Pronti per le novità Amazon Prime Video di ottobre 2026? Anche questo mese, il servizio di streaming compreso nell’abbonamento Prime arricchisce la propria offerta con una selezione imperdibile di film, serie TV e produzioni Original. Scopriamo insieme cosa guardare su Prime Video durante questo mese di autunnale, tra grandi ritorni e attesissime novità (anche con la prova gratuita).

Se volete rimanere aggiornati sui migliori film, serie TV e contenuti Original di ottobre 2026 su Prime Video, siete capitati nel posto giusto. Qui sotto trovate la nostra selezione con i titoli da non perdere in arrivo sul catalogo della piattaforma. Mettetevi comodi e iniziamo subito, partendo come sempre dai film.

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Cosa guardare su Amazon Prime Video a ottobre 2026

Film in uscita su Amazon Prime Video

L’amore della tua vita (original)

Apriamo le novità Amazon Prime Video di ottobre 2026 da non perdere con L’amore della tua vita, film diretto da Rachel Morrison con protagonista Margaret Qualley. Racconta la storia di Maya e del suo incontro casuale con Charlie (Gabriel Basso), che segnerà l’inizio di una storia d’amore travolgente e di un futuro che andrà ben oltre ogni sua immaginazione. Quando quel futuro viene improvvisamente stravolto, Maya si ritrova catapultata in una nuova e inaspettata realtà, che la costringerà a fare i conti con sé stessa e con ciò che desidera e a riflettere su cosa significhi amare di nuovo. Nel cast anche Aaron Pierre, Patrick Schwarzenegger, Catherine Keener, Tamara Lawrance, e Corey Johnson.

Disponibile in streaming dal 14 ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di L’amore della tua vita.

Masterplan (original)

Cambiamo genere con Masterplan, nuovo film originale con Stanley Tucci, Simona Tabasco e Victor Belmondo. Quando un ladro leggendario mette gli occhi sulla Gioconda, decide di reclutare due giovani sconosciuti per aiutarlo nell’impresa: Chiara, un’abile esperta italiana di crimini informatici, e Jay, uno specialista francese di esplosivi dall’ego smisurato. Solo in seguito, rivela loro che sono in realtà fratelli perduti da tempo, e che tra l’altro lui è il loro padre. Catapultati in una caotica reunion di cui nessuno di loro sentiva il bisogno, i componenti di questa nuova famiglia dovranno imparare a lavorare insieme – e cercare di non uccidersi a vicenda – se vogliono avere qualche possibilità di portare a termine il colpo del secolo.

Disponibile in streaming dal 16 ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Masterplan.

Drive – The Pretenders (original)

Da vedere questo mese su Prime Video anche Drive – The Pretenders, nuovo film che unisce dramma e romanticismo. Una giovane meccanica di auto da corsa finge di essere fidanzata con la star più scandalosa del mondo delle corse: ufficialmente per proteggere la sua reputazione, segretamente per avere la possibilità di mettersi al volante. Ma ben presto la menzogna rischia di distruggere tutto, anche ciò che ormai è ben più di un semplice gioco.

Disponibile in streaming dal 28 ottobre 2026.

Apocalisse Z: Nuovo Mondo (original)

Chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video di ottobre 2026 da guardare lato film con Apocalisse Z: Nuovo Mondo, secondo capitolo dell’adattamento della saga di Manel Loureiro. La storia ci porta ora alle Isole Canarie, diventate l’ultimo rifugio sicuro in Europa dopo lo scoppio dell’epidemia del virus TSJ. Quando una missione speciale parte alla volta della Spagna continentale alla ricerca di rifornimenti essenziali, Roberto (Carlos Alcaide) si unisce alla squadra con intenzioni poco chiare. La pericolosa operazione si trasforma ben presto in una corsa disperata per la sopravvivenza, e Roberto e i suoi compagni si ritroveranno circondati da orde di infetti e conflitti all’interno del gruppo. Da qui l’eterna domanda: meglio salvare sé stessi o rischiare tutto per salvare quel poco che resta dell’umanità?

Disponibile in streaming dal 30 ottobre 2026. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Apocalisse Z: Nuovo Mondo.

