, acclamata come Glinda la Buona. Vive nel fastoso palazzo della Città di Smeraldo, sotto l’influenza di Madame Morrible (Michelle Yeoh), e viene incoronata simbolo rassicurante del potere. Dietro la facciata della celebrità, Glinda è profondamente turbata dal conflitto con Elphaba e cerca, invano, una riconciliazione tra lei e il Mago. Intanto, l’imminente matrimonio tra Glinda e il Principe Fiyero (Jonathan Bailey) si trasforma in un evento politico spettacolare, mentre nuove minacce si profilano all’orizzonte: le vite di Boq (Ethan Slater), Fiyero e di Nessarose (Marissa Bode), la sorella di Elphaba, vengono sconvolte dall’arrivo inaspettato di una ragazza del Kansas. Quando una folla inferocita si solleva contro Elphaba, le due streghe dovranno incontrarsi un’ultima volta.

Disponibile dal 31 ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Wicked – Parte 2.

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 – stagione 2 (original)

La novità più attesa lato serie TV su NOW e Sky è senza dubbio Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, che costituisce la seconda stagione della serie lanciata nel novembre dello scorso anno. L’epico finale della storia degli 883 ci porta nel mondo di Nord Sud Ovest Est. Max (Elia Nuzzolo) e Mauro (Matteo Oscar Giuggioli) stanno coronando il loro sogno: essere primi in classifica nel 1993. Ma la vita delle popstar a guardarla da dentro è incredibile quanto incasinata. Tra Max e Mauro qualcosa inizia a cambiare: qual è il prossimo sogno? La grande avventura che vivono li porterà nella scintillante Milano della moda, e nell’America che sognavano da ragazzini. Una volta arrivati lì, troveranno veramente sé stessi? E ce la faranno a rimanere amici come quando hanno iniziato? Oltre ai due protagonisti, tornano nei nuovi episodi anche Ludovica Barbarito (Silvia), Davide Calgaro (Cisco) ed Edoardo Ferrario (Pierpaolo Peroni), raggiunti sul set dalle new-entry nel cast Gaia Zampighi (Michela Rossini) e Rosa Barbolini (Caterina).

Disponibile dal 9 ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Nord Sud Ovest Est.

Vigil – Indagine a bordo – stagione 3

Proseguiamo con la terza stagione di Vigil – Indagine a bordo, serie crime britannica con Suranne Jones. Vede protagonista la detective Amy Silva della polizia scozzese, che nella prima stagione ha indagato sulla scomparsa di un peschereccio e su un omicidio avvenuto a bordo di un sottomarino nucleare, e nella seconda su un test di armi militari diventato mortale. In questi nuovi episodi, Amy e Kirsten si trovano in una remota stazione di ricerca nell’Artico, dove dovranno indagare sull’omicidio di un soldato delle forze speciali. Un’indagine che le metterà di fronte a intrighi internazionali legati alle risorse energetiche e alle tensioni geopolitiche della zona.

Disponibile dal 18 ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Vigil – Indagine a bordo.

GialappaShow – stagione 8

In arrivo questo mese anche l’ottava stagione del GialappaShow, popolare e divertente programma condotto dalla Gialappa’s Band e dal Mago Forest. Al fianco di quest’ultimo, ogni settimana un co-conduttore diverso, appartenente al mondo della musica, dello sport e dello spettacolo. Con la partecipazione dei vari comici, tra cui Brenda Lodigiani, Valentina Barbieri, Carlo Amleto, Giulia Vecchio, Toni Bonjim Alessandro Betti, Stefano Rapone, Edoardo Ferrario e non solo, naturalmente con l’accompagnamento musicale dei Neri per Caso. Una nuova stagione all’insegna di umorismo, gag e parodie.

Disponibile dal 19 ottobre 2026.

L’Istituto

Chiudiamo le novità NOW e Sky On Demand di ottobre 2026 da vedere con L’Istituto, adattamento sci-fi dell’omonima opera letteraria di Stephen King. Racconta la storia di Luke Ellis (interpretato dall’esordiente Joe Freeman), un geniale dodicenne che viene rapito e si risveglia nell’Istituto, una struttura segreta piena di bambini arrivati lì nello stesso modo in cui è accaduto a lui, ciascuno dei quali possiede abilità insolite. Lo dirige la signora Sigsby (Mary-Louise Parker), una inflessibile fanatica disposta a tutto pur di portare a termine la sua missione. A DuPray, una cittadina non molto distante, l’ex agente di polizia Tim Jamieson (Ben Barnes), un uomo tormentato, è appena arrivato con la speranza di cominciare una nuova vita. Ma la pace e la tranquillità non dureranno a lungo, poiché la sua storia e quella di Luke sono destinate a intrecciarsi.

Disponibile dal 31 ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale de L’Istituto.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand, le altre serie TV e i film consigliati per ottobre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a ottobre sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Da vedere su NOW e Sky On Demand ci sono i film delle Collection dedicate a Anni ’90 (dal 3 al 9 ottobre 2026), Jack Ryan (dal 10 al 16 ottobre 2026), Risate all’italiana (dal 17 al 27 ottobre 2026) e Halloween (dal 28 al 31 ottobre 2026). Prosegue poi la nuova edizione di X Factor, arricchita da X Factor Daily (tutti i giorni alle 20:30) e The Road to X Factor, così come la nona stagione di Bruno Barbieri: 4 Hotel.

Questo mese sono anche previsti diversi documentari, tra Sky Arte, Sky Documentaries e Sky Nature.

Ecco cos’altro c’è da guardare a ottobre 2026 su NOW e Sky tra le novità lato film, serie TV, show e documentari:

Afterburn – Dopo l’Apocalisse – 3 ottobre 2026

Fatti vedere – 4 ottobre 2026

Natalie Portman – Il cigno nero (documentario) – 5 ottobre 2026

Il Ministero della Guerra Sporca – 6 ottobre 2026

– 6 ottobre 2026 Man with No Past – 7 ottobre 2026

Brunello, il visionario garbato (Sky Arte) – 10 ottobre 2026

Law & Order: Organized Crime (stagione 4) – 11 ottobre 2026

– 11 ottobre 2026 Bruce Willis – Duro a morire (documentario) – 12 ottobre 2026

La donna più ricca del mondo – 14 ottobre 2026

X Factor Daily 2026 – 16 ottobre 2026

Vittorio De Sica – La vita in scena (documentario) – 17 ottobre 2026

Play Dirty – Triplo gioco – 19 ottobre 2026

– 19 ottobre 2026 Al Pacino – Starface (documentario) – 19 ottobre 2026

Alla festa della Rivoluzione – 21 ottobre 2026

The Road to X Factor – 21 ottobre 2026

Matthew Perry – Friends forever (documentario) – 24 ottobre 2026

Orlando Bloom: Oltre il limite (documentario) – 26 ottobre 2026

Troviamo Denise – Storia di una bambina scomparsa (documentario) – 26 ottobre 2026

Illusione – 27 ottobre 2026

Ludwig – Gli angeli neri (documentario) – 27 ottobre 2026

Signora Volpe (stagione 3) – 28 ottobre 2026

– 28 ottobre 2026 Wild Moon – L’altra faccia della Luna (documentario) – 31 ottobre 2026

X Factor 2026 – ogni giovedì

Bruno Barbieri: 4 Hotel (nuovi episodi stagione 9) – ogni domenica

The Other Bennet Sister – Orgoglio e riscatto (nuovi episodi)

Queste le migliori novità tra film e serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand a ottobre 2026. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

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