È passato circa un mese da quando Garmin ha rilasciato il più recente major update per tutti gli sportwatch più recenti dedicati ai runner della gamma Forerunner. I due modelli di punta della gamma, ovvero Garmin Forerunner 970 e Forerunner 570, tornano ad aggiornarsi in beta.

Con questa nuova versione in anteprima, l’azienda elvetico-statunitense prova a sistemare alcuni bug presenti nella più recente versione stabile del software sui due modelli presentati nel mese di maggio 2025. Non ricevono una nuova beta, invece, i più recenti Forerunner 70 e 170. Scopriamo tutti i dettagli.

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Garmin Forerunner 970 e 570: arriva una nuova beta

Come anticipato in apertura, Garmin ha da poche ore avviato il rilascio di una nuova versione in anteprima, la prima dopo il rilascio del più recente major update, per Garmin Forerunner 970 e Forerunner 570, i due sportwatch che, ancora oggi, rappresentano le più recenti soluzioni di punta dedicate ai runner.

Entrambi stanno ricevendo la nuova versione 18.32 beta che sostituisce la precedente versione 18.29 distribuita a inizio settembre sul canale di stabile: non cambia il ciclo di sviluppo, quindi è chiaro l’obiettivo di sistemare i bug presenti.

La nuova versione in anteprima non va a introdurre novità, limitandosi principalmente a risolvere un quartetto di bug importanti e altri bug di minore entità, come suggerito dal changelog ufficiale (qui per Garmin Forerunner 970 e qui per Forerunner 570) che riportiamo di seguito.

Changelog – versione 18.32 beta (dalla 18.29) Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante il cambio di schermata in un’attività.

Impedisce alle notifiche intelligenti di emettere un suono quando il dispositivo è in modalità silenziosa o non disturbare.

Risolve un problema che poteva causare la disattivazione involontaria della vibrazione della sveglia.

Risolve un potenziale problema con la riproduzione di musica Spotify dopo aver saltato i brani tramite cuffie Bluetooth abbinate.

Risolve altri problemi minori.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare i Garmin Forerunner 970 e 570 o gli smartwatch/sportwatch dell’azienda elvetico-statunitense, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.