Con la Festa delle Offerte Prime in corso su Amazon, il sito è praticamente invaso da offerte per tutti i gusti, e naturalmente viene ben rappresentata anche la tecnologia. L’evento proseguirà fino alle 23:59 del 7 ottobre 2026, coinvolgendo una miriade di prodotti: questa volta abbiamo selezionato per voi le migliori offerte dell’evento riguardanti la smart home. Vediamo quali sono gli sconti da non perdere per la casa intelligente.

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I migliori sconti per la smart home della Festa delle Offerte Prime di Amazon

Gli sconti della Festa delle Offerte Prime sono strutturate secondo i soliti canoni di Amazon, usati per tutti i suoi eventi (Prime DayBlack Friday compresi), e propongono una grande quantità di offerte sulla tecnologia (e non solo) riservate agli abbonati Prime (se non lo siete potete rimediare seguendo il link qui in basso). Nel 2022 il colosso dell’e-commerce decise di spingersi oltre al “solito” Prime Day, proponendo un secondo evento durante l’autunno: dal 2023 ha scelto di dargli un nome diverso, passando da Prime Day autunnale a Festa delle Offerte Prime di Amazon. L’edizione di quest’anno cade il 6 e il 7 ottobre, e anche stavolta le proposte sono riservate agli abbonati Prime (a parte qualche eccezione).

Anche quest’anno, l’evento promozionale coinvolge tantissima tecnologia, tra PC, TV, cuffie wireless, smartwatch, dispositivi per la pulizia della casa (robot e aspirapolvere e lavapavimenti senza fili) e non solo. In questa sede abbiamo raccolto le proposte più interessanti riguardanti la smart home, spaziando tra robot aspirapolvere e lavapavimenti, luci intelligenti, telecamere di sicurezza e non solo.

Le offerte sono ovviamente riservate agli abbonati Amazon Prime: se non siete ancora abbonati potete rimediare al link qui in basso:

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Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla nostra selezione delle migliori offerte per la smart home di questa Festa delle Offerte Prime 2026. I prezzi indicati qui sotto potrebbero differire leggermente a causa di cambiamenti dell’ultimo momento o di variazioni decise da Amazon con il passare delle ore. Potrebbero inoltre variare in base ad alcune colorazioni. Per semplificare la scelta, abbiamo suddiviso i prodotti per categoria.

Offerte per la pulizia della smart home

 

 

Offerte per la sicurezza della smart home

 

 

Offerte illuminazione smart home

 

 

Altre offerte per la smart home

 

 

Le offerte qui sopra sono generalmente valide fino alle 23:59 del 7 ottobre 2026, ma potrebbero concludersi prima in base alle scorte a disposizione su Amazon. Proprio per questo, se avete puntato qualcosa vi consigliamo di non aspettare troppo per piazzare l’ordine. State cercando qualche altro prodotto? Per scoprire tutte le altre offerte della Festa delle Offerte Prime 2026 avete a disposizione il link in fondo. Non dimenticate di iscrivervi ai nostri canali Telegram Prezzi.tech (pure su WhatsApp), Prezzi.casa ed ErroriBomba per non perdervi le migliori offerte del momento (e non solo).

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Tutti gli sconti della Festa delle Offerte Prime di Amazon

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