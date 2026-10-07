Garmin si conferma molto attiva per quanto concerne la distribuzione di nuovi aggiornamenti software per la quasi totalità dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma ancora supportati e nelle ultime ore sono arrivati aggiornamenti per cinque smartwatch dell’azienda elvetico-statunitense.

I modelli coinvolti sono gli sportwatch dedicati ai runner Forerunner 970 e Forerunner 570 (presentati nel mese di maggio 2025) e gli smartwatch Venu X1 (presentato a metà giugno 2025 e da allora disponibile in Italia), Venu 4 (presentato a metà settembre 2025 e disponibile in Italia dal 22 settembre) e vivoactive 6 (presentato ad aprile 2025). Andiamo a scoprire tutti i dettagli, incluso il changelog completo di questi aggiornamenti.

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Nuovo aggiornamento minore per Garmin Forerunner 970 e 570

Come anticipato in apertura, Garmin ha appena avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento minore per Garmin Forerunner 970 e Forerunner 570, dispositivi che, ancora oggi, rappresentano i modelli di punta più recenti della gamma di sportwatch dedicata ai runner.

I modelli che compongono le due serie stanno ricevendo la nuova versione 18.32 del software, la stessa rilasciata in beta pochi giorni fa, che va a sostituire la precedente versione 18.29 rilasciata come major update un mese fa.

Il nuovo aggiornamento, come suggerito dal changelog ufficiale (qui per Forerunner 970, qui per Forerunner 570) che riportiamo di seguito, si limita a risolvere un quartetto di bug importanti e altri bug di minore entità.

Changelog – versione 18.32 (dalla 18.29) Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante il cambio di schermata in un’attività.

Impedisce alle notifiche intelligenti di emettere un suono quando il dispositivo è in modalità silenziosa o non disturbare.

Risolve un problema che poteva causare la disattivazione involontaria della vibrazione della sveglia.

Risolve un potenziale problema con la riproduzione di musica Spotify dopo aver saltato i brani tramite cuffie Bluetooth abbinate.

Risolve altri problemi minori

La stessa patch arriva anche su Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6

L’azienda elvetico-statunitense ha avviato il rollout di un aggiornamento minore identico, utile per risolvere svariati bug, anche per i popolari smartwatch Garmin Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6.

I tre smartwatch passano dalla precedente versione 18.29 o 18.30 (a seconda del modello) alla nuova versione 18.32 del software. Di seguito riportiamo il changelog ufficiale (qui per Venu X1, qui per Venu 4, qui per vivoactive 6).

Changelog – versione 18.32 (dalla 18.29/18.30) Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante il cambio di schermata in un’attività.

Impedisce alle notifiche intelligenti di emettere un suono quando il dispositivo è in modalità silenziosa o non disturbare.

Risolve un problema che poteva causare la disattivazione involontaria della vibrazione della sveglia.

Risolve un potenziale problema con la riproduzione di musica Spotify dopo aver saltato i brani tramite cuffie Bluetooth abbinate.

Risolve altri problemi minori

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare i Garmin Forerunner 970 e 570 o gli smartwatch/sportwatch dell’azienda elvetico-statunitense, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile: