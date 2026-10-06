Xiaomi partecipa alla Festa delle Offerte Prime di Amazon del 6 e 7 ottobre 2026, con sconti che arrivano fino al 30% su una selezione di prodotti. L’iniziativa, accompagnata dallo slogan “Vivi Smart, Risparmia di Più“, interessa diverse categorie del catalogo dell’azienda, con promozioni dedicate all’intrattenimento domestico, alla tecnologia mobile e alla pulizia della casa.

Parallelamente, anche lo store ufficiale di Xiaomi propone una propria iniziativa promozionale, con omaggi legati al raggiungimento di determinate soglie di spesa.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

⭐️ Festa delle Offerte Prime ➡️
-24%
Xiaomi TV 43 pollici 2026
Amazon
Xiaomi TV 43 pollici 2026
249€329€
Vai all'offerta-13%
ECOVACS T90S Pro OMNI
Amazon
ECOVACS T90S Pro OMNI
699€799€
Vai all'offerta-23%
ECOVACS X12S OMNICYCLONE
Amazon
ECOVACS X12S OMNICYCLONE
999€1.299€
Vai all'offerta-27%
dreame X60 Pro Ultra Complete, 42kPa
Amazon
dreame X60 Pro Ultra Complete, 42kPa
1.099€1.499€
Vai all'offerta-33%
Google Pixel Buds 2a
Amazon
Google Pixel Buds 2a
99,99€149€
Vai all'offerta-50%
Amazon Echo Dot Max con Alexa+
Amazon
Amazon Echo Dot Max con Alexa+
64,99€129,99€
Vai all'offerta-16%
Apple iPhone 17 256 GB
Amazon
Apple iPhone 17 256 GB
949€1.129€
Vai all'offerta-31%
roborock F25 Ultra
Amazon
roborock F25 Ultra
479€699€
Vai all'offerta-27%
Google Pixel Watch 4 (45 mm)
Amazon
Google Pixel Watch 4 (45 mm)
399€549€
Vai all'offerta-34%
ASUS TUF Gaming A16, R9, RTX5070
Amazon
ASUS TUF Gaming A16, R9, RTX5070
1.389€2.099€
Vai all'offerta-52%
Nuova Amazon Fire TV Stick 4K
Amazon
Nuova Amazon Fire TV Stick 4K
35,99€74,99€
Vai all'offerta-50%
ECOVACS T50 PRO OMNI Gen3
Amazon
ECOVACS T50 PRO OMNI Gen3
299€599€
Vai all'offerta-21%
Apple Watch Ultra 3 Cellular
Amazon
Apple Watch Ultra 3 Cellular
639€809€
Vai all'offerta-33%
roborock F25 Steam
Amazon
roborock F25 Steam
399€599€
Vai all'offertaScopri tutte le offerte

Le offerte Xiaomi su Amazon e su mi.com

La parte principale delle promozioni Xiaomi per la Festa delle Offerte Prime riguarda alcune delle categorie più importanti del catalogo dell’azienda. Le smart TV beneficiano di sconti fino al 30%, offrendo la possibilità di acquistare a un prezzo più conveniente alcuni dei modelli proposti dal produttore per l’intrattenimento domestico.

Riduzioni fino al 30% sono previste anche per smartphone e tablet selezionati, mentre per la pulizia della casa Xiaomi propone sconti fino al 17% sui robot aspirapolvere.

Le promozioni su Amazon sono disponibili il 6 e il 7 ottobre 2026 e riguardano i prodotti coinvolti nell’iniziativa durante i due giorni della Festa delle Offerte Prime.

PRIME DAY ⭐️

Approfitta degli sconti di Xiaomi per la Festa delle Offerte Prime

Parallelamente alle offerte su Amazon, Xiaomi propone sul proprio sito ufficiale mi.com una seconda iniziativa promozionale, valida nelle stesse date e basata sulla formula che premia gli acquisti al raggiungimento di determinate soglie di spesa.

Con una spesa di almeno 99 euro sarà possibile ricevere in omaggio uno Xiaomi Sound Pocket, dal valore dichiarato di 19,99 euro, oppure uno Xiaomi Tag indicato con un valore di 14,99 euro.

La soglia successiva è fissata a 299 euro, raggiungendo questo importo l’omaggio potrà essere una Xiaomi Smart Band 9 Active, dal valore di 26,99 euro, oppure una Mi Power Bank 3 Ultra Compact da 10.000 mAh, valutata 29,99 euro.

Infine, per gli acquisti da 499 euro in su, Xiaomi mette a disposizione una Xiaomi Smart Band 10, il cui valore dichiarato è di 49,99 euro.

Tra i prodotti principali disponibili su mi.com per queste promozioni ci sono Xiaomi 17, REDMI Note 17 Pro 5G, POCO F9 Ultra, Xiaomi Pad 8 Pro, Xiaomi Robot Vacuum X20 Max, REDMI Headphones Neo, Xiaomi Watch 5 e Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg.

Le promozioni su mi.com saranno valide fino al 7 ottobre, con disponibilità e condizioni che possono variare in base al prodotto e all’iniziativa applicata.

Approfitta degli sconti di Xiaomi su mi.com

Potrebbero interessarti anche: