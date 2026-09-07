Ogni anno IFA di Berlino si trasforma nel banco di prova più severo per capire quali tecnologie meritano davvero attenzione e quali restano semplici esercizi di stile. Per l’edizione 2026 la redazione di TuttoTech ha deciso di andare oltre la semplice cronaca degli stand, assegnando i TuttoTech Editors’ Choice, un riconoscimento pensato per premiare i prodotti che, tra tutti quelli mostrati in fiera, hanno saputo unire innovazione reale, utilità concreta e un buon rapporto tra ambizione tecnica e prezzo finale.

Il filo conduttore di questa edizione è chiaro: l’intelligenza artificiale non è più confinata a demo isolate, ma comincia a integrarsi stabilmente in oggetti che chiunque potrà acquistare nei prossimi mesi.

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Il vincitore per l’informatica: MSI Prestige N16 Flip AI+

Tra tutti i notebook mostrati a Berlino, il premio della categoria computer è andato a MSI, non per un semplice laptop ma per un convertibile: il Prestige N16 Flip AI+. La scelta della redazione nasce dalla combinazione tra la piattaforma Nvidia Spark, che abilita l’elaborazione dell’intelligenza artificiale direttamente in locale sulla macchina, e un form factor 2-in-1 capace di adattarsi a contesti d’uso molto diversi tra loro.

Il vantaggio di calcolare i modelli AI senza appoggiarsi al cloud non è cosa da poco: oggi la maggior parte delle applicazioni basate su modelli di frontiera gira su server remoti, con tutte le implicazioni di privacy che questo comporta per i dati personali. Un dispositivo come il Prestige N16 Flip AI+ punta invece a portare quella stessa potenza di calcolo dentro il computer di chi lo usa, permettendo di lavorare, creare contenuti e gestire il multitasking in mobilità senza far transitare informazioni sensibili online. Le demo mostrate allo stand hanno confermato che non si tratta di un esercizio teorico: il prodotto è già pronto per un uso quotidiano intenso, anche se il prezzo, come prevedibile per questa categoria di hardware, resterà elevato.

Il ritorno più inaspettato: Packard Bell firmato Acer

Se c’è un premio che ha sorpreso la redazione più di ogni altro, è quello assegnato ad Acer per aver riesumato Packard Bell, storico marchio che mancava da tempo dai radar del mercato consumer. Non si tratta di un’operazione nostalgica fine a sé stessa: Acer ha presentato un’intera line-up di prodotti economici, con l’obiettivo dichiarato di intercettare la fascia di mercato più sensibile al prezzo senza rinunciare a un design curato.

Il primo laptop del nuovo corso Packard Bell si chiama DotBook, misura 14,5 pollici con pannello IPS in formato 16:10 e risoluzione 1920×1200 pixel, con una luminosità dichiarata fino a 300 nit, ed è proposto a 499 euro, una cifra che lo colloca tra le proposte più aggressive viste in fiera. A colpire è soprattutto la scelta stilistica: una colorazione rosso-arancio decisa, lontana dai soliti grigio e nero che dominano il settore, capace di dare identità visiva immediata al prodotto anche su un tavolo affollato.

Sul piano tecnico il DotBook monta un processore entry-level Intel Core 3 N355 (piattaforma Twin Lake) abbinato a Intel Graphics integrata, con una configurazione che arriva fino a 16 GB di RAM DDR4 e 512 GB di storage SSD. La connettività prevede Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1, mentre la dotazione di porte comprende una USB-C 3.2 Gen 1, tre USB-A, un’uscita HDMI 1.4 e un lettore di microSD. Il peso resta contenuto, poco sopra 1,3 kg, con uno spessore di circa 18 millimetri, mentre l’autonomia dichiarata dal produttore si ferma a 7 ore grazie a una batteria da 45,6 Wh.

Le specifiche, va detto onestamente, non puntano certo a stupire sul fronte benchmark, ma il prodotto è pensato per navigazione, streaming e attività quotidiane più che per carichi di lavoro intensi, con il vantaggio di un prezzo d’accesso molto contenuto per la categoria.

Il robot lavapavimenti più completo: Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete

Nel affollato mondo della pulizia domestica, ormai protagonista fisso di ogni edizione di IFA, il premio è andato a Dreame per il suo Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete, un nome lunghissimo che riassume bene la filosofia del prodotto: includere davvero tutto quello che ci si può aspettare da un robot di fascia alta. La vera novità è la generazione interna di vapore a 180 gradi, abbinata al lavaggio con acqua calda, una combinazione che consente di intervenire in modo più incisivo sulle macchie ostinate rispetto a quanto fatto finora dalla concorrenza.

I numeri confermano l’ambizione del prodotto: 40.000 Pascal di potenza aspirante, un rullo che esercita una pressione di 18 Newton sul pavimento, una rotazione di 300 giri al minuto e la capacità di infilarsi sotto i mobili fino a 8 centimetri di altezza. Il prezzo, 1.499 euro, non è certo per tutte le tasche, ma va considerato come un investimento pensato per durare diversi anni, complice una qualità costruttiva che lascia intendere un ciclo di vita di quattro o cinque anni prima di sentire il bisogno di sostituirlo.

Lo smartphone premiato: TCL P80 Ultra NXTPaper

Sul fronte smartphone, il riconoscimento è andato a TCL per il P80 Ultra NXTPaper, un dispositivo che porta per la prima volta sul formato telefono la tecnologia NXTPaper, già vista in passato sui tablet dello stesso marchio e su alcuni prodotti Apple. Il display combina un pannello AMOLED luminoso, con trattamento antiriflesso che garantisce un’ottima visibilità sotto il sole diretto, e una modalità dedicata alla lettura che simula la resa della carta stampata, particolarmente utile in ambienti bui o durante sessioni prolungate. Un semplice slider posizionato sul fianco destro permette di passare da una modalità all’altra in un istante.

