Xiaomi partecipa alla Festa delle Offerte Prime di Amazon del 6 e 7 ottobre 2026, con sconti che arrivano fino al 30% su una selezione di prodotti. L’iniziativa, accompagnata dallo slogan “Vivi Smart, Risparmia di Più“, interessa diverse categorie del catalogo dell’azienda, con promozioni dedicate all’intrattenimento domestico, alla tecnologia mobile e alla pulizia della casa.

Parallelamente, anche lo store ufficiale di Xiaomi propone una propria iniziativa promozionale, con omaggi legati al raggiungimento di determinate soglie di spesa.

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Le offerte Xiaomi su Amazon e su mi.com

La parte principale delle promozioni Xiaomi per la Festa delle Offerte Prime riguarda alcune delle categorie più importanti del catalogo dell’azienda. Le smart TV beneficiano di sconti fino al 30%, offrendo la possibilità di acquistare a un prezzo più conveniente alcuni dei modelli proposti dal produttore per l’intrattenimento domestico.

Riduzioni fino al 30% sono previste anche per smartphone e tablet selezionati, mentre per la pulizia della casa Xiaomi propone sconti fino al 17% sui robot aspirapolvere.

Le promozioni su Amazon sono disponibili il 6 e il 7 ottobre 2026 e riguardano i prodotti coinvolti nell’iniziativa durante i due giorni della Festa delle Offerte Prime.

PRIME DAY ⭐️ Approfitta degli sconti di Xiaomi per la Festa delle Offerte Prime

Parallelamente alle offerte su Amazon, Xiaomi propone sul proprio sito ufficiale mi.com una seconda iniziativa promozionale, valida nelle stesse date e basata sulla formula che premia gli acquisti al raggiungimento di determinate soglie di spesa.

Con una spesa di almeno 99 euro sarà possibile ricevere in omaggio uno Xiaomi Sound Pocket, dal valore dichiarato di 19,99 euro, oppure uno Xiaomi Tag indicato con un valore di 14,99 euro.

La soglia successiva è fissata a 299 euro, raggiungendo questo importo l’omaggio potrà essere una Xiaomi Smart Band 9 Active, dal valore di 26,99 euro, oppure una Mi Power Bank 3 Ultra Compact da 10.000 mAh, valutata 29,99 euro.

Infine, per gli acquisti da 499 euro in su, Xiaomi mette a disposizione una Xiaomi Smart Band 10, il cui valore dichiarato è di 49,99 euro.

Tra i prodotti principali disponibili su mi.com per queste promozioni ci sono Xiaomi 17, REDMI Note 17 Pro 5G, POCO F9 Ultra, Xiaomi Pad 8 Pro, Xiaomi Robot Vacuum X20 Max, REDMI Headphones Neo, Xiaomi Watch 5 e Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg.

Le promozioni su mi.com saranno valide fino al 7 ottobre, con disponibilità e condizioni che possono variare in base al prodotto e all’iniziativa applicata.