La Festa delle Offerte Prime di Amazon è partita nell’edizione 2026: l’evento ha anche quest’anno una durata di due giorni ed è particolarmente ricco di offerte sulla tecnologia. Le promozioni sono valide solo il 6 e il 7 ottobre, con 48 ore di sconti su una miriade di prodotti: in questo caso abbiamo selezionato per voi le migliori offerte del Prime Day riguardanti i robot aspirapolvere e lavapavimenti. Vediamo quali sono le proposte da non lasciarsi sfuggire se state cercando un valido aiuto per la pulizia della casa.

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I migliori sconti sui robot aspirapolvere e lavapavimenti della Festa delle Offerte Prime

Come ormai sicuramente saprete, Amazon dedica una giornata (o più, nel caso degli ultimi anni) all’anno al Prime Day, un evento che mette a disposizione una grande quantità di offerte sulla tecnologia (e non solo) riservate agli abbonati Prime (se non lo siete potete rimediare seguendo il link qui in basso). Nel 2022 il colosso dell’e-commerce decise di spingersi oltre, proponendo un secondo evento durante l’autunno: dal 2023 ha scelto di dargli un nome diverso, passando da Prime Day autunnale a Festa delle Offerte Prime di Amazon. L’edizione di quest’anno cade il 6 e il 7 ottobre, e anche stavolta le proposte sono riservate agli abbonati Prime (a parte qualche eccezione).

Abbonati ad Amazon Prime

Le offerte sono principalmente suddivise tra proposte valide per tutte e 48 le ore (o quasi, dipende sempre dalle scorte) e le offerte lampo che durano solo qualche ora o qualche minuto (in base al successo) e che toccano una quantità limitata di scorte. Anche quest’anno, l’evento promozionale coinvolge tantissima tecnologia, tra PC, TV, cuffie wireless, smartwatch, dispositivi per la pulizia della casa (robot e aspirapolvere e lavapavimenti senza fili) e non solo. In questa sede abbiamo raccolto le proposte più interessanti riguardanti proprio i robot aspirapolvere e lavapavimenti, che costituiscono un sempre valido aiuto per la pulizia della casa.

Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla nostra selezione dei migliori sconti sui robot aspirapolvere e lavapavimenti di questa Festa delle Offerte Prime di Amazon 2026. I prezzi indicati qui sotto potrebbero differire leggermente a causa di cambiamenti dell’ultimo momento o di variazioni decise da Amazon con il passare delle ore. Potrebbero inoltre variare in base ad alcune colorazioni. Per semplificare la scelta, abbiamo suddiviso i prodotti per fasce di prezzo.

Offerte robot sopra i 500 euro

Offerte robot tra i 300 e i 500 euro

Offerte robot sotto i 300 euro

Le offerte qui sopra sono generalmente valide fino alle 23:59 del 7 ottobre 2026, ma potrebbero concludersi prima in base alle scorte a disposizione su Amazon. Proprio per questo, se avete puntato qualcosa vi consigliamo di non aspettare troppo per piazzare l’ordine. State cercando qualche altro prodotto? Per scoprire tutte le altre offerte della Festa delle Offerte Prime 2026 avete a disposizione i nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria, e il link in fondo. Non dimenticate di iscrivervi ai nostri canali Telegram Prezzi.tech (pure su WhatsApp), Prezzi.casa ed ErroriBomba per non perdervi le migliori offerte del momento (e non solo).

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