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Ingorgo (original)

Passiamo alle novità Amazon Prime Video di ottobre 2026 lato serie TV con Ingorgo, serie comedy italiana con un ricco cast. Quando, al calare della sera, un enorme ingorgo sconvolge i piani di migliaia di automobilisti, una semplice coda nel traffico si trasforma in un imprevedibile palcoscenico di storie, incontri e colpi di scena. Tra situazioni surreali, rivelazioni inaspettate e dinamiche esilaranti, il traffico diventa il punto di convergenza di personaggi diversissimi tra loro, costretti a condividere uno spazio sospeso nel tempo in cui tensioni, segreti e assurdità emergono in tutta la loro forza. Quello che sembra un incidente di percorso si rivelerà presto molto di più, dando vita a una comedy capace di raccontare, con ironia e umanità, il caos delle nostre vite. Con Ninni Bruschetta, Selene Caramazza, Antonio Catania, Mario Ermito, Donatella Finocchiaro, Stefano Fresi, Matilde Gioli, Corrado Guzzanti, Alessandra Mastronardi, Lucia Ocone, Francesco Pannofino, Ilenia Pastorelli, Valentina Romani e Gian Marco Tognazzi. Tutti i 6 episodi sono disponibili contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 2 ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ingorgo.

Regina Rossa – stagione 2 (original)

Proseguiamo con la seconda stagione di Regina Rossa, adattamento televisivo del secondo libro (Lupa Nera) della trilogia di successo di Juan Gómez-Jurado. In questi nuovi episodi, Antonia Scott – Regina Rossa nonché la persona più intelligente del pianeta – e Jon Gutiérrez – il suo fedele scudiero, un poliziotto gay dal carattere irascibile – dovranno risolvere un crimine legato alla mafia russa sulla Costa del Sol, indagando sulla misteriosa scomparsa di Lola Moreno, moglie di un mafioso costretto a condurre una vita in continua fuga. Anche Lola è braccata dalla Lupa Nera, una spietata killer al soldo dei mafiosi, che metterà a dura prova l’intelligenza di Antonia. Antonia e Jon si ritroveranno così al centro di una rete di corruzione e cospirazioni molto più vasta di quanto avrebbero mai potuto immaginare, mentre il loro rapporto vacilla a causa di una serie di segreti e sfiducia reciproca. Nel frattempo, Mentor segue le tracce delle morti sospette di altre Regine Rosse in tutta Europa, una situazione che potrebbe mettere in pericolo la vita dei due protagonisti. Tutti i 6 episodi sono disponibili contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 2 ottobre 2026.

Tintoria Prime

Su Prime Video arriva questo mese in esclusiva Tintoria Prime, 4 nuove puntate inedite di Tintoria, podcast di successo condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone, co-prodotto da THE COMEDY CLUB e per l’occasione in associazione con The Jackal. Si parte il 6 ottobre con Sabrina Impacciatore, per proseguire, di mese in mese, con altre 3 puntate che ospiteranno amatissimi volti del mondo dello spettacolo e non solo. Sulla piattaforma saranno inoltre disponibili 50 tra gli episodi più amati di Tintoria che, con oltre 300 puntate e 100 milioni tra visualizzazioni e ascolti, è diventato un punto di riferimento della comedy italiana, aggiudicandosi il prestigioso Premio della Satira Forte dei Marmi e due premi a IL POD, quello per il pubblico Amazon Music nel 2023 e Storia del podcast nel 2026.

Disponibile in streaming dal 6 ottobre 2026.

Carrie (original)

Da non perdere a ottobre Carrie, nuova serie originale basata sull’iconico romanzo di Stephen King. Una rivisitazione audace, attuale e sorprendente della storia di formazione ormai diventata un cult, adattata per la prima volta a serie tv dal visionario showrunner Mike Flanagan. Segue le vicende di Carrie White, un’adolescente emarginata, che ha trascorso tutta la sua vita rinchiusa tra le mura di casa insieme alla madre Margaret, estremamente protettiva nei suoi confronti. Dopo la morte improvvisa e prematura del padre, Carrie viene catapultata nello spietato ecosistema di un liceo pubblico, dove è costretta ad affrontare lo scalpore mediatico provocato da un atto di bullismo che sconvolge la sua comunità, la pressione costante e la crudeltà indiscriminata dell’era dei social media, nonché il risveglio di misteriosi poteri telecinetici che si manifestano nel corso della sua adolescenza. Tutti gli 8 episodi arrivano insieme.

Disponibile in streaming dal 7 ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Carrie.

Helluva Boss – stagione 3, parte 1 (original)

Arriva questo mese la prima parte della terza stagione di Helluva Boss, serie animata che racconta le vicende di Blitzo, un diavoletto nato all’inferno ed eccentrico leader dell’I.M.P. (Impresa Morte Professionale), una piccola e caotica organizzazione di assassini che prospera grazie a un grimorio magico, e una complicata relazione con il principe demone Stolas. Nella nuova stagione, Blitzo e la squadra dell’I.M.P. continuano ad affrontare incarichi tra la Terra e l’Inferno, cercando allo stesso tempo di tenere insieme le loro vite personali sempre più complesse. Mentre Blitzo e Stolas faticano a capire cosa siano diventati l’uno per l’altro, Millie e Moxxie si preparano a una sorpresa destinata a cambiare le loro vite, mentre Loona assume un ruolo sempre più importante. Nel corso degli episodi, la squadra verrà trascinata in una serie di avventure sempre più caotiche che metteranno alla prova sia le loro abilità di assassini che i legami che li uniscono. Tra il ritorno di vecchi nemici e nuove opportunità all’orizzonte, riproporrà un mix di comicità esplosiva, violenza esagerata e personaggi complessi al centro della storia. La stagione è composta da 7 episodi, in arrivo il 14 ottobre (i primi 3), il 21 ottobre (4-5) e il 28 ottobre (6-7).

Disponibile in streaming dal 14 ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Helluva Boss.

Terminal List – stagione 2 (original)

Da guardare a ottobre anche la seconda stagione di Terminal List, che arriva a distanza di più di quattro anni dalla prima (in mezzo è arrivato il prequel Lupo Nero). Tratto dall’omonima serie di romanzi best-seller, segue le vicende del comandante di Navy SEAL James Reece (Chris Pratt) alle prese con forze cospirative sconosciute che cercano di sovvertire l’ordine mondiale. Questa stagione è tratta dal secondo romanzo di Jack Carr, True Believer, in cui l’autore accompagna James Reece in un percorso di violenta redenzione, alla ricerca di un nuovo scopo, dopo aver completato la sua lista. Il thriller psicologico di vendetta della prima stagione si trasforma in un thriller di spionaggio che attraversa il mondo, portando Reece nell’Oceano Indiano, nell’Africa meridionale e settentrionale, in Medio Oriente e in Europa. Affiancato da personaggi già amati dal pubblico come Raife Hastings (Tom Hopper), Katie Buranek (Constance Wu), Mohammed Farooq (Dar Salim), Jules Landry (Luke Hemsworth) e da nuovi personaggi come Freddy Strain (Gabriel Luna), Reece scoprirà una cospirazione che si estende da Mosca a Langley e che si intreccia con la storia della sua stessa famiglia. Tutti gli 8 episodi arrivano insieme.

Disponibile in streaming dal 21 ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Terminal List.

LOL Halloween Special (original)

Chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video di ottobre 2026 da non perdere con LOL Halloween Special, speciale di Halloween di LOL: Chi ride è fuori che chiama a raccolta sei tra i protagonisti di tutte le edizioni dello show, che rivivranno l’esperienza del comedy-show in un’atmosfera da brividi. Maccio Capatonda, Katia Follesa, Lucia Ocone, Herbert Ballerina, Brenda Lodigiani e Andrea Pisani si sfideranno per 4 ore consecutive non solo a rimanere seri ma anche a non spaventarsi. Alla prima risata ma anche al primo spavento, infatti, scatterà il cartellino giallo dell’ammonizione seguito da quello rosso che comporterà l’espulsione dal gioco. Chi riuscirà a mantenere il sangue freddo fino alla fine si aggiudicherà il montepremi finale di 100.000 euro, da devolvere a un ente benefico a sua scelta. La control room sarà affidata all’inesorabile commento della Gialappa’s Band (Giorgio Gherarducci e Marco Santin), che accompagnerà i concorrenti in questa sfida all’ultima battuta. Torna inoltre Lillo Petrolo che, in questa edizione speciale, vestirà i panni del CEO di un’agenzia decisamente fuori dal comune: un’agenzia di mostri pronti a irrompere nel gioco per tentare di spaventare i concorrenti. Tutti i 3 episodi arrivano insieme.

Disponibile in streaming dal 23 ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di LOL Halloween Special.

Cosa guardare su Amazon Prime Video, le altre serie TV e i film consigliati per ottobre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a ottobre sono in arrivo ulteriori contenuti, tra film, serie TV e non solo. Abbiamo il ritorno della trilogia de Il Signore degli Anelli (in vista dell’arrivo il mese prossimo della terza stagione de Gli Anelli del Potere), tutte le stagioni di Schitt’s Creek e di X-Files, nuove stagioni per One Piece e Dragon Ball Super, e tanto altro.

