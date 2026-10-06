Con la Festa delle Offerte Prime in corso su Amazon, il sito è praticamente invaso da offerte per tutti i gusti, e naturalmente viene ben rappresentata anche la tecnologia. L’evento proseguirà fino alle 23:59 del 7 ottobre 2026, coinvolgendo una miriade di prodotti: questa volta abbiamo selezionato per voi le migliori offerte dell’evento riguardanti la smart home. Vediamo quali sono gli sconti da non perdere per la casa intelligente.
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I migliori sconti per la smart home della Festa delle Offerte Prime di Amazon
Gli sconti della Festa delle Offerte Prime sono strutturate secondo i soliti canoni di Amazon, usati per tutti i suoi eventi (Prime Day e Black Friday compresi), e propongono una grande quantità di offerte sulla tecnologia (e non solo) riservate agli abbonati Prime (se non lo siete potete rimediare seguendo il link qui in basso). Nel 2022 il colosso dell’e-commerce decise di spingersi oltre al “solito” Prime Day, proponendo un secondo evento durante l’autunno: dal 2023 ha scelto di dargli un nome diverso, passando da Prime Day autunnale a Festa delle Offerte Prime di Amazon. L’edizione di quest’anno cade il 6 e il 7 ottobre, e anche stavolta le proposte sono riservate agli abbonati Prime (a parte qualche eccezione).
Anche quest’anno, l’evento promozionale coinvolge tantissima tecnologia, tra PC, TV, cuffie wireless, smartwatch, dispositivi per la pulizia della casa (robot e aspirapolvere e lavapavimenti senza fili) e non solo. In questa sede abbiamo raccolto le proposte più interessanti riguardanti la smart home, spaziando tra robot aspirapolvere e lavapavimenti, luci intelligenti, telecamere di sicurezza e non solo.
Le offerte sono ovviamente riservate agli abbonati Amazon Prime: se non siete ancora abbonati potete rimediare al link qui in basso:
Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla nostra selezione delle migliori offerte per la smart home di questa Festa delle Offerte Prime 2026. I prezzi indicati qui sotto potrebbero differire leggermente a causa di cambiamenti dell’ultimo momento o di variazioni decise da Amazon con il passare delle ore. Potrebbero inoltre variare in base ad alcune colorazioni. Per semplificare la scelta, abbiamo suddiviso i prodotti per categoria.
Indice:
Offerte per la pulizia della smart home
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DREAME L50s Pro Ultra-A Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti Autosvuotamento per 100 Giorni e Autopulizia ad Alta Temperatura Aspirazione da 30.000 PaPulizia di Bordi e AngoliSpazzola Antigroviglio
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DREAME L10s Ultra Gen 3 Kit-A Robot Aspirapolvere e LavapavimentiAspirazione da 25.000 PaSpazzola Laterale e Moci EstensibiliStazione di Pulizia Automatica All-in-OneControllo Vocale e tramite App
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SwitchBot S20 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Evitamento Degli Ostacoli AI 10000 Pa Auto-Svuotamento e Riempimento Lava e Asciuga Autopulizia Supporto Matter e Apple Home
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SwitchBot K11+ Robot aspirapolvere e lavapavimenti con Matter 6.000 Pa svuotamento automatico per 90 giorni sistema LDS ultra-sottile con 9 cm compatibile con Apple Casa Alexa e Google Home
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SwitchBot K11+ Robot aspirapolvere e lavapavimenti con Matter 6.000 Pa svuotamento automatico per 90 giorni sistema LDS ultra-sottile con 9 cm compatibile con Apple Casa Alexa e Google Home
Offerte per la sicurezza della smart home
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Reolink 12MP PoE Video Surveillance Kit NVR 8CH 4TB and 4X Indoor Outdoor Camera with Spotlight Person/Vehicle/Pet Detection Two-Way Audio Expandable System to 16TB RLK8-1200B4-A
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SwitchBot WiFi Smart Lock Ultra Con Tastierino Touchscreen, Serratura Smart Con Impronte Digitali, Serratura Elettronica Con Batteria Ricaricabile, Adatta A Porte Europee, Matter/Alexa/Google
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Reolink 4K PTZ Telecamera PoE Esterno a Doppio Obiettivo 6X Zoom Ibrido Panoramica a 355° e Inclinazione a 90° Rilevamento Uomo/Veicolo/Animale Audio 2 Vie Visione Notturna a Colori TrackMix PoE
