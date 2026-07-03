L’evoluzione dei mini PC continua a spingersi sempre più verso il mondo dell’Intelligenza Artificiale e della produttività professionale, trasformando di conseguenza il nostro modo di vedere questi dispositivi, quantomeno rispetto a qualche anno fa.

Proprio in questo contesto segnaliamo il debutto in Italia del nuovo ASUS NUC 16 Pro, un sistema ad alto profilo che rinnova completamente la propria proposta dell’azienda taiwanese nel segmento dei sistemi ultracompatti, introducendo una piattaforma progettata per soddisfare le esigenze di aziende, sviluppatori, professionisti e utenti che desiderano concentrare tutta la potenza di un moderno PC AI in uno chassis grande poco più di un libro.

Il nuovo modello punta infatti sui processori Intel Core Ultra Serie 3, integra le più recenti tecnologie dedicate ai Copilot+ PC e abbina prestazioni elevate a un comparto di connettività estremamente ricco. Non manca naturalmente un’attenzione particolare all’espandibilità, alla sicurezza e alla gestione termica, aspetti che da sempre caratterizzano la famiglia NUC. Vediamo insieme cosa c’è sotto il cofano.

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ASUS NUC 16 Pro: un mini PC pensato per AI, produttività ed edge computing

ASUS NUC 16 Pro rappresenta un deciso passo avanti rispetto alla precedente generazione sotto praticamente ogni aspetto. L’azienda parla di prestazioni complessive superiori fino al 20%, consumi ridotti fino al 50% e una grafica integrata capace di offrire prestazioni fino a una volta e mezza superiori rispetto ai modelli precedenti, merito della nuova architettura Intel Core Ultra Serie 3.

La piattaforma arriva fino ai processori Intel Core Ultra X9 con GPU Intel Arc B390 integrata e una NPU da 50 TOPS, raggiungendo complessivamente fino a 180 TOPS di potenza AI a livello di sistema. Si tratta di un valore pensato soprattutto per accelerare inferenza locale, machine learning, videoconferenze intelligenti, traduzioni in tempo reale, analisi dati e tutte quelle applicazioni che sfruttano sempre più intensamente l’intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda anche il software ASUS AI SuperBuild, sviluppato per consentire l’esecuzione locale di modelli linguistici personalizzati senza la necessità di inviare dati nel cloud. Una soluzione mirata soprattutto ad aziende e professionisti che lavorano con informazioni sensibili e desiderano mantenere completamente offline i propri workflow basati sull’IA.

La piattaforma è inoltre progettata per funzionare in modo continuativo anche in contesti industriali o aziendali grazie al supporto delle tecnologie di sicurezza Zero Trust, del firmware TPM 2.0 (sui modelli compatibili) e della certificazione MIL-STD-810H che garantisce maggiore affidabilità anche negli scenari di utilizzo più impegnativi.

Connettività completa e chassis aggiornabile senza attrezzi

Nonostante le dimensioni estremamente contenute, ASUS è riuscita a realizzare un mini PC a dir poco versatile. Lo chassis misura appena 144 × 117 × 42 mm, pesa circa 730 grammi e adotta il nuovo design Tool-less Chassis 2.0, che permette di accedere rapidamente ai componenti interni senza utilizzare alcun attrezzo.

Il sistema supporta due SSD M.2 compatibili sia con unità PCI-E 4.0 sia PCI-E 5.0, mentre la memoria RAM arriva fino a 128 GB DDR5 sul modello top di gamma con Core Ultra 9 e fino a 96 GB sulle varianti con processori Core Ultra 5 e Core Ultra 7 (che poi sono quelle che dovrebbero arrivare in Italia).

Sul fronte della connettività troviamo praticamente tutto ciò che serve anche in ambito professionale: doppia porta Ethernet Intel da 2,5 Gigabit, WiFi 7, Bluetooth 6.0, due Thunderbolt 4, quattro porte USB 3.2 Gen2 e due uscite HDMI 2.1, così da gestire facilmente configurazioni multi-monitor ad alta risoluzione.

Come da tradizione ASUS, particolare attenzione è stata dedicata anche al raffreddamento. NUC 16 Pro utilizza infatti un sistema composto da doppia ventola, tre heatpipe e dissipatori laterali che consentono di mantenere elevate prestazioni anche durante carichi di lavoro prolungati, limitando al tempo stesso rumorosità, temperature operative e di conseguenza il throttling.

Scheda tecnica ASUS NUC 16 Pro

Mini PC barebone

Processori Intel Core Ultra 7 356H (45 W) oppure Intel Core Ultra 5 325H (45 W)

Grafica integrata Intel Graphics

Fino a 128 GB DDR5-7200 (Core Ultra 7) oppure DDR5-6400 (Core Ultra 5)

Due slot M.2 2280 compatibili PCIe 5.0 x4 e PCIe 4.0 x4

Supporto SSD da 128 GB fino a 8 TB

Intel WiFi 7 BE211

Bluetooth 6.0

Doppia LAN Intel I226-V 2.5GbE

2 porte Thunderbolt 4 con DisplayPort 2.1

2 porte HDMI 2.1

1 USB-C 3.2 Gen2 frontale

4 USB 3.2 Gen2 Type-A

Alimentatore da 120 W o 150 W (in base alla configurazione)

Chassis Tool-less 2.0

Dimensioni: 144 × 117 × 42 mm

Peso: 730 g

Compatibilità Windows 11 e principali distribuzioni Linux

ASUS NUC 16 Pro: disponibilità e prezzo

ASUS NUC 16 Pro è già disponibile sul mercato italiano in versione barebone attraverso gli ASUS Gold Store, il network Powered by ASUS e i principali partner commerciali del marchio. Il listino parte da 649,99 euro per la configurazione equipaggiata con Intel Core Ultra 5 325H, mentre la versione con Intel Core Ultra 7 356H viene proposta a 799,99 euro.

Entrambe le configurazioni vengono fornite senza memoria RAM, senza SSD e senza sistema operativo preinstallato, lasciando all’utente la possibilità di personalizzare completamente l’hardware in base alle proprie esigenze. Su Amazon si trovano già alcune varianti del nuovo mini PC ASUS, vi lasciamo qualche link utile all’acquisto: