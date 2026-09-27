Siete pronti a scoprire tutte le novità Netflix di ottobre 2026? Tra attesissimi film, nuove serie TV e produzioni originali, anche questo mese la piattaforma streaming arricchisce il suo catalogo con tanti titoli imperdibili per le vostre serate autunnali.

Se vi state chiedendo cosa vedere su Netflix a ottobre 2026, siete nel posto giusto: abbiamo selezionato per voi le migliori uscite del mese, tra grandi ritorni e attesissime prime visioni. Ecco la nostra guida completa ai titoli da non perdere, organizzati in ordine cronologico d’uscita. Partiamo come sempre con i film.

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Cosa guardare su Netflix a ottobre 2026

Film in uscita su Netflix

Schumacher ‘94 – La nascita di una leggenda (original)

Apriamo le novità Netflix di ottobre 2026 da non perdere con Schumacher ‘94 – La nascita di una leggenda, documentario che racconta gli esordi e la nascita del mito di Michael Schumacher, uno dei piloti di Formula 1 più amati di sempre. La ricostruzione fedele di quello che è stato probabilmente l’anno più drammatico, sportivamente parlando, nella storia recente della Formula 1. Nel 1994, lo sfavorito Michael Schumacher divenne campione del mondo di F1 per la prima volta. Ma tra la sua vittoria all’esordio stagionale in Brasile e la conquista del titolo in Australia si cela una delle stagioni più tese nella storia delle corse. A soli 25 anni, Michael e la sua fidanzata e futura moglie Corinna vissero vittorie spettacolari, accuse di manipolazione ed eventi devastanti come i fatali incidenti di Ayrton Senna e Roland Ratzenberger. Improvvisamente, nel bel mezzo della stagione, rischiarono di perdere tutto.

Disponibile in streaming dal 2 ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Schumacher ’94 – La nascita di una leggenda.

Animals (original)

Da vedere questo mese in streaming c’è Animals, nuovo film diretto e interpretato da Ben Affleck al fianco di Kerry Washington, Gillian Anderson e Steven Yeun. Quando il loro figlio viene rapito, il candidato alla carica di sindaco di Los Angeles Milo Bradgord e sua moglie si ritrovano coinvolti in una rete di inganni. Mentre si affannano per mettere insieme il riscatto, sono costretti a compiere scelte che potrebbero distruggere la loro vita. Dopo speso la maggior parte del loro denaro per la campagna politica dell’uomo, i due saranno infatti costretti a ricorrere a misure estreme per racimolare i soldi, sporcandosi le mani e rivelando un lato della loro vita che non avrebbero mai voluto portare alla luce.

Disponibile in streaming dal 9 ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Animals.

Noi, un po’ meglio (original)

Cambiamo genere con Noi, un po’ meglio, nuovo film di Daniele Luchetti con Elio Germano e Maria Chiara Giannetta che verrà presentato alla Festa del Cinema di Roma. Simone e Lucia sono molto diversi: lui è un uomo strutturato e con un forte senso della famiglia, lei è indipendente, allergica alle convenzioni e da sempre contraria alla maternità. Malgrado questo, il loro è un rapporto molto forte e ogni contrasto lascia il passo al loro amore, la cui colonna sonora è una continua, minuziosa e divertente trattativa su tutto. Quando la sfida diventa l’adozione di un bambino, quest’ultima diventa un’avventura che catalizza le loro divergenze più profonde. Riusciranno a superare i tanti ostacoli che questa prova metterà sul loro cammino? Una commedia sentimentale che mette a nudo la necessità di confrontarsi con le proprie paure e i propri desideri nel tentativo di essere sé stessi… un po’ meglio.

Disponibile in streaming dal 29 ottobre 2026.