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EZVIZ Telecamera Wi-Fi Esterno 1080p, Telecamera Motorizzata per Esterni con Copertura a 360°, Visione Notturna a Colori, Rilevamento di Persone, Tracciamento Automatico, Alexa/Google, C8c 2MP
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Offerte illuminazione smart home
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Govee Lampada da Terra 3 RGBIC, Luci LED Compatibile con Alexa e Matter, 152cm Dimmerabile 2100lm con Telecomando e APP, 100 Modalità, Lampada per Comodino, Camera da Letto e Salotto, Nero
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SwitchBot RGBICWW Plafoniera 37,6cm, Plafoniera LED a filo certificata Matter 3200LM, 2700–6500K, 32W, Compatibile con Alexa e Apple Home, CRI 90+, lampadario camera da letto, Soggiorno, 2 Pezzi
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Govee Curtain Lights, Tenda LED Intelligente con GIF, Lucine con 520 Colori Cambianti RGBIC per Natale, Decorazione Dinamica Intelligente, Impermeabile IP65 Max, Compatibile con Alexa (1,5 x 2 m)
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Philips Hue White & Color Ambiance Starter Kit 2 Lampadine Smart, Attacco E27, Luce Bianca e Colorata Dimmerabili, 9W, Hue Bridge incluso, Controllo Vocale
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Philips Hue White Ambiance Starter Kit con 3 Lampadine, Bluetooth, Controllo Vocale, Dimmerabili, Attacco E27 + 1 Bridge Hue Controllo Completo del Sistema + 1 telecomando Hue Smart Button, Bianco
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Govee LED TV Retroiluminación 3 Lite con Camera Sync per TV da 40-50 Pollici, Striscia Wi-Fi RGBICW da 2,4M con Funzione di Correzione Fish-Eye
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SwitchBot Matter RGBICWW Lampada da Terra, Luce Calda/Fredda, Piantana Lampada da Terra LED funziona con Apple Home, Alexa, Google Home, 16 Mln Colori, Sincronizzazione Musicale, Modalità Scen
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SwitchBot Matter Lampada da Terra LED, RGBCCT Piantana Lampada da Terra Compatibile con Apple Home, Alexa, Google Home, Telecomando e App, Luce Calda/Fredda, 16 Mln Colori, Musica Sincronizzazione
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SwitchBot RGBICWW Striscia LED 5M, 72 LEDs/m Matter Luci LED Compatibili con Apple Home, Alexa, Google Home, 16 Milioni di Colori, Sincronizzazione Musicale, Smart Luci LED Camera da Letto, Cucina
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Altre offerte per la smart home
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Switchbot Cornice Artistica Digitale IA, 13.3'' Cornice Digitale Senza Cavi, Display Elettronico-Ink, Da Tavolo O Da Parete, Cornice Digitale Wi-Fi, Compatibile Con Alexa
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SwitchBot Purificatore D'aria Con App E Luce Notturna, CADR 400m³/h Fino A 83㎡, Filtro HEPA Rimuove 99.97% Di Muffa, Polvere, Polline, Modalità Sonno 20dB (Purificatore d'aria da tavolo)
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SwitchBot rilevatore di CO2, termometro ambiente interno con sensore CO2, ampio display, tester di qualità dell'aria Bluetooth, igrometro umidità casa
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SwitchBot Pannello climatico interno, termoigrometro integrato, ottimizza il controllo della valvola del radiatore, risparmio energetico e costi. Supporta Apple Home&Home Assistant tramite Matter
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SONOFF S61s Presa Intelligente 16A/3840W – Smart WiFi con Controllo da Remoto e Vocale, Presa Smart Timer, Monitoraggio Energetico – Compatibile con Alexa, Google, Homekit, SmartThings & Matter
Le offerte qui sopra sono generalmente valide fino alle 23:59 del 7 ottobre 2026, ma potrebbero concludersi prima in base alle scorte a disposizione su Amazon. Proprio per questo, se avete puntato qualcosa vi consigliamo di non aspettare troppo per piazzare l’ordine. State cercando qualche altro prodotto? Per scoprire tutte le altre offerte della Festa delle Offerte Prime 2026 avete a disposizione il link in fondo. Non dimenticate di iscrivervi ai nostri canali Telegram Prezzi.tech (pure su WhatsApp), Prezzi.casa ed ErroriBomba per non perdervi le migliori offerte del momento (e non solo).
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