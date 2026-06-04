Anker aggiunge una quinta opzione colore al suo popolare Nano Power Bank con cavo USB-C retrattile integrato. Il caricatore portatile compatto da 10.000 mAh e 45 W è ora disponibile anche in blu sul mercato statunitense, andando ad affiancare le quattro varianti già presenti: Aurora White, Black, Teal Oasis e Pink Aura.

Il power bank era stato lanciato originariamente a giugno 2025 e si era fatto notare per il design compatto e la presenza del cavo USB-C integrato con meccanismo retrattile, una soluzione ormai sempre più apprezzata dagli utenti e ampiamente diffusa tra i produttori più blasonati che elimina la necessità di portarsi dietro cavi separati.

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Tre uscite per ricaricare più dispositivi contemporaneamente

La nuova variante blu non presenta differenze tecniche rispetto alle versioni precedenti, offrendo un totale di tre uscite per la ricarica. Due di queste sono una porta USB-C e il cavo USB-C integrato con meccanismo retrattile.

Quando utilizzate singolarmente, ciascuna di queste uscite USB-C può erogare fino a 45 W di potenza, sufficienti per ricaricare un iPhone 17 Pro al 50% in circa 20 minuti.

Il power bank Nano da 45 W di Anker dispone anche di una porta USB-A che eroga fino a 22,5 W. È bene precisare che, quando si ricaricano tre dispositivi contemporaneamente, ciascuno riceverà una potenza massima di 7,5 W, un valore decisamente più contenuto ma comunque utile per mantenere in carica più device durante la giornata.

Per quanto concerne la batteria interna da 10.000 mAh, questa può essere ricaricata tramite un ingresso USB-C da 30 W. Lato dimensioni, invece, queste sono contenute in 81,5 x 50,5 x 36 mm con un peso di circa 232 grammi, valori comunque che rendono il dispositivo facilmente trasportabile in tasca o in borsa.

Prezzo e disponibilità

La nuova variante blu è disponibile sullo store ufficiale di Anker su Amazon US al prezzo di 59,99 dollari, lo stesso delle altre quattro colorazioni. Al momento, però, la versione blu risulta “esaurita” senza indicazioni su quando i clienti potranno aspettarsi la consegna.

Per chi non ha preferenze cromatiche particolari, tutte le altre versioni di colore, nere, bianche e verdi, sono attualmente scontate a 46,99 euro per i membri Prime, un risparmio di 3 euro rispetto al prezzo di listino.

Al momento della stesura di questo articolo, non è ancora chiaro se e quando il power bank Anker Nano in colorazioni blu sarà disponibile anche in Europa.