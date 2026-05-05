Dopo tanta attesa, ASUS ROG porta sul mercato italiano il suo nuovo mini PC da gaming per eccellenza, parliamo del ROG GR70, un prodotto che oltre alle prestazioni segna un passaggio importante per il brand, proponendo una soluzione compatta ma progettata per offrire potenza di grado enthusiast, questo sia in ambito gaming che nella produttività.

Parliamo infatti di un sistema che, pur restando sotto i tre litri di volume, integra componenti di ultima generazione tra CPU AMD Ryzen 9 con 3D V-Cache e GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 50, il tutto accompagnato da connettività di nuova generazione e un sistema di raffreddamento avanzato pensato per mantenere alte le prestazioni senza penalizzare la rumorosità. Vediamo insieme qualche dettaglio in più.

ROG GR70: il mini PC da gaming con hardware da desktop

Con il ROG GR70, ASUS punta a ridefinire il concetto di mini PC gaming, portando su questo formato una configurazione che strizza l’occhio a sistemi ben più ingombranti. Il cuore della macchina è rappresentato infatti da una piattaforma AMD Ryzen 9 serie 9000 basata su architettura Zen 5, con configurazioni che includono anche il Ryzen 9 9955HX3D, una soluzione da 16 core e 32 thread capace di gestire senza difficoltà carichi di lavoro intensivi e sessioni di gioco avanzate.

In questo caso, a fare la differenza è anche la presenza della 3D V-Cache di seconda generazione, tecnologia che migliora sensibilmente la gestione della cache e contribuisce a incrementare le prestazioni nei titoli più esigenti e nelle applicazioni sensibili alla latenza; il risultato alla fine è un sistema che, almeno sulla carta, può offrire un’esperienza molto vicina a quella di un desktop di fascia alta.

GPU GeForce RTX 50, AI e sistema di raffreddamento avanzato

Sul fronte grafico, il ROG GR70 integra una GPU notebook NVIDIA GeForce RTX 5070 (o in alternativa RTX 5060), basata su architettura Blackwell e pensata per supportare le più recenti tecnologie NVIDIA; tra queste spicca il DLSS 4.5 con Dynamic Multi Frame Generation, che sfrutta l’Intelligenza Artificiale per aumentare il frame rate generando più frame per ogni immagine renderizzata.

Il tutto è abbinato a 32 GB RAM DDR5 ed SSD con interfaccia Gen 5.0/4.0 e racchiuso in uno chassis estremamente compatto, supportato al meglio dal sistema di raffreddamento proprietario ROG QuietFlow con tripla ventola. Questa soluzione consente di mantenere temperature sotto controllo anche sotto stress, riducendo al minimo la rumorosità operativa e permettendo a CPU e GPU di esprimersi al massimo delle loro capacità, evitando per quanto possibile il fenomeno del throttling.

A completare il quadro troviamo una connettività moderna, con supporto a WiFi 7 e Bluetooth 5.4, oltre a una dotazione di porte molto ampia che permette di gestire fino a cinque display contemporaneamente, rendendo il GR70 adatto anche a setup multi-monitor avanzati.

Scheda tecnica ROG GR70

Sistema operativo: Windows 11 Home

CPU: AMD Ryzen 9 9955HX (cTDP 70W) o Ryzen 9 9955HX3D? Architettura: Zen 5 GPU integrata: AMD Radeon 610M

GPU dedicata: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop 8 GB GDDR6 TGP fino a 115W (100W + 15W Dynamic Boost)

Memoria RAM: 32 GB DDR5-5600 (2x 16 GB SO-DIMM) Espandibile fino a 96 GB (dual-channel)

Storage: 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 Supporto SSD PCIe 4.0 e PCIe 5.0 (M.2 2280)

Rete: WiFi 7 (Gig+), Bluetooth 5.4, LAN 2.5G

Porte frontali: 1x USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Gbps) 1x USB 3.2 Gen2 Type-A Jack audio combo

Porte posteriori: 1x USB4 Type-C (40Gbps, DisplayPort 1.4) 1x USB 3.2 Gen2 Type-A 2x HDMI 2.1 (fino a 4K 60Hz) 2x DisplayPort 2.1 1x LAN 2.5G

Supporto display: fino a 5 schermi simultanei

Alimentatore: 330W

Dimensioni: 282,4 x 187,7 x 56,6 mm

Peso: 2,75 kg

Colore: Star Grey

Disponibilità e prezzo del mini PC gaming ROG GR70

Il nuovo ASUS ROG GR70 è disponibile in Italia a partire da inizio maggio, con un prezzo di lancio consigliato pari a 3.599 euro. Si tratta di una proposta decisamente premium, ma che punta a ritagliarsi uno spazio ben preciso nel mercato, ovvero quello degli utenti che cercano un sistema compatto, potente e pronto all’uso, senza dover rinunciare alle tecnologie più recenti o alla possibilità di upgrade.

La distribuzione avverrà tramite i rivenditori aderenti al programma Powered by ASUS e i principali partner commerciali dell’azienda, compreso Amazon Italia dove è già possibile acquistarlo.