Vi ricordiamo inoltre che questo mese prosegue la UEFA Champions League: su Prime Video vengono trasmesse le migliori partite del mercoledì.

Ecco dunque cos’altro c’è da guardare a ottobre 2026 su Amazon Prime Video:

The Warrior – The Iron Claw – 1° ottobre 2026

– 1° ottobre 2026 Blade Runner 2049 – 1° ottobre 2026

Over the Top – 1° ottobre 2026

Red Zone – 22 miglia di fuoco – 1° ottobre 2026

Harry, ti presento Sally… – 1° ottobre 2026

L’esorcista del papa – 1° ottobre 2026

Psycho – 1° ottobre 2026

Mockingbird – In diretta dall’inferno – 1° ottobre 2026

Mercy – 1° ottobre 2026

Kraken – 1° ottobre 2026

Saw X – 1° ottobre 2026

Il cacciatore della luna piena – 1° ottobre 2026

Hellboy – 1° ottobre 2026

Dragon Ball Super (stagione 4) – 1° ottobre 2026

X-Files (stagioni 1-11) – 1° ottobre 2026

C’era una volta (stagioni 1-7) – 1° ottobre 2026

Halloween Kills – 10 ottobre 2026

Quella casa sull’isola maledetta – 13 ottobre 2026

Peppa Pig (stagioni 1-2) – 15 ottobre 2026

Hell’s Kitchen Italia (stagioni 1-5) – 15 ottobre 2026

Boruto: Naruto Next Generations (stagione 4) – 15 ottobre 2026

Love Island Italia (stagione 1) – 15 ottobre 2026

Schitt’s Creek (stagioni 1-6) – 15 ottobre 2026

John Wick 4 – 19 ottobre 2026

Love Actually – L’amore davvero – 20 ottobre 2026

Trading Places – 24 ottobre 2026

All’arrembaggio! – One Piece (stagione 16) – 25 ottobre 2026

Fuze – Conto alla rovescia – 26 ottobre 2026

– 26 ottobre 2026 Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’Anello – 26 ottobre

Il Signore degli Anelli – Le due torri – 26 ottobre

Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re – 26 ottobre

Armor – 28 ottobre 2026

– 28 ottobre 2026 West Wing – Tutti gli uomini del Presidente (stagioni 1-7) – 29 ottobre 2026

The Closer (stagioni 1-7) – 29 ottobre 2026

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Cortina Express – fino al 19 ottobre 2026

Until Dawn – Fino all’alba – fino al 23 ottobre 2026

Breathe – Fino all’ultimo respiro – fino al 29 ottobre 2026

Mia e il Leone Bianco – fino al 31 ottobre 2026

Snake Eyes: G.I. Joe – Le origini – fino al 31 ottobre 2026

La famiglia Addams 2 – fino al 31 ottobre 2026

Tra le serie presto rimosse dal catalogo segnaliamo Doc (stagione 1, fino al 9 ottobre 2026), Ken il Guerriero (stagioni 1-2, fino al 24 ottobre 2026) e Camera Café (stagione 6, fino al 31 ottobre 2026). Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni.

Tra i contenuti in arrivo nei prossimi mesi vi segnaliamo invece la serie su Muhammad Ali The Greatest (dal 4 novembre 2026), la terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere (dall’11 novembre 2026), il film Madden (con Nicolas Cage, dal 18 novembre 2026) e la serie Blade Runner 2099 (dal 25 novembre 2026).

Vi ricordiamo che da un po’ ormai i film e le serie TV di Amazon Prime Video includono anche in Italia un numero limitato di annunci pubblicitari. Per rimuoverli è necessario attivare l’apposita opzione, dal costo di 1,99 euro al mese (non è per ora prevista un’opzione annuale).

Segnaliamo che questo mese viene reso disponibile per l’acquisto e per il noleggio i film Spider-Man: Brand New Day (dal 6 ottobre 2026), Oceania (dal 6 ottobre 2026) e Insidious – Fuori dall’Altrove (dal 19 ottobre 2026). Grazie ad un accordo pluriennale con Warner Bros. Discovery, a partire dallo scorso 13 gennaio è possibile abbonarsi anche al Channel di HBO Max, al costo di di 5,99 euro al mese (con pubblicità) o di 11,99 euro al mese (senza annunci).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a ottobre 2026 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di ottobre per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.