Il produttore cinese DREAME, noto principalmente per le soluzioni smart legate al mondo delle pulizie domestiche, prende parte alla Festa delle Offerte Prime di Amazon, permettendo ai potenziali clienti di risparmiare cifre importanti sull’acquisto di alcuni dei migliori prodotti del proprio catalogo.
Alle offerte lanciate la scorsa settimana che includono svariati robot aspirapolvere e lavapavimenti, un paio di lavapavimenti e tanto altro l’azienda ne ha affiancate altre che rimarranno disponibili sul portale del colosso dell’e-commerce fino al 7 ottobre 2026. Andiamo a scoprire maggiori dettagli su questi prodotti, proposti anche con oltre il 40% di sconto sul prezzo di listino.
Indice:
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Sono tantissime le proposte DREAME per la Festa delle Offerte Prime
Come anticipato in apertura, anche DREAME si butta nella mischia, entrando nello spirito della Festa delle Offerte Prime con alcune interessantissime proposte su Amazon che consentono di risparmiare cifre importanti su potenziali compagni imprescindibili per la pulizia delle nostre case ma anche per la cura della persona e degli spazi esterni.
Robot aspirapolvere e lavapavimenti
Tra i robot aspirapolvere e lavapavimenti rientrano svariati modelli dell’azienda che coprono varie fasce del mercato e si rivolgono a tipologie di utenti differenti: ad esempio, abbiamo DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete, un robot aspirapolvere e lavapavimenti super completo che include un innovativo mocio su cingoli che consente il lavaggio con acqua pulita (eroga continuamente acqua calda e pulita sul mocio, raccoglie l’acqua usata).
Fino al 7 ottobre 2026 è possibile acquistare il robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete in offerta a 699 euro invece dei 1.199 euro richiesti dal listino.
C’è poi spazio per uno dei modelli più recenti e performanti dell’azienda, ovvero DREAME X60 Pro Ultra Complete, un robot che ha introdotto importanti evoluzioni tecnologiche pensate per superare i limiti tradizionali dei robot nella pulizia quotidiana.
Il dispositivo adotta un sistema meccanico ad azionamento attivo con due bracci a doppio snodo (Dual UltraExtend): il braccio per i panni lavapavimenti si estende fino a 18 centimetri oltre la sagoma del robot; quello dedicato alla spazzola laterale si allunga fino a 12 centimetri, riuscendo così a pulire lungo il battiscopa, negli angoli e sotto i mobili.
Fino alle 23:59 del 7 ottobre 2026, conclusione della Festa delle Offerte Prime, è possibile acquistare il robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME X60 Pro Ultra Complete in offerta a 1.099 euro invece dei 1.499 euro richiesti dal listino.
Ma i robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME in offerta per la Festa delle Offerte Prime su Amazon non si fermano a questi due modelli: è possibile acquistare a prezzi scontati altri sei modelli che spaziano da L50s Pro Ultra fino al più economico (grazie alla promozione) L40 Ultra AE.
Altri robot aspirapolvere e lavapavimenti in offerta su Amazon:
- DREAME X50 Ultra Complete in offerta a 699 euro invece di 999 euro
- DREAME L50s Pro Ultra in offerta a 569 euro invece di 749 euro
- DREAME L40s Pro Ultra in offerta a 474 euro invece di 699 euro
- DREAME L50 Ultra AE in offerta a 474 euro invece di 599 euro
- DREAME L10s Pro Ultra Gen 3 Kit in offerta a 379 euro invece di 499 euro
- DREAME L40 Ultra AE in offerta a 359 euro invece di 549 euro
Scope aspirapolvere e lavapavimenti
Abbandoniamo il segmento dei robot aspirapolvere e lavapavimenti, perché per la Festa delle Offerte Prime abbiamo tanti altri prodotti DRAME in offerta. Ad esempio, abbiamo la scopa elettrica con funzionalità di aspirapolvere e lavapavimenti DREAME H15 Pro Heat.
