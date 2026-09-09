Anker rinnova la propria collaborazione con il mondo del gaming e questa volta sceglie uno dei titoli competitivi più conosciuti degli ultimi anni. L’azienda ha annunciato una nuova collezione VALORANT Limited Edition, realizzata in collaborazione con Riot Games, che porta gli Agent del celebre sparatutto tattico su due accessori pensati per accompagnare e postazioni desktop.

La nuova gamma comprende Anker Desktop USB-C Hub e Anker Laptop Charger Pro, rispettivamente un hub USB-C 10-in-1 e un caricatore da 100 watt. A differenza delle tradizionali collaborazioni caratterizzate semplicemente da loghi e grafiche stampate sulla scocca, in questo caso Anker ha sfruttato i display integrati nei prodotti per rendere l’esperienza realmente legata a VALORANT; ma vediamone insieme qualche dettaglio in più.

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Anker Desktop USB-C Hub: 10 porte e display dedicato a VALORANT

Il protagonista della nuova collezione è l’Anker Desktop USB-C Hub, una soluzione da scrivania che mette a disposizione 10 porte e integra un piccolo display smart da 2 pollici. La dotazione comprende una porta USB-C da 10 Gbps, una USB-A da 10 Gbps, due USB-A da 5 Gbps, lettori SD e microSD UHS-I, HDMI 2.1, DisplayPort, Gigabit Ethernet e ingresso USB-C Power Delivery fino a 100 watt.

Il collegamento al computer avviene attraverso un cavo USB-C integrato da 70 cm, mentre riguardo al display, ribadiamo che non si tratta di un semplice elemento estetico; oltre alle informazioni relative alla ricarica, alla temperatura, alla velocità di trasferimento e allo stato delle porte, la versione VALORANT permette infatti di visualizzare gli Agent del gioco attraverso interfacce personalizzate.

Il pannello può essere utilizzato anche per alcune funzioni più tradizionali, come la visualizzazione dell’orario e un focus timer, mantenendo quindi una certa utilità anche al di fuori dell’aspetto legato al videogioco. Dal punto di vista video, il nuovo hub può gestire un singolo monitor fino a 2K a 240 Hz oppure 4K a 144 Hz, mentre su Windows è possibile collegare due display 4K fino a 120 Hz.

Caratteristiche principali Anker x VALORANT Desktop USB-C Hub

Hub USB-C 10-in-1

USB-C 10 Gbps

USB-A 10 Gbps

2x USB-A 5 Gbps

HDMI 2.1

DisplayPort

Gigabit Ethernet

Lettori SD e microSD UHS-I

USB-C PD-IN fino a 100 W

Display smart da 2 pollici

Cavo USB-C integrato da 70 cm

Supporto fino a 2K/240 Hz o 4K/144 Hz su singolo display

Doppio monitor 4K/120 Hz su Windows

Supporto magnetico per il posizionamento sulla scrivania

Laptop Charger Pro: 100 W e Agent in formato chibi

La seconda proposta di questa collaborazione è l’Anker Laptop Charger Pro, un caricatore da 100 watt pensato principalmente per notebook USB-C, ma utilizzabile anche con smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili. Anche in questo caso la particolarità è rappresentata dal display integrato, che nella versione VALORANT può mostrare gli Agent con uno stile grafico chibi.

Il pannello continua comunque a fornire informazioni utili sul processo di ricarica e può essere utilizzato per visualizzare dati come orario, stato della ricarica e timer. Il caricatore utilizza inoltre modalità di gestione differenti, tra cui Auto Mode, pensata per privilegiare la ricarica rapida, e Care Mode, orientata invece alla gestione della batteria nel lungo periodo.

Anker indica inoltre la possibilità di impostare sui MacBook un limite di ricarica compreso tra l’80 e il 100%. La personalizzazione non si limita quindi alla parte esterna, il software permette di trasformare il piccolo schermo in una sorta di elemento dinamico della postazione, con gli Agent di VALORANT protagonisti.

La collaborazione prevede anche un sistema di personalizzazione destinato a crescere nel tempo. Jett sarà l’Agent predefinito sui prodotti al momento della disponibilità, mentre Phoenix e Killjoy verranno aggiunti attraverso un aggiornamento OTA nel corso di ottobre.

Il menu mostrato da Anker lascia inoltre spazio ad altri personaggi che verranno introdotti successivamente. L’azienda ha quindi scelto di non legare la personalizzazione esclusivamente alla disponibilità iniziale, ma di sfruttare gli aggiornamenti software per ampliare progressivamente le opzioni.

In totale, il sistema consentirà di scegliere tra fino a otto temi dedicati agli Agent, mantenendo comunque disponibili le informazioni funzionali normalmente mostrate dal display.

Una Limited Gift Box per i primi 1.000 acquirenti

La componente più interessante per i collezionisti è però rappresentata dalla VALORANT Limited Gift Box, una confezione speciale dedicata ai primi acquirenti. Anker ne ha previsto soltanto 1.000 unità, riservate ai primi clienti che acquisteranno uno dei due prodotti Limited Edition dopo l’apertura ufficiale delle vendite.

La confezione, caratterizzata da una grafica con la scritta “ACE”, contiene diversi accessori ispirati al gioco:

un portachiavi di peluche Wingman

una custodia per auricolari ispirata allo Spike

una tote bag con illustrazioni degli Agent

un foglio di adesivi in stile chibi

Il produttore specifica inoltre una particolare condizione in caso di reso, ovvero la Gift Box e tutti gli accessori inclusi dovranno essere restituiti insieme al prodotto; qualora l’acquirente decidesse di trattenere il materiale da collezione, il relativo valore commerciale verrà sottratto dall’importo del rimborso.

Disponibilità e prezzi

La VALORANT Limited Edition sarà disponibile ufficialmente a partire dal 22 settembre, mentre la fase di registrazione per l’accesso anticipato rimarrà aperta fino al 21 settembre alle 23:59 (PDT). La pagina ufficiale Anker indica inoltre che gli ordini effettuati durante il periodo di preordine avranno priorità nella spedizione a partire dal 22 settembre.

Al momento Anker non ha ancora comunicato i prezzi delle due versioni VALORANT; sono invece già noti i prezzi dei modelli standard: il Desktop USB-C Hub viene indicato a circa 75 euro, mentre il Laptop Charger Pro da 100 W è proposto a 59,99 euro. Per la Limited Edition sarà quindi necessario attendere l’apertura ufficiale delle vendite per conoscere il listino definitivo.