Anker è stata particolarmente attiva nelle ultime ore, con due annunci che coprono segmenti di mercato decisamente diversi ma comunque molto interessanti.

Da un lato il nuovo Nano Power Bank (MagGo, Plus), un caricatore portatile magnetico con tecnologia resistente al fuoco già disponibile in preordine in Giappone. Dall’altro arriva invece una collezione completa di accessori tech a tema Pokémon, pensata per celebrare il trentesimo anniversario del franchise e in arrivo a luglio.

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Nano Power Bank MagGo Plus: specifiche e tecnologia

Il nuovo power bank, che in Cina è stato lanciato con il nome Anker Air+ Ultra Slim Magnetic Power Bank (modello A1113), offre una capacità di 10.000 mAh in un corpo che misura appena 15 mm di spessore e pesa 215 grammi. La certificazione Qi2 consente di erogare fino a 15 W di ricarica wireless magnetica verso i dispositivi compatibili, inclusi la maggior parte degli iPhone dalla serie 12 in poi con iOS 17.4 o versioni successive. Restano esclusi iPhone 12 mini, 13 mini e 16e.

Per la ricarica cablata, una singola porta USB-C sul fondo fornisce fino a 30 W in uscita e gestisce 30 W in ingresso per ricaricare la batteria stessa. Utilizzando contemporaneamente la ricarica wireless e quella cablata, la potenza viene limitata a 12 W per la connessione via cavo e 5 W per quella wireless.

Batterie al litio “Neo” invece delle tecnologie emergenti

Anziché passare a tecnologie più recenti come le batterie allo stato solido o agli ioni di sodio, Anker continua a utilizzare celle agli ioni di litio standard. L’azienda spiega che le tipologie alternative di batterie sono attualmente troppo pesanti e ingombranti per i power bank portatili, e potrebbero inoltre creare problemi con le restrizioni sui voli aerei o lo smaltimento.

Anker definisce questa versione perfezionata della propria batteria come Neo Lithium-Ion. Il dispositivo utilizza celle ATL e un telaio resistente al fuoco. Per gestire il calore durante l’utilizzo, include uno strato di dissipazione in lega di alluminio e grafene ad alta densità.

Il sistema di gestione della batteria registra i dati di tensione e delle celle, consultabili tramite l’app mobile Anker per verificare lo stato di salute della batteria e il tempo stimato di sostituzione. Precisiamo che per accedere a questi dati diagnostici specifici è necessario collegare il power bank al telefono con un cavo USB-C.

Il power bank è attualmente disponibile in preordine sul sito giapponese di Anker al prezzo di 11.990 yen (circa 64 euro). Le spedizioni dei preordini sono previste per la fine di giugno 2026.

Il Nano Power Bank MagGo Plus è attualmente offerto solo in nero, mentre la versione bianca è prevista per l’autunno 2026.

Collezione Pokémon: cinque prodotti per il trentesimo anniversario

Anker Japan si prepara a deliziare i fan dei Pokémon con una nuova collezione di accessori tech a tema, in arrivo all’inizio di luglio 2026. L’edizione speciale celebra il trentesimo anniversario del franchise, portando i design di Pikachu ed Eevee su cinque prodotti diversi. Il tema Pokémon si estende non solo ai prodotti stessi, ma anche al packaging e agli accessori inclusi.

Caricatore USB Fast Charger 70W modello Pikachu

Il caricatore rapido USB presenta un corpo giallo con la sagoma di Pikachu e un pannello in vetro con accenti dorati sulla parte superiore. Può essere utilizzato per smartphone, tablet e laptop, dispone di due porte USB-C e una USB-A, ed eroga fino a 70 W quando utilizzato su una singola porta.

Include una spina pieghevole per facilitare il trasporto e viene fornito in bundle con un cavo e un ferma-cavo a tema Pokémon. Il prezzo è di 7.990 yen (circa 43 euro).

Adattatore da viaggio modello Pikachu

Pensato per i viaggiatori, questo adattatore funziona in oltre 200 paesi e regioni. Include una presa AC, due porte USB-A e due porte USB-C, con corpo giallo e pannello dorato con l’impronta di Pikachu. Il prezzo è di 5.990 yen (circa 32 euro).

Custodia da viaggio modello Pikachu

Progettata per tenere in ordine i gadget durante gli spostamenti, la custodia può contenere caricatori, cavi e altri accessori. Disponibile in nero con Pikachu nell’angolo destro, è l’accessorio meno costoso della collezione a 3.990 yen (circa 21 euro).

Auricolari Soundcore C50i modelli Pikachu ed Eevee

La collezione include due versioni degli auricolari wireless open-ear Soundcore C50i: una ispirata a Pikachu con colori vivaci e una ispirata a Eevee con un look più naturale e sobrio.

Entrambi sono in stile ear-cuff, cioè si appoggiano comodamente sull’orecchio senza bloccare i suoni esterni, e ogni auricolare pesa circa 5,5 grammi. Offrono bassi potenti e fino a 28 ore di riproduzione totale con la custodia di ricarica. Ogni modello è disponibile a 13.990 yen (circa 75 euro).

Tutti e cinque i prodotti sono attualmente elencati come “Coming Soon” sullo store ufficiale Anker Japan. Vi terremo aggiornati.