Come suggerito dal nome, questo modello integra il lavaggio ad acqua calda: fino a 55°C durante il lavaggio dei pavimenti e fino a 85°C per il risciacquo del rullo, in modo da sciogliere ed eliminare anche lo sporco più ostinato (come i residui d’olio da cucina). In aggiunta abbiamo un design “piatto” a 180°, il braccio robotico AI DescendReach GapFree e una potenza di aspirazione da 22.000 Pa.
Fino al 7 ottobre 2026 è possibile acquistare la scopa aspirapolvere e lavapavimenti DREAME H15 Pro Heat in offerta a 399 euro invece dei 599 euro richiesti dal listino.
Le scope aspirapolvere e lavapavimenti targate DREAME in offerta per la Festa delle Offerte Prime sono tantissime e, a quelle già disponibili nell’anteprima, se ne aggiungono altri due modelli.
Abbiamo ad esempio DREAME T16 Pro Heat, il modello top di gamma dell’azienda che si distingue per una potenza di aspirazione da 30.000 Pa, il sistema termico ThermoRinse che lava il rullo con acqua a 90°C per sciogliere il grasso e la struttura modulare con motore e batteria estraibili).
Per chi avesse meno pretese, c’è invece DREAME T14 Pro, un modello bilanciato e versatile che punta su un profilo ultra-sottile, una potenza di aspirazione pari a 25.000 Pa e un sistema intelligente che adatta automaticamente il flusso d’acqua allo sporco rilevato.
Altre lavapavimenti Wet & Dry in offerta su Amazon:
- DREAME T16 Pro Heat in offerta a 499 euro invece di 629 euro
- DREAME T14 Pro in offerta a 349 euro invece di 399 euro
- DREAME H15 Pro in offerta a 303 euro invece di 449 euro
- DREAME H14 Pro in offerta a 259 euro invece di 259 euro
- DREAME H12 Pro Flex Reach in offerta a 179 euro invece di 269 euro
- DREAME H12 Pro Ultra in offerta a 159 euro invece di 299 euro
- DREAME G12 Pro Flex-A in offerta a 159 euro invece di 229 euro
Aspirapolvere cordless in offerta
Per la Festa delle Offerte Prime, DREAME propone in offerta anche alcuni aspirapolvere cordless: ad esempio, c’è la DREAME Z30 Pro Aqua-A, dispositivo che in realtà combina in un unico passaggio l’aspirazione a secco e il lavaggio a umido dei pavimenti.
Le principali caratteristiche di questo dispositivo sono la Tecnologia AquaCycle 2.0 con gestione a tre zone, il motore TurboMotor da 850 W (150.000 giri al minuto) che genera una potenza di aspirazione da 28.000 Pa, un sistema di filtraggio a cinque strati (trattiene il 99,99% delle polveri sottili).
Fino al 7 ottobre 2026 è possibile acquistare l’aspirapolvere cordless due-in-uno DREAME Z30 Pro Aqua-A in offerta a 399 euro invece dei 599 euro richiesti dal listino.
C’è poi spazio per altri due aspirapolvere cordless: DREAME Z30 (rinuncia sostanzialmente al lavaggio a umido ma mantiene gran parte delle specifiche del modello “Pro Aqua”) e DREAME R20 (modello più economico che offre comunque tanta potenza di aspirazione e accorgimenti per semplificare ogni sessione di pulizia).
Altri aspirapolvere cordless in offerta su Amazon:
Le altre proposte di DREAME per la Festa delle Offerte Prime
Andando oltre, la Festa delle Offerte Prime targata DREAME prosegue con tantissimi altri prodotti in offerta, tra dispositivi per la cura della persona (come il sistema per le acconciature DREAME AirStyle Pro 2) e dispositivi per la cura degli spazi esterni (come i robot tosaerba DREAME A2 3000 e DREAME A1 Pro).
Dispositivi per la cura della persona in offerta su Amazon:
- DREAME AirStyle Pro 2 in offerta a 236 euro invece di 299 euro
- DREAME Pocket Pro 2 in offerta a 129 euro invece di 160 euro
- DREAME Hair Glory Combo in offerta a 65 euro invece di 99 euro
Robot tosaerba in offerta su Amazon:
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