Serie TV da vedere su Netflix

La valle dell’Eden (original)

Passiamo alle novità da guardare su Netflix a ottobre lato serie TV con La valle dell’Eden, miniserie che permette di rivivere il classico della letteratura statunitense del 1952 scritto dal premio Nobel John Steinbeck. Ripercorre la saga multigenerazionale della famiglia Trask, gettando nuova luce sull’indimenticabile antieroina Cathy Ames, interpretata dalla candidata all’Oscar Florence Pugh. La storia, ambientata in California tra la fine dell’Ottocento e la Prima guerra mondiale, segue le vicende dei Trask e degli Hamilton, intrecciando rivalità, amori, colpa e desiderio di redenzione. Adam Trask (Christopher Abbott) è un uomo idealista che si trasferisce nella Salinas Valley per costruire una nuova vita con la moglie Cathy, figura enigmatica e manipolatrice. I loro figli gemelli, Cal (Joseph Zada) e Aron (Joe Anders), crescono segnati dal conflitto tra bene e male. Attraverso più generazioni, i Trask esplorano la libertà di scegliere il proprio destino e la possibilità di superare gli errori del passato.

Disponibile in streaming dal 1° ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La valle dell’Eden.

Physical Italia: da 100 a 1 (original) – La Finale

La competizione di Physical Italia: da 100 a 1 arriva alla sua conclusione. Questa prima edizione ha portato nell’arena del Lingotto 100 concorrenti provenienti dal mondo dello sport e dell’intrattenimento a sfidarsi in prove fisiche estreme, che hanno messo alla prova forza, agilità, resistenza e determinazione. Alla fine, solo uno di loro conquista l’ambita vittoria: nella “Sala dei Busti” non contano le medaglie passate, ma quanto fuoco hanno dentro. Dopo sette episodi si arriva alla resa dei conti: la Finale, disponibile venerdì 2 ottobre alle 20:00, incoronerà l’unico concorrente capace di superare tutte le prove dello show.

Disponibile in streaming dalle ore 20:00 del 2 ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Physical Italia: da 100 a 1.

Maschi Veri – stagione 2 (original)

Proseguiamo con la seconda stagione di Maschi Veri, con Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti pronti a rimettersi in gioco rispettivamente nei ruoli di Mattia, Massimo, Riccardo e Luigi. Nonostante si sentano ormai “decostruiti dalla mascolinità tossica”, i quattro amici sono ancora alla ricerca di quell’equilibrio tra i sessi duramente colpito dai cambiamenti di status e di vita, sia nelle dinamiche sentimentali che nelle nuove relazioni in corso. In questa nuova stagione ritroviamo le quattro coppie esattamente all’opposto di come le avevamo lasciate: i nostri Maschi restano fuori posto come sempre, ma più amici che mai. Tornano nel cast anche Thony, Sarah Felberbaum, Laura Adriani, Alice Lupparelli, Nicole Grimaudo e Davide Iacopini, che si affiancano a Carolina Crescentini, Silvia D’Amico, Alessio Boni, Giancarlo Commare e Ilenia Pastorelli.

Disponibile in streaming dal 7 ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Maschi Veri.

Below (original)

Proseguiamo con Below, miniserie che unisce thriller e horror e vede protagonista Josh Hartnett. Calvin Penney è un pescatore dal cuore grande ma testardo che vive in una cittadina di Terranova, ancora tormentato dalla misteriosa morte del padre avvenuta decenni prima. Quando una misteriosa creatura marina non identificata inizia a seminare il terrore nella sua città natale, Calvin deve lottare per tenere unita la sua affiatata comunità. Determinato a proteggere il figlio Wade (Charlie Heaton) e il resto della famiglia, unisce le forze con una ricercatrice marina in visita (Mackenzie Davis) per affrontare la creatura e svelare i segreti sepolti dell’isola prima che sia troppo tardi. Un intreccio di miti locali, suspense mozzafiato e umorismo sincero caratterizza questa miniserie di sei episodi ricca di colpi di scena che esplora temi quali la famiglia, la comunità e il cambiamento tanto terrificante quanto inevitabile.

Disponibile in streaming dall’8 ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Below.

TYSON (original)

Torniamo nel mondo sportivo con TYSON, docuserie in quattro parti che esplora la vita tumultuosa di Mike Tyson, una delle figure più temute e affascinanti nella storia dello sport. Dall’infanzia turbolenta a Brooklyn fino al successo planetario, la serie ripercorre la sua ascesa fulminea a più giovane campione dei pesi massimi di sempre. Ma dietro la gloria si cela una storia tormentata fatta di fama, potere e controversie, che l’hanno quasi annientato. Con schietta onestà, Tyson ripercorre le scelte, le pressioni e il prezzo personale pagato per la sua leggenda. Senza filtri e profondamente intima, TYSON è uno straordinario ritratto di grandezza, caduta e redenzione.

Disponibile in streaming dal 13 ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di TYSON.

The Diplomat – stagione 4 (original)

Una delle novità più attese di questo mese da vedere su Netflix è sicuramente la quarta stagione di The Diplomat, popolare serie politica con protagonista Keri Russell. In questi nuovi episodi da non perdere, due matrimoni rischiano di implodere. Un evento catastrofico infrange la fragile pace mediata da Kate Wyler tra Stati Uniti e Regno Unito e mette a dura prova il suo matrimonio. Mentre lei cerca di arginare i danni, il complotto della presidente Grace Penn e del vicepresidente Hal Wyler per sottrarre alla Russia la sua arma più potente spinge gli Stati Uniti verso la guerra. Kate e Todd, una coppia a dir poco difficile, uniscono le forze per impedire che l’alleanza tra Grace e Hal sconvolga gli equilibri di potere dentro e fuori dal paese. Quattro candidati agli Emmy tra i protagonisti: Keri Russell nel ruolo dell’ambasciatrice Kate Wyler, Rufus Sewell in quello del vicepresidente Hal Wyler, Allison Janney nei panni della presidente Grace Penn e Bradley Whitford in quelli di Todd Penn.

Disponibile in streaming dal 15 ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di The Diplomat.

Nobody Wants This – stagione 3 (original)

Nobody Wants This torna su Netflix con la terza stagione, a circa un anno di distanza dalla precedente. Ritornano sul “piccolo” schermo l’agnostica e schietta Joanne (Kristen Bell) e il rabbino anticonformista Noah (Adam Brody), in una commedia incentrata sulla loro improbabile relazione. La sensazione della “prima volta” torna a ripetersi. Dopo essersi scelti nuovamente alla fine della scorsa stagione, Joanne e Noah si trasferiscono in una nuova casa e iniziano una relazione che sembra finalmente solida. Insieme vivranno tutte le emozionanti “prime volte” che accompagnano la creazione di una vita insieme. Sasha (Timothy Simons) ed Esther (Jackie Tohn) sono catapultati nel mondo degli appuntamenti, che lo vogliano o meno, affrontando tutte le situazioni imbarazzanti e le emozioni inaspettate che emergono dal conoscere una persona. Nel frattempo, Morgan (Justine Lupe) porta la sua carriera a un livello superiore, avvicinandosi sempre più allo status di (quasi) celebrità dei media, mentre lei e Sasha continuano a girare intorno a qualcosa che nessuno dei due è ancora riuscito ad ammettere.

Disponibile in streaming dal 22 ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Nobody Wants This.

Lupin – stagione 4 (original)

Altra novità da vedere questo mese è senza dubbio la quarta stagione di Lupin, popolare serie TV liberamente ispirata al celebre ladro protagonista dei romanzi di Maurice Leblanc. Il 14enne Assane Diop vede la sua vita stravolta dopo la morte del padre, condannato per un crimine che non ha commesso. A distanza di 25 anni, Assane usa il libro Arsène Lupin, ladro gentiluomo, un dono misterioso, come ispirazione per vendicare il padre dall’ingiustizia subita per colpa di una ricca famiglia. La nuova stagione inizia quattro anni dopo la fine della precedente. Assane è ancora in prigione, e per lui Lupin non esiste più: vuole scontare la pena e mantenere la promessa fatta a suo figlio di andare a trovare la loro famiglia in Senegal. Ma i suoi piani sono sconvolti da un misterioso annuncio firmato Lupin: diversi musei saranno teatro di furti simultanei. Nonostante la sicurezza rafforzata, i furti vanno a segno. Assane proclama la propria innocenza, ma tutto sembra indicare la sua colpevolezza. Una telecamera lo mostra persino in uno dei musei durante una rapina in cui il capitano Belkacem resta gravemente ferito. Per dimostrare la propria estraneità ai fatti e smascherare l’imitatore, Assane deve evadere e indossare ancora una volta i panni di Lupin.