Il comparto fotografico non è stato sacrificato per fare spazio a questa innovazione di schermo: oltre al sensore principale e a un obiettivo ultra-grandangolare, il P80 Ultra monta anche un teleobiettivo 3x da 50 megapixel. Lo smartphone arriverà anche in Italia a un prezzo di 549 euro, una cifra che lo rende comunque interessante per chi cerca un prodotto davvero diverso dal solito, sia per il display ibrido sia per la dotazione fotografica completa.

La miglior lavapavimenti: Tineco S11 Artist Fusion Steam

Il premio dedicato alle lavapavimenti tradizionali è andato a Tineco con la S11 Artist Fusion Steam, un modello che condensa in un unico prodotto tutte le innovazioni sviluppate dal brand negli anni precedenti. Il serbatoio dedicato alla ricarica automatica dell’acqua risolve uno dei problemi più comuni di questa categoria di elettrodomestici, ovvero la necessità di rabboccare il liquido praticamente a ogni utilizzo: qui l’autonomia si estende invece per diversi giorni consecutivi.

A completare il quadro, un getto di vapore che arriva fino a 230 gradi e l’utilizzo di acqua calda per il lavaggio diretto sul pavimento, oltre a una flessibilità d’uso che permette di posizionare il dispositivo completamente in orizzontale, agevolando la pulizia sotto mobili bassi e in spazi ristretti. Una scelta, quella della redazione, che premia la capacità del brand di mettere a sistema anni di sviluppo in un unico prodotto davvero completo.

Il premio per il design e la connettività: FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90

L’ultimo riconoscimento va a Fritz!, che per celebrare i 40 anni del brand ha scelto di rinnovare completamente l’estetica del suo modem router di punta, il FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90. L’obiettivo dichiarato è smettere di nascondere il router in qualche angolo dimenticato della casa, per poterlo invece esporre senza sfigurare, magari direttamente su una libreria del salotto.

Sotto la scocca ridisegnata trova posto il Wi-Fi 7 tri-band, con un throughput che arriva fino a 12,2 Gbps, oltre a porte LAN e WAN multigigabit e moduli DECT e Zigbee integrati per la domotica. Anche la gestione dei cavi è stata ripensata da zero, con un’unica uscita che elimina quell’effetto “ragnatela” che caratterizza troppo spesso i router in commercio. Un premio che riconosce non solo la sostanza tecnica, ma anche l’attenzione a un aspetto, quello estetico, spesso trascurato in questa categoria di prodotti.

Le altre novità viste in fiera, fuori dal podio

Oltre ai vincitori ufficiali, IFA 2026 ha offerto diversi altri prodotti degni di nota, non premiati ma comunque capaci di lasciare il segno. Sul fronte dei mini PC, Geekom ha mostrato la variante 9 Mega, leggermente più ingombrante rispetto ai modelli precedenti come il 13 Max, ma capace di ospitare un processore Ryzen AI Max Plus 395 abbinato a ben 128 GB di RAM, una configurazione che lo trasforma di fatto in un piccolo server domestico orientato al calcolo AI in locale, a un prezzo ancora da confermare ma presumibilmente più accessibile rispetto ad altre soluzioni equivalenti sul mercato.

Sempre Tineco ha presentato la Zero Touch, un aspirapolvere pensato per chi non vuole più sporcarsi le mani nello svuotamento: un sistema che richiude automaticamente il sacchetto una volta pieno, permettendo di gettarlo senza entrare mai in contatto con polvere o sporco. Roborock, dal canto suo, ha mostrato il Saros 20 Flow, evoluzione del Saros 20 già recensito in precedenza, arricchito da un rullo dedicato e capace di mantenere una potenza di aspirazione oltre i 30.000 Pascal, pur restando sottile abbastanza da passare sotto i mobili fino a 8,98 centimetri di altezza.

Tra le curiosità più originali della fiera va segnalata STRUTT, una sedia a rotelle intelligente che applica l’intelligenza artificiale con un approccio molto simile a quello adottato da Tesla sulle proprie automobili. Grazie a sensori LiDAR posizionati sia sul fronte che sul retro, la sedia riconosce ed evita ostacoli in autonomia, ricalcolando il percorso migliore verso una destinazione impostata tramite comando vocale o app da smartphone, un’applicazione pensata soprattutto per chi ha difficoltà di deambulazione temporanee o permanenti.

Infine TCL, oltre allo smartphone premiato, ha presentato anche RayNeo, il proprio brand dedicato agli occhiali smart con doppio display, uno per lente, capaci di funzioni come la traduzione in tempo reale e la lettura di notifiche, il tutto racchiuso in una montatura che pesa poco più di 30 grammi e che risulta praticamente indistinguibile da un normale paio di occhiali da vista.

Un bilancio che guarda già al futuro

Nel complesso, i TuttoTech Editors’ Choice fotografano una fiera che non ha regalato annunci clamorosi in senso assoluto, ma che ha offerto un segnale chiaro: l’intelligenza artificiale sta lasciando la fase delle dimostrazioni isolate per entrare stabilmente nei flussi di lavoro quotidiani e negli hobby di milioni di persone. I prezzi resteranno alti ancora per un po’, complice il generale rincaro che ha investito l’intero settore tecnologico negli ultimi anni, ma la strada verso una progressiva democratizzazione dell’AI sembra ormai tracciata, e i prodotti premiati quest’anno rappresentano proprio i primi, concreti passi in questa direzione.