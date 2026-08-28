Garmin porta avanti il lavoro di distribuzione quasi quotidiana di nuovi aggiornamenti software, sia in beta che in forma stabile, per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma e oggi tocca a tanti esponenti della gamma Forerunner, quella dedicata ai runner

A ricevere un nuovo aggiornamento (che serve esclusivamente a correggere i bug presenti) sono tutti i modelli delle precedenti generazioni, partendo dai Forerunner 965 e 265 (annunciati a marzo 2023) e Forerunner 165 (annunciato a febbraio 2024), e passando poi agli ancor meno recenti Forerunner 955, 255 e 255s (annunciati a giugno 2022), oltre ai più recenti Forerunner 70 e 170 (annunciati nel mese di maggio). Scopriamo tutte le novità.

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A una ventina di giorni dalla distribuzione della beta che aveva inaugurato il ciclo di sviluppo e a circa una settimana dalla distribuzione della seconda beta, Garmin ha già rilasciato il nuovo aggiornamento software in forma stabile per Forerunner 965, Forerunner 265, Forerunner 165, Forerunner 955 e Forerunner 255.

Tutti questi modelli ricevono la nuova versione 29.05 del software che, sostanzialmente, corrisponde al primo vero aggiornamento per gli sportwatch dedicati ai runner più datati dopo l’aggiornamento in forma stabile (versione 28.05) distribuito a giugno 2026.

Quello che sulla carta (guardando alla versione del software) si configura come un major update a tutti gli effetti (passiamo dalla versione 28 alla versione 29), in realtà porta su tutti i modelli coinvolti esclusivamente affinamenti e correzioni di bug.

Questi vengono raccontati all’interno di un changelog piuttosto corto fornito da Garmin (qui per Forerunner 965, qui per Forerunner 265, qui per Forerunner 165, qui per Forerunner 955, qui per Forerunner 255), praticamente invariato rispetto a quello della beta (versione 29.04) all’inizio del mese di agosto.

Changelog – versione 29.05 (dalla 28.05) Risolto un problema di sincronizzazione dei dati personali relativi all’attività fisica con Garmin Connect.

Risolto un problema relativo alla configurazione dei campi di frequenza cardiaca e potenza da Garmin Connect Mobile.

Diverse correzioni di bug e miglioramenti.

C’è un aggiornamento minore per i Forerunner 70 e 170

A circa un mese dal precedente, l’azienda elvetico-statunistense ha rilasciato il terzo aggiornamento software per i due sportwatch più recenti della gamma dedicata ai runner, ovvero Garmin Forerunner 70 e Forerunner 170.

I due modelli stanno ricevendo la nuova versione 9.21 del software (dalla precedente 9.19) che ha un obiettivo molto semplice: come su altri modelli della gamma, esso va a risolvere un bug che portava a comportamenti imprevisti e risposte incoerenti ai gesti sugli smartwatch; ciò è testimoniato dal breve changelog ufficiale (qui per Forerunner 170, qui per Forerunner 70) che riportiamo di seguito.

Changelog – versione 9.21 (dalla 9.19) Risolve un potenziale problema del display che potrebbe causare comportamenti imprevisti e risposte incoerenti ai gesti.

Come aggiornare smartwatch e sportwatch Garmin

Per aggiornare gli smartwatch e gli sportwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile: