A pochi giorni dal rilascio delle precedenti versioni in anteprima, Garmin continua a portare avanti il ciclo di sviluppo del prossimo major update per tutti gli sportwatch più recenti dedicati ai runner.

Protagonisti di oggi sono sia i modelli “di punta”, ovvero Forerunner 970 e Forerunner 570 (presentati nel mese di maggio 2025), che i due modelli economici più recenti, ovvero Forerunner 70 e Forerunner 170 (presentati nel mese di maggio 2026). Andiamo a scoprire tutti i dettagli, incluso il changelog completo.

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Garmin porta avanti il ciclo di sviluppo per i Forerunner 970 e 570

Come anticipato in apertura, Garmin ha da poche ore avviato il rilascio di una nuova versione in anteprima, la sesta nel ciclo di sviluppo verso il prossimo major update, per i due sportwatch che, ancora oggi, rappresentano le più recenti soluzioni di punta dedicate ai runner: parliamo di Garmin Forerunner 970 e Forerunner 570.

Entrambi stanno ricevendo la nuova versione 18.29 beta che sostituisce la precedente versione 18.27 beta (rilasciata pochi giorni fa), utile perché aveva risolto un gran numero di bug su entrambi i modelli.

Anche la nuova versione in anteprima non va a introdurre novità, limitandosi a risolvere un paio di bug importanti (entrambi legati a un malfunzionamento della modalità silenziosa) e altri bug di minore entità, come suggerito dal changelog ufficiale (qui per Forerunner 970 e qui per Forerunner 570) che riportiamo di seguito.

Changelog – versione 18.29 beta (dalla 18.27 beta) Risolve un problema per cui gli avvisi vocali continuavano a suonare in modalità silenziosa.

Risolve un problema per cui l’attivazione dell’avvio silenzioso per una sveglia poteva non avere effetto.

Risolve altri problemi minori.

Nuova beta (e stessi fix) anche sui più recenti Forerunner 70 e 170

Andando oltre, l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato la terza beta della storia per i due sportwatch più recenti della gamma dedicata ai runner, ovvero Garmin Forerunner 70 e Forerunner 170 (anche nella variante “Music”).

Dopo aver pareggiato i conti in termine di versione software con i modelli di punta, anche i due sportwatch più economici stanno ricevendo la versione 18.29 beta del software (dalla precedente versione 18.27 beta).

A differenza della precedente versione in anteprima che era accompagnata da un changelog piuttosto corposo, in questo caso il changelog (qui per Forerunner 70, qui per Forerunner 170) racconta della risoluzione degli stessi bug discussi poco sopra.

Changelog – versione 18.29 beta (dalla 18.27 beta) Risolve un problema per cui l’attivazione dell’avvio silenzioso per una sveglia poteva non avere effetto.

Risolve altri problemi minori. Modifiche per il solo Garmin Forerunner 170 Music: Risolve un problema per cui gli avvisi vocali continuavano a suonare in modalità silenziosa.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.