Gli sconti della Festa delle Offerte Prime 2026 di Amazon sono particolarmente numerosi. L’evento si chiuderà solo tra poche ore, alle 23:59 di domani, 7 ottobre 2026, e sul sito sono disponibili tantissime offerte su praticamente tutte le categorie di prodotti: questa volta volgiamo lo sguardo al mondo LEGO, ben rappresentato tra gli sconti. Abbiamo fatto una bella selezione delle offerte LEGO più interessanti a disposizione per questo Prime Day autunnale, spaziando tra varie fasce di prezzo.

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Gli sconti LEGO della Festa delle Offerte Prime di Amazon

Come ormai sicuramente saprete, Amazon dedica una giornata (o più, nel caso degli ultimi anni) all’anno al Prime Day, un evento che mette a disposizione una grande quantità di offerte sulla tecnologia (e tanto altro) riservate agli abbonati Prime (se non lo siete potete rimediare seguendo il link qui in basso). Nel 2022 il colosso dell’e-commerce decise di spingersi oltre, proponendo un secondo evento durante l’autunno: dal 2023 ha scelto di dargli un nome diverso, passando da Prime Day autunnale a Festa delle Offerte Prime di Amazon. L’edizione di quest’anno cade il 6 e il 7 ottobre, e anche stavolta le proposte sono riservate agli abbonati Prime (a parte qualche eccezione).

Abbonati ad Amazon Prime

Le offerte sono principalmente suddivise tra proposte valide per tutte e 48 le ore (o quasi, dipende sempre dalle scorte) e le offerte lampo che durano solo qualche ora o qualche minuto (in base al successo) e che toccano una quantità limitata di scorte. Anche quest’anno, l’evento promozionale coinvolge tantissimi prodotti, e non mancano le offerte riguardanti gli iconici mattoncini.

Senza ulteriori indugi vi lasciamo alle principali offerte LEGO di questa Festa delle Offerte Prime di Amazon. Troviamo set di vario genere, prezzo e dimensione, che spaziano tra le serie Star Wars, Technic, Harry Potter, Icons e non solo. Per facilitarvi le cose abbiamo ordinato le proposte per prezzo, in modo che possiate subito puntare ai set che fanno per voi.

Offerte LEGO sopra i 100 euro

Offerte LEGO sotto i 100 euro

Le offerte qui sopra sono generalmente valide fino alle 23:59 del 7 ottobre 2026, ma potrebbero concludersi prima in base alle scorte a disposizione su Amazon. Proprio per questo, se avete puntato qualcosa vi consigliamo di non aspettare troppo per piazzare l’ordine. State cercando qualche altro prodotto? Per scoprire tutte le altre offerte della Festa delle Offerte Prime 2026 avete a disposizione il link in fondo. Non dimenticate di iscrivervi ai nostri canali Telegram Prezzi.tech (pure su WhatsApp), Prezzi.casa ed ErroriBomba per non perdervi le migliori offerte del momento (e non solo).