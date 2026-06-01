Oltre alle tante novità della serie ROG, in occasione del Computex 2026 ASUS ha svelato una nuova generazione di sistemi ProArt progettati per creator, sviluppatori AI e professionisti della produzione di contenuti. La vera novità però riguarda l’introduzione della piattaforma NVIDIA RTX Spark, soluzione appena annunciata da NVIDIA che punta a ridefinire il concetto di PC Windows per l’era dell’Intelligenza Artificiale personale.

La gamma comprende i laptop ASUS ProArt P16 e ProArt P14, oltre al nuovo ProArt Mini PC, tutti progettati e realizzati per sfruttare elaborazione AI locale, rendering avanzato e workflow creativi di nuova generazione senza dipendere costantemente dal cloud. Con questa nuova serie di prodotti, ASUS amplia ulteriormente il proprio ecosistema ProArt, introducendo tra l’altro anche la nuova colorazione Neo White accanto alla tradizionale Nano Black.

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NVIDIA RTX Spark porta l’Intelligenza Artificiale locale sui PC ProArt

Al centro della nuova piattaforma ASUS troviamo come detto NVIDIA RTX Spark, sviluppata per offrire capacità AI avanzate direttamente sul dispositivo. La piattaforma integra tecnologie NVIDIA CUDA, RTX, DLSS, TensorRT, OptiX, Reflex e G-SYNC in una soluzione progettata per laptop sottili e desktop compatti ad alta efficienza energetica.

Riguardo a RTX Spark, ricordiamo anche che utilizza una GPU NVIDIA Blackwell RTX con 6.144 CUDA Core e Tensor Core di quinta generazione FP4, affiancata da una CPU NVIDIA Grace a 20 core collegata tramite interconnessione NVIDIA NVLink-C2C.

Tra le caratteristiche di punta troviamo:

Fino a 1 petaflop di elaborazione AI

Memoria unificata fino a 128 GB

Rendering di scene 3D superiori a 90 GB

Editing video 12K 4:2:2

Generazione di video AI in 4K

Esecuzione locale di modelli LLM fino a 120 miliardi di parametri

Supporto a contesti fino a 1 milione di token

Gaming AAA a 1440p oltre i 100 FPS

ASUS ProArt P16 e P14: laptop AI per creator e professionisti

I nuovi ProArt P16 e ProArt P14 rappresentano la proposta premium della nuova generazione ProArt; ASUS ha lavorato per rendere i sistemi ancora più portatili rispetto alla precedente generazione, riducendo dimensioni e peso senza compromettere prestazioni e autonomia.

I nuovi modelli sono realizzati con lavorazione CNC e adottano una progettazione termica ottimizzata per gestire carichi creativi particolarmente impegnativi. Rimaniamo in attesa di dettagli tecnici più succulenti, benchmark di Spark in primis, nel frattempo eccovi le specifiche principali:

Specifiche principali ASUS ProArt P16 e P14

Piattaforma NVIDIA RTX Spark

GPU NVIDIA Blackwell RTX

CPU NVIDIA Grace a 20 core

Autonomia per l’intera giornata

Nuove colorazioni Nano Black e Neo White

Design più sottile e leggero rispetto alla generazione precedente

Touchpad aptico ad alta precisione

Esperienze Windows ottimizzate dall’AI

Batteria fino a 99,9 WHr

Display ASUS Lumina Pro OLED per la massima precisione cromatica

Particolare attenzione è stata dedicata al display, da sempre uno degli aspetti più importanti per fotografi, videomaker e creativi professionisti. Entrambi i notebook utilizzano pannelli ASUS Lumina Pro OLED certificati per offrire elevata precisione cromatica e immagini estremamente dettagliate; la luminosità inoltre arriva a 1.600 nit e troviamo anche supporto per NVIDIA G-SYNC sul ProArt P16.

Caratteristiche dei display

Precisione colore Delta E < 1

Luminosità fino a 1.600 nit

Rivestimento antiriflesso

ASUS ProArt P16 con pannello fino a 4K 120 Hz VRR

Supporto NVIDIA G-SYNC sul ProArt P16

ASUS ProArt P14 con risoluzione fino a 3K

Queste caratteristiche consentono di affrontare attività come color grading, montaggio video professionale e rendering con una rappresentazione fedele dei colori. La nuova generazione ProArt non si limita però all’hardware; il produttore ha infatti sviluppato un ecosistema software dedicato ai flussi di lavoro basati sull’Intelligenza Artificiale.

Tra le soluzioni integrate troviamo:

ProArt Creator Hub per l’ottimizzazione intelligente delle risorse

MuseTree per la creatività assistita dall’AI

StoryCube per la gestione intelligente dei contenuti

Agenti AI locali integrati nel sistema

ASUS evidenzia infine la compatibilità con oltre 1.000 applicazioni accelerate, comprese soluzioni molto diffuse nel mondo creativo; tra queste: Adobe Creative Cloud, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Blender, Blackmagic Design, CapCut, ComfyUI, OTOY, Goodnotes e GoPro Cloud.

ProArt Mini PC: un concentrato di AI in formato compatto

Accanto ai notebook debutta anche il nuovo ASUS ProArt Mini PC, una workstation compatta progettata per creatori, sviluppatori AI e professionisti che necessitano di elevate capacità computazionali in spazi ridotti. Nonostante il formato estremamente compatto, il sistema integra la stessa piattaforma RTX Spark utilizzata sui laptop della serie ProArt, l’ideale per non avere colli di bottiglia in nessuno scenario.

Specifiche ASUS ProArt Mini PC

Fino a 1 petaflop di potenza AI

Memoria unificata fino a 128 GB

Allocazione dinamica della memoria tra sistema e GPU

Margine termico fino a 140 W

Dimensioni pari a 150 × 150 × 51 mm

Connettività Ethernet 10GbE

Supporto M.2 PCIe Gen5 x4

Archiviazione espandibile ad alta velocità

I nuovi dispositivi mostrati durante il Computex 2026 arriveranno sul mercato in alcune regioni selezionate a partire dall’autunno 2026; nessun dettaglio al momento sui prezzi di listino.