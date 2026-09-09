L’Intelligenza Artificiale locale continua a spingere i produttori verso mini PC sempre più potenti, capaci di concentrare in volumi ridotti una dotazione hardware che fino a poco tempo fa sarebbe stata difficile da immaginare in un sistema compatto. È proprio in questo segmento che si inserisce CHUWI UniBox AI495 Pro, nuovo mini PC presentato dall’azienda nel mezzo delle tante novità di IFA 2026.

Progettato in modo particolare per i carichi di lavoro legati all’AI generativa, il sistema Chuwi punta su AMD Ryzen AI MAX+ PRO 495, soluzione basata su architettura Zen 5 che combina 16 core con una potente componente grafica Radeon integrata. A rendere ancora più interessante la piattaforma è però la memoria unificata; UniBox AI495 Pro può arrivare a 192 GB di LPDDR5X-8533, con la possibilità di destinare fino a 160 GB alla GPU integrata.

Una configurazione che, secondo CHUWI, permette di utilizzare localmente modelli linguistici di grandi dimensioni, arrivando fino a 300 miliardi di parametri con quantizzazione a 4 bit, senza affidarsi necessariamente a un’infrastruttura cloud.

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Ryzen AI MAX+ PRO 495 e fino a 131 TOPS per l’AI

Il componente più interessante del nuovo UniBox è senza dubbio il Ryzen AI MAX+ PRO 495, uno dei SoC più potenti e recenti della famiglia AMD Ryzen AI MAX. La CPU mette a disposizione 16 core e 32 thread Zen 5, con una frequenza massima in boost di 5,2 GHz; il processore integra inoltre una NPU dedicata alle elaborazioni AI capace di arrivare a 55 TOPS, mentre la potenza complessiva dichiarata dalla piattaforma raggiunge 131 TOPS.

La parte grafica è affidata alla Radeon 8065S, basata su architettura RDNA 3.5 e dotata di 40 Compute Unit, con frequenza massima indicata fino a 3,0 GHz; si tratta di una soluzione molto simile alla Radeon 8060S utilizzata dal Ryzen AI MAX+ 395, ma con un clock grafico superiore.

Il vantaggio principale, tuttavia, non risiede soltanto nelle prestazioni della GPU, quanto nella possibilità di sfruttare un’ampia quantità di memoria condivisa tra CPU e GPU. CHUWI porta infatti la capacità massima a 192 GB di LPDDR5X-8533, contro i 128 GB supportati dal precedente UniBox AI395; anche la velocità della memoria cresce, passando da 8.000 a 8.533 MT/s, mentre il bus a 256 bit consente di raggiungere una larghezza di banda dichiarata di 273 GB/s.

La caratteristica più interessante per chi utilizza il mini PC come macchina per l’AI locale è però la memoria condivisa. Il sistema può destinare fino a 160 GB alla Radeon 8065S, trasformando di fatto una parte consistente della RAM di sistema in memoria grafica utilizzabile dalla GPU.

Si tratta di un approccio particolarmente utile con i modelli linguistici di grandi dimensioni, dove la quantità di memoria disponibile può diventare un limite prima ancora della potenza di calcolo pura. CHUWI indica infatti la possibilità di eseguire localmente LLM fino a 300 miliardi di parametri con quantizzazione a 4 bit.

Il dato va naturalmente interpretato nel contesto dei carichi AI locali; la capacità di caricare un modello in memoria non significa automaticamente ottenere prestazioni paragonabili a quelle di una workstation dotata di GPU dedicata di fascia alta.

Un mini PC da 2,9 litri con tre slot M.2 e doppia LAN 10 Gbps

Nonostante l’attenzione riservata al reparto AI, CHUWI non ha trascurato la dotazione pensata per l’utilizzo come workstation compatta. Il telaio misura 209,6 × 209,6 × 67 mm, per un volume di circa 2,9 litri; all’interno trovano spazio tre slot M.2 2280 PCIe 4.0 x4, con configurazioni che possono arrivare a un SSD da 2 TB.

Sul fronte della connettività spiccano invece due porte Ethernet da 10 Gbps, affiancate da WiFi 7 e Bluetooth 5.4; a bordo sono presenti anche due USB4 fino a 40 Gbps e un connettore OCuLink, particolarmente interessante per eventuali configurazioni con periferiche ad alta velocità.

Il sistema viene fornito con Windows 11 Pro e un alimentatore da 240 watt, necessario per gestire una piattaforma che riunisce CPU ad alto numero di core, GPU integrata ad alte prestazioni e un quantitativo di memoria particolarmente elevato.

Specifiche tecniche principali

CPU: AMD Ryzen AI MAX+ PRO 495

Architettura CPU: Zen 5

Core/thread: 16/32

Boost CPU: fino a 5,2 GHz

GPU: AMD Radeon 8065S

Architettura GPU: RDNA 3.5

Compute Unit: 40

Clock GPU: fino a 3,0 GHz

NPU: fino a 55 TOPS

Prestazioni AI complessive: fino a 131 TOPS

Memoria: fino a 192 GB LPDDR5X-8533

Bus memoria: 256 bit

Bandwidth: 273 GB/s

Memoria assegnabile alla GPU: fino a 160 GB

Archiviazione: SSD fino a 2 TB

Slot SSD: 3x M.2 2280 PCIe 4.0 x4

Networking: WiFi 7, Bluetooth 5.4, 2x Ethernet 10 Gbps

USB: 2x USB4 fino a 40 Gbps, porte USB Type-A e Type-C

Espansione: OCuLink

Sistema operativo: Windows 11 Pro

Alimentatore: 240 W

Dimensioni: 209,6 × 209,6 × 67 mm

Volume: circa 2,9 litri

192 GB di memoria unificata e fino a 160 GB per la Radeon

CHUWI UniBox AI495 Pro: una piattaforma pensata per l’AI locale

La direzione scelta da CHUWI è quindi piuttosto chiara e segue in modo evidente un trend che stiamo vedendo con molti altri produttori di mini PC. UniBox AI495 Pro non punta semplicemente a essere un mini PC dalle elevate prestazioni generali, ma sfrutta le caratteristiche della piattaforma Ryzen AI MAX+ PRO per proporre una macchina compatta destinata anche a chi vuole eseguire modelli AI direttamente sul proprio sistema.

I 192 GB di memoria unificata rappresentano il vero elemento distintivo, soprattutto considerando la possibilità di assegnarne fino a 160 GB alla componente grafica. In questo modo il sistema può affrontare modelli che, su normali mini PC con quantità di RAM più contenute, non potrebbero essere caricati integralmente in memoria.

Al momento l’azienda non ha ancora comunicato disponibilità e prezzo di UniBox AI495 Pro. Il mini PC è stato mostrato a IFA 2026 e si inserisce in una nuova generazione di sistemi compatti basati sul Ryzen AI MAX+ PRO 495, affiancandosi a proposte analoghe presentate da altri produttori. Ipotizziamo che il prodotto arriverà sul mercato retail nei prossimi mesi, se non a inizio 2027.