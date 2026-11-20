Volkswagen ha tolto i veli alla nuova T-Roc R, la versione più sportiva della seconda generazione del suo SUV compatto, che rispetto al passato porta con sé una novità mai vista prima sulle auto del reparto R, cioè un sistema mild hybrid a 48 V abbinato al classico due litri turbo benzina.

La potenza sale a 333 CV, gli stessi della Golf R, contro i 300 CV del modello precedente, e a questi si aggiungono una trazione integrale capace di gestire la coppia tra le singole ruote posteriori, le sospensioni adattive di serie e due profili di guida dedicati alla pista, uno dei quali messo a punto sul Nordschleife.

Il debutto sul mercato è previsto per il primo trimestre del 2027, mentre i prezzi non sono ancora stati comunicati.

Motore due litri turbo con l’aiuto elettrico

Sotto il cofano c’è il quattro cilindri turbo benzina EA888 evo5 da due litri, che nella T-Roc R eroga 333 CV tra 5.750 e 6.500 giri/min e 420 Nm di coppia massima, disponibili in un intervallo piuttosto ampio, tra 1.900 e 5.250 giri/min.

Il motore è abbinato al cambio DSG a doppia frizione a sette rapporti e alla trazione integrale 4MOTION, e grazie al Launch Control, che è di serie, il SUV passa da 0 a 100 km/h in cinque secondi, con una velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h.

La parte più interessante, però, è quella elettrica, perché il turbocompressore a geometria variabile viene affiancato da un compressore elettrico alimentato dall’impianto a 48 V che rende il motore più pronto quando si accelera ai bassi regimi. Il sistema mild hybrid comprende inoltre un alternatore-starter collegato con una cinghia, che recupera energia quando si frena o si rilascia l’acceleratore e la immagazzina in una batteria agli ioni di litio.

Tra l’altro l’azienda spiega che quell’energia serve a mantenere attivi gli impianti di bordo quando il motore termico si spegne nelle fasi di veleggiamento, in cui l’auto procede per inerzia.

Volkswagen spiega inoltre che il propulsore è stato sviluppato per rispettare la normativa Euro 7, ma per ora non ha ancora diffuso i dati definitivi su consumi ed emissioni.

Il Torque Splitter e i vari profili per la pista

Rispetto alle T-Roc meno potenti, la R adotta al posteriore il Torque Splitter sviluppato da Volkswagen R, che non si limita a dividere la spinta tra i due assi ma la distribuisce in modo variabile anche tra le due ruote posteriori, arrivando a mandare a quella esterna alla curva fino al 100% della coppia disponibile sull’asse.

In questo modo l’auto chiude meglio la traiettoria e tende meno al sottosterzo, e il sistema decide come ripartire la coppia tenendo conto dell’angolo di sterzo, della pressione sull’acceleratore, della velocità e dei movimenti della carrozzeria.

Di serie ci sono anche le sospensioni adattive DCC e lo sterzo progressivo, il tutto coordinato da una centralina chiamata Vehicle Dynamics Manager, che gestisce insieme ammortizzatori, trazione integrale e blocco elettronico del differenziale. Dal menu della modalità Race si accede poi a due profili di guida aggiuntivi, Special e Drift.

Il profilo Special è stato pensato appositamente per il Nordschleife del Nürburgring e, a differenza di Race, rende le sospensioni un po’ più morbide, così che gli pneumatici restino a contatto con l’asfalto anche sui tratti più sconnessi del circuito tedesco.

Quando si guida in modalità manuale, inoltre, Special disattiva il passaggio automatico alla marcia superiore e il kick-down. Il profilo Drift, invece, interviene sulla distribuzione della coppia e sul controllo di stabilità per permettere di andare di traverso.

Come si riconosce fuori e dentro

Dall’esterno la T-Roc R si distingue dalle altre versioni per i paraurti specifici, le pinze dei freni blu e i quattro terminali di scarico, mentre i cerchi di serie sono da 19 pollici. Tra gli optional ci sono i cerchi forgiati Warmenau da 20 pollici e l’impianto di scarico Akrapovič in titanio.

Anche nell’abitacolo il tema sportivo è piuttosto evidente, con sedili sportivi rivestiti in tessuto e ArtVelours, finiture in blu e un volante con il tasto R, che richiama direttamente la modalità Race senza passare dai menu.

Il Digital Cockpit Pro, ovvero il modo in cui l’azienda chiama la strumentazione digitale, propone infine delle schermate dedicate, con un cronometro GPS per misurare i tempi sul giro e le indicazioni su pressione del turbo, temperature, potenza e ripartizione della coppia.

Volkswagen, come detto, non ha ancora comunicato quanto costerà la nuova T-Roc R, per cui bisognerà aspettare i prossimi mesi per conoscere i listini, anche per il mercato italiano. Vi terremo aggiornati.