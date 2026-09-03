Anker ha appena scosso il mondo della tecnologia a IFA 2026 con un annuncio che cambia le regole del gioco: i cinque brand del gruppo (Anker, Anker Solix, soundcore, eufy ed eufyMake) si fonderanno in un unico nome, semplicemente Anker. Non solo: l’azienda ha svelato una marea di nuovi prodotti, dal primo negozio monomarca a Berlino a un’incursione nel settore della salute uditiva, passando per una piattaforma AI domestica chiamata MindBase.

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Un unico brand per un ecosistema connesso

La decisione di unificare i brand non è solo estetica. Come ha spiegato Steven Yang, fondatore e CEO di Anker Innovations, i confini tra le categorie stanno cadendo: “I brand di categoria avevano senso quando le categorie erano separate. Oggi non è più così”. Il risultato è una nuova organizzazione in due macro-aree: Anker For You, che racchiude tutto ciò che vi accompagna durante la giornata (ricarica, audio, salute personale e strumenti creativi), e Anker For Home, che invece si concentra sulla casa che si cura da sola, con sicurezza, robotica ed energia domestica. Il cambiamento sarà graduale: i nuovi prodotti guideranno la transizione, mentre quelli esistenti verranno aggiornati nel tempo, senza intaccare garanzia e assistenza clienti. In totale, durante la fiera berlinese, Anker ha presentato ben 22 nuovi prodotti, segnando un passo deciso verso un ecosistema unificato. La strategia, del resto, è già chiara: in Giappone, ad esempio, la transizione completa sotto il cappello “One Anker” è prevista entro fine 2026.

Anker For You: la tecnologia che vi accompagna durante la giornata

Nel comparto audio, il chip proprietario THUS AI (un Neural-Net Compute-in-Memory) fa il suo debutto in una gamma completa di cuffie e auricolari. Le nuove Anker soundcore AeroClip 2 e 2 Pro portano questo chip in un formato clip open ear, garantendo chiamate ultra-chiare anche in ambienti rumorosi, con un design ergonomico adatto al 99% degli utenti. La versione Pro aggiunge la funzione AI Voice Recording, che registra riunioni e conversazioni trascrivendole e riassumendole automaticamente. Per chi cerca l’isolamento, le cuffie over-ear Space 2 Pro offrono fino a 30 ore di autonomia con ANC attivo, mentre gli auricolari in-ear Liberty Buds 2 promettono chiamate cristalline con un sistema a 8 sensori.

La gamma per il sonno si amplia con gli auricolari Sleep 4 e Sleep 4 Pro, dove il modello Pro introduce il sistema Track-Assess-Adjustment per monitorare PPG, frequenza cardiaca e HRV, adattando l’audio in base ai dati. Per chi preferisce non indossare nulla, arrivano i primi speaker da comodino SleepLab e SleepLab Pro, con quest’ultimo capace di monitorare il sonno tramite radar a 60 GHz senza bisogno di auricolari.

Passando alla ricarica, spicca il Anker MagGo Power Bank Pro 2, il primo power bank magnetico con ventola di raffreddamento integrata certificata SGS. Grazie alla ricarica wireless Qi2.2 da 25 W, porta un iPhone 17 Pro al 50% in 25 minuti. Il Anker Laptop Charger Pro riconosce il modello di laptop collegato e gestisce la batteria con una modalità Care Mode che limita la carica all’80% per prolungarne la vita, il tutto in un formato GaN Max da 100 W il 38% più compatto del caricatore Apple da 96 W. Infine, la Anker MagStand Charging Station sostituisce tre caricabatterie da comodino con un unico dispositivo, con ricarica Qi2 da 25 W e Care Mode per la ricarica notturna.

Anker For Home: la casa che si prende cura di sé

Nel mondo della smart home, Anker eufy Security presenta una gamma completa: il sistema di registrazione locale NVR Security System E50, il video citofono Video Doorbell S4 con visuale a 180 gradi, e il Fall Detection Sensor per il monitoraggio della sicurezza senza contatto, pensato per contesti di assistenza. Tutti questi prodotti sono progettati per funzionare con le videocamere e i sistemi HomeBase esistenti, con disponibilità in Italia entro fine 2026.

Per la pulizia, il robot aspirapolvere Anker eufy Robot Vacuum Omni E35 offre una potenza di aspirazione di 35.000 Pa e un rullo lavapavimenti autopulente HydroJet 2.0, con certificazione TÜV “Maternal and Infant Grade”. Nel settore dell’energia domestica, il sistema plug-and-play Anker SOLIX Solarbank Max porta l’accumulo solare da balcone con capacità espandibile da 7 a 42 kWh e un’ottimizzazione AI delle tariffe che può ridurre il tempo di rientro dell’investimento a soli 2,6 anni.

Anker guarda al futuro: AI, salute uditiva e retail

Anker ha svelato la sua roadmap a lungo termine con Anker MindBase, una piattaforma hub AI locale per la casa autonoma. MindBase collegherà dispositivi Anker e quelli compatibili con Matter (inclusi Apple HomeKit, Amazon Alexa e Google Home) in un unico sistema, con agenti AI dedicati per diverse aree della casa e fino a 48 TB di archiviazione locale espandibile. Sarà un controller Matter 1.5 capace di gestire l’intera smart home autonomamente.

L’azienda ha anche annunciato l’ingresso nel settore della salute uditiva, partendo da apparecchi acustici basati sul chip THUS AI e sulle tecnologie di riduzione del rumore già sviluppate per i suoi auricolari. Infine, il primo store monomarca Anker aprirà sabato 5 settembre a Berlino, sull’iconica Ku’damm, dove i prodotti saranno esposti per scenari di vita quotidiana piuttosto che per categoria, mostrando come un hub, una videocamera e un robot aspirapolvere funzionino insieme come un unico sistema. Ulteriori aperture di negozi sono già in programma.