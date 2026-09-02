Garmin ha recentemente annunciato i nuovi aggiornamenti software e delle funzionalità del terzo trimestre 2026 per molti suoi smartwatch e sportwatch più recenti, come Venu X1, Venu 4, vivoactive 6, i Forerunner 570 e 970, i modelli della gamma Fenix 8 e non solo.

A questi aggiornamenti si aggiunge anche una novità per coloro che sfruttano i ciclocomputer dell’azienda elvetico-statunitense. Sostanzialmente si tratta di una sorta di recap del contenuto degli aggiornamenti software che fungono da “major update” e la cui distribuzione su tutti i modelli supportati è stata appena avviata. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Garmin: ufficiale l’aggiornamento del Q3 2026

Come anticipato in apertura, Garmin ha recentemente annunciato alcuni aggiornamenti delle funzionalità per smartwatch e ciclocomputer selezionati, affidandosi a un documento per riepilogare (e spiegare) il contenuto dei nuovi major update che sono in fase di distribuzione sui modelli supportati a partire da fine agosto.

Nell’ambito del nostro impegno costante per migliorare i nostri prodotti e offrire funzionalità avanzate agli utenti esistenti, siamo lieti di annunciare il prossimo aggiornamento per smartwatch e ciclocomputer. L’aggiornamento introduce funzionalità migliorate e nuove caratteristiche per una varietà di prodotti per il fitness e le attività all’aperto. Gli aggiornamenti software gratuiti sono già in fase di distribuzione e continueranno nelle prossime settimane. I clienti possono aggiornare il proprio smartwatch o ciclocomputer attivando gli aggiornamenti automatici dai rispettivi dispositivi.

Modelli che supportano l'aggiornamento del Q3 2026: Smartwatch Garmin Venu X1 Venu 4 vivoactive 6 D2 Air X15 Instinct 3 Instinct E Instinct Crossover AMOLED

Sportwatch Garmin Forerunner 70 Forerunner 170 Forerunner 170 Music Forerunner 570 Forerunner 970

Gamma Garmin per le attività ricreative outdoor Fenix 8 Fenix 8 Pro Tactix 8 Quatix 8 Quatix 8 Pro D2 Mach 2 D2 Mach 2 Pro Fenix E Enduro 3

Ciclocomputer Garmin Edge MTB 550 Edge MTB 850 Edge MTB 1050



Ecco le nuove funzioni che arrivano con l’aggiornamento

Di seguito riportiamo in breve le nuove funzioni che fanno parte dell’aggiornamento del Q3 2026 sia sugli smartwatch Garmin che sugli altri dispositivi supportati, mentre in fondo riportiamo la tabella riassuntiva con i modelli che ricevono queste novità.

Controllo vocale a mani libere – consente di pronunciare la trigger-phrase “OK, Garmin” per avviare rapidamente un timer, far partire un’attività e altro ancora direttamente dallo smartwatch; è possibile inoltre accedere all’assistente vocale dello smartphone associato.

– consente di pronunciare la trigger-phrase “OK, Garmin” per avviare rapidamente un timer, far partire un’attività e altro ancora direttamente dallo smartwatch; è possibile inoltre accedere all’assistente vocale dello smartphone associato. Rilevamento della cadute – lo smartwatch invia un messaggio di emergenza con annessa posizione in tempo reale ai contatti preimpostati nel momento in cui rileva una caduta durante una sessione di allenamento e non solo, dato che il monitoraggio può essere esteso all’intero arco della giornata.

– lo smartwatch invia un messaggio di emergenza con annessa posizione in tempo reale ai contatti preimpostati nel momento in cui rileva una caduta durante una sessione di allenamento e non solo, dato che il monitoraggio può essere esteso all’intero arco della giornata. Allenamento rapido – semplifica l’organizzazione degli allenamenti offrendo agli utenti alcuni suggerimenti di corsa personalizzati in base al livello di forma fisica; basta decidere “tempo desiderato” e “livello di intensità”.

– semplifica l’organizzazione degli allenamenti offrendo agli utenti alcuni suggerimenti di corsa personalizzati in base al livello di forma fisica; basta decidere “tempo desiderato” e “livello di intensità”. Nuovi piani Garmin Run Coach – arrivano nuovi programmi di allenamento adattivi (si rimodellano quotidianamente in base all’analisi dei parametri di salute e dei tempi di recupero rilevati dallo smartwatch); essi sono caratterizzati da volume ridotto e sessioni alternate di corsa e camminata.

– arrivano nuovi programmi di allenamento adattivi (si rimodellano quotidianamente in base all’analisi dei parametri di salute e dei tempi di recupero rilevati dallo smartwatch); essi sono caratterizzati da volume ridotto e sessioni alternate di corsa e camminata. Condivisione della configurazione d’immersione – sfruttando Garmin Share, gli utenti possono sincronizzare istantaneamente le impostazioni di immersione tra computer compatibili, semplificando la configurazione con gli altri compagni di immersione e dei dispositivi di backup.

– sfruttando Garmin Share, gli utenti possono sincronizzare istantaneamente le impostazioni di immersione tra computer compatibili, semplificando la configurazione con gli altri compagni di immersione e dei dispositivi di backup. Attività sci di fondo indoor – permette di monitorare le sessioni di sci di fondo al chiuso e include il supporto (e la compatibilità) con gli indoor ski trainer compatibili; è pensata per gli allenamenti funzionali e per la preparazione atletica in vista delle gare.

– permette di monitorare le sessioni di sci di fondo al chiuso e include il supporto (e la compatibilità) con gli indoor ski trainer compatibili; è pensata per gli allenamenti funzionali e per la preparazione atletica in vista delle gare. Miglioramenti al profilo Enduro Ride – questa novità per i ciclocomputer consente di rilevare e alternare automaticamente (per ogni singola frazione e per l’intera sessione) le fasi di salita e discesa durante l’attività, eliminando la necessità di premere manualmente il tasto “Giro”.

– questa novità per i ciclocomputer consente di rilevare e alternare automaticamente (per ogni singola frazione e per l’intera sessione) le fasi di salita e discesa durante l’attività, eliminando la necessità di premere manualmente il tasto “Giro”. Attività in tempo reale per gli allenamenti all’aperto – è una funzione disponibile solo per gli abbonati al piano Garmin Connect+ che conssente di visualizzare le attività all’aperto in tempo reale.

Come aggiornare smartwatch e sportwatch Garmin

Per aggiornare gli smartwatch e gli sportwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile: