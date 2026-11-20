Da quando ha avviato il percorso per entrare a far parte di World Triathlon, con l’obiettivo di diventare un giorno disciplina olimpica, HYROX, la gara che alterna chilometri da correre a stazioni di esercizi funzionali, sta occupando sempre più spazio anche nel mondo degli sport di resistenza.

HYROX e Strava hanno infatti annunciato una partnership esclusiva della durata di due anni che fa dell’app la piattaforma ufficiale della community di questo sport, con la conseguenza che chi gareggia verrà inevitabilmente spinto verso Strava, a scapito delle alternative. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

I dettagli dell’accordo

A guadagnarci dovrebbero essere tutte e due le parti, perché HYROX dice di aver avuto più di 1,7 milioni di partecipanti nella scorsa stagione e di aspettarne oltre 2,3 milioni in quella in corso, con circa il 70% di chi gareggia alla sua prima esperienza, mentre Strava conta più di 200 milioni di utenti e ha tutto l’interesse a registrare correttamente gli allenamenti HYROX e a costruirci attorno nuovi contenuti, come l’elenco delle gare.

Secondo Strava, le menzioni di HYROX nei titoli e nelle descrizioni degli allenamenti sono più che raddoppiate rispetto a un anno fa, segno che molti atleti registravano già queste sessioni senza avere a disposizione un tipo di attività dedicato.

Per questo arriva ora un nuovo sport chiamato Hybrid Racing, con delle etichette che permettono di indicare se un’attività è una gara, una simulazione o un allenamento, e ciascun tipo viene registrato separatamente nel diario degli allenamenti.

Si possono registrare anche le singole stazioni, cioè la spinta e il traino della slitta, i burpee broad jump, il vogatore, il farmers carry, gli affondi con il sandbag e i wall ball, indicando la distanza o le calorie insieme al peso e alle ripetizioni. Strava ha annunciato anche quattro allenamenti guidati della serie Intro, riservati agli abbonati, e uno strumento per trovare le gare HYROX, entrambi in arrivo a breve.

Dall’inizio del 2027, poi, l’app aggiungerà un tipo di club pensato per le palestre, il monitoraggio dei circuiti e un modo più semplice per condividere il proprio tempo ufficiale di gara.

A dover lavorare sono quindi soprattutto Amazfit, Garmin, COROS e gli altri produttori, anche se solo Amazfit può usare il nome HYROX, e come osserva ancora the5krunner la modalità Hybrid Training di Garmin e COROS è, nei fatti, pensata proprio per HYROX.

L’app Hybrid Smash nomina già ogni stazione sugli orologi Garmin, mentre Amazfit ha aggiunto l’analisi HYROX ad Active Max, con altre novità in programma, ma l’annuncio non spiega come i dati degli orologi verranno abbinati al nuovo tipo di attività.

Secondo the5krunner, l’accordo con Strava è solo l’ultimo di una serie di passi con cui HYROX, negli ultimi mesi, ha ristretto il numero di soggetti che gestiscono i suoi dati e il suo nome. L’8 settembre i fondatori sono tornati ad avere la maggioranza della società, con L Catterton e WndrCo come soci di minoranza, mentre ad aprile Amazfit aveva firmato un accordo di esclusiva globale di tre anni come produttore di dispositivi indossabili, riservandosi l’uso del nome HYROX al polso.

A metà ottobre HYROX ha poi inviato delle diffide ad almeno otto siti e app dedicati ai risultati, dando a ciascuno sette giorni per smettere di raccogliere in automatico i risultati ufficiali e cancellare quello che avevano costruito, spiegando di non poter concedere al momento licenze commerciali per l’uso di questi dati da parte di terzi. HYROX continua a pubblicare i tempi finali e parziali ufficiali sul proprio sito, ma le analisi e le classifiche che gli atleti usavano arrivavano proprio da questi strumenti esterni. A fine ottobre, infine, è arrivato l’ingresso in World Triathlon.

Cosa cambia per chi gareggia?

Ufficialmente nessuno sarà obbligato a usare Strava, dal momento che l’annuncio non prevede alcun vincolo e che i tempi ufficiali continueranno a essere pubblicati sul sito di HYROX.

Il club ufficiale, lo strumento per trovare le gare, la condivisione più semplice del proprio tempo e, con ogni probabilità, anche la propria palestra saranno però tutti su Strava, per cui restarne fuori significherà allenarsi lontano dalla community principale di questo sport.

Per questo, secondo la fonte originale, gli atleti avranno poca scelta e finiranno per seguire la direzione presa da tutto il settore, e il consiglio pratico, per chi si affida a un sito di risultati o a un’app di allenamento di terze parti, è di salvare fin da subito il proprio storico delle gare, perché sono proprio questi strumenti ad avere più da perdere.