Disponibile in streaming dal 23 ottobre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di Lupin.

Cosa guardare su Netflix, le altre serie TV e i film consigliati per ottobre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a ottobre 2026 sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Troviamo ad esempio i film del franchise La notte del giudizio, i primi tre film di Scream, ma anche il Six Kings Slam, l’evento tennistico che riunisce sei dei più grandi campioni del circuito ATP (Sinner, Alcaraz, Djokovic, Zverev, Fritz e de Minaur), l’evento WWE: Money in the Bank e tanto altro.

Tra film, serie TV, docuserie, documentari e non solo, durante questo mese c’è ancora tanto altro da guardare su Netflix, spaziando tra contenuti originali e di terze parti.

In particolare, vi segnaliamo da vedere a ottobre:

The Ramparts of Ice (stagione 2, original) – 2 ottobre 2026

Doing Life (original) – 2 ottobre 2026

Blue Box (stagione 2, original) – 4 ottobre 2026

La notte del giudizio – 5 ottobre 2026

Anarchia: La notte del giudizio – 5 ottobre 2026

La prima notte del giudizio – 5 ottobre 2026

Criature – 5 ottobre 2026

Love Village (stagione 3, original) – 6 ottobre 2026

Dentro il cerchio (stagione 1, original) – 7 ottobre 2026

Hidden – Senza via di scampo – 8 ottobre 2026

Haunted Hotel – L’hotel infestato (stagione 2, original) – 9 ottobre 2026

Fammi battere il cuore (stagione 1, original) – 9 ottobre 2026

Is it cake? – Dolci impossibili: Halloween (stagione 2, original) – 9 ottobre 2026

Scream – 9 ottobre 2026

Scream 2 – 9 ottobre 2026

Scream 3 – 9 ottobre 2026

WWE: Money in the Bank – 10 ottobre 2026 (live)

La trappola (stagione 1, original) – 13 ottobre 2026

Hunting Gary Glitter (docuserie, original) – 14 ottobre 2026

The Storm (original) – 15 ottobre 2026

Hollywood Arts (stagione 1, original) – 15 ottobre 2026

Tutta colpa della Brexit – 15 ottobre 2026

The Disciple: Cilvaringz e i Wu-Tang Clan (documentario, original) – 16 ottobre 2026

Organize Isler: Money Trap (stagione 1, original) – 16 ottobre 2026

Cortina Express – 18 ottobre 2026

Cyberpunk: Edgerunners (stagione 2, original) – 20 ottobre 2026

Il nuovo esperimento carcerario di Stanford (stagione 1, original) – 21 ottobre 2026

Six Kings Slam – 21, 22 e 23 ottobre 2026 (live)

Fading Grandeur (stagione 1, original) – 23 ottobre 2026

Minimum Wage (stagione 1, original) – 26 ottobre 2026

The One About Matthew Perry (docuserie, original) – 27 ottobre 2026

Il regalo di compleanno (original) – 30 ottobre 2026

Scambio di bugie (original) – 30 ottobre 2026

Collision Course (original) – 30 ottobre 2026

Beat Luke Littler (original) – 30 ottobre 2026 (live)

FOMO – 31 ottobre 2026

Vi ricordiamo che allo stato attuale sono richiesti 6,99 euro al mese per l’abbonamento Standard con pubblicità (1080p), 13,99 euro al mese per quello Standard (1080p) o 19,99 euro al mese per quello Premium (l’unico con il 4K HDR).

Queste dunque le migliori novità su Netflix a ottobre 2026 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci.