In occasione di IFA 2026, FRITZ! guarda al futuro della connettività domestica con una nuova generazione di prodotti pensati per accompagnare l’evoluzione delle reti in fibra ottica, del WiFi e della smart home. L’azienda tedesca, che quest’anno celebra anche i 40 anni di attività, ha portato a Berlino diverse novità, a partire dal nuovo FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90, destinato a inaugurare un nuovo corso anche dal punto di vista del design.

Accanto al nuovo router arrivano il FRITZ!Box 5630 XGS per le connessioni in fibra fino a 10 Gbit/s, il FRITZ!Box 6835 5G con WiFi 7 e il nuovo FRITZ!Repeater 6700 Pro. Non mancano poi le novità dedicate alla smart home e gli aggiornamenti software, con FRITZ!OS 8.50 e una nuova versione della MyFRITZ!App.

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FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90 inaugura una nuova generazione

Il protagonista allo stand di FRITZ! a IFA 2026 è senza dubbio il FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90, che rappresenta una sorta di punto di partenza per la nuova generazione di router dell’azienda. La novità più evidente riguarda il design; l’azienda infatti ha completamente riprogettato l‘aspetto del dispositivo, puntando su una struttura più essenziale e versatile che permette di posizionarlo in diversi punti della casa senza doverlo necessariamente nascondere.

Il nuovo modello può essere collocato in verticale, sul pavimento oppure fissato alla parete e il sistema di montaggio mantiene la compatibilità con i fori già utilizzati da modelli molto diffusi, come il FRITZ!Box 7590. L’interazione è stata ridotta all’essenziale, con un solo pulsante e un unico LED. Anche la gestione dei cavi è stata ripensata: le connessioni vengono raccolte e instradate nella parte inferiore, lasciando più pulita la superficie del dispositivo e permettendo di collocare nella parte superiore le antenne.

Il nuovo FRITZ!Box integra un totale di undici antenne, una scelta che secondo l’azienda consente di ottimizzare la potenza di trasmissione indipendentemente dalla posizione del router. Anche il reparto di raffreddamento segue la filosofia del nuovo prodotto; a bordo infatti è presente un sistema di dissipazione completamente passivo, senza ventole, con l’obiettivo di contenere sia la rumorosità sia i consumi. Il consumo medio dichiarato è di appena 12 watt, un dato che rende il nuovo modello il FRITZ!Box più efficiente mai realizzato dall’azienda nella propria classe di prestazioni.

Dal punto di vista della connettività, il dispositivo è pensato per essere utilizzato sia con la fibra ottica sia con la DSL. Supporta GPON fino a 2,5 Gbit/s e AON fino a 1 Gbit/s, oltre alle connessioni DSL con 35b Supervectoring fino a 300 Mbit/s; segnaliamo inoltre che è possibile utilizzarlo con un modem ONT esterno fino a 2,5 Gbit/s.

Il comparto wireless è affidato al WiFi 7 tri-band, con velocità teoriche fino a 12,2 Gbit/s complessivi; la banda a 6 GHz raggiunge 5.760 Mbit/s, così come quella a 5 GHz, mentre la banda a 2,4 GHz arriva a 688 Mbit/s. Non manca il supporto alla tecnologia MLO, pensata per sfruttare contemporaneamente più bande di frequenza e migliorare prestazioni e affidabilità della connessione.

Sul retro trovano posto una porta WAN/LAN da 2,5 Gbit/s, una LAN aggiuntiva da 2,5 Gbit/s e due porte Gigabit, oltre a una porta USB per collegare supporti di memoria e stampanti. Il FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90 punta a essere inoltre un vero e proprio hub per la casa connessa, grazie alla presenza di DECT e Zigbee per la gestione dei dispositivi smart home, aggiungendo funzioni di telefonia, VPN, parental control, rete ospiti, FRITZ!NAS e media server.

Fibra ottica e 5G: FRITZ! amplia il proprio portfolio

Il nuovo FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90 non è l’unica novità dedicata alla connettività veloce; FRITZ! ha infatti presentato anche il FRITZ!Box 5630 XGS, pensato per sfruttare le connessioni in fibra basate sullo standard XGS-PON fino a 10 Gbit/s. Il nuovo modello si posiziona come soluzione più accessibile rispetto al FRITZ!Box 5690 XGS e completa una gamma che comprende anche il 5690 Pro, il 5690 e il compatto 5630, permettendo all’azienda di coprire diverse esigenze, dalle installazioni domestiche a quelle più avanzate.

Il FRITZ!Box 5630 XGS integra WiFi 7 dual-band con velocità fino a 2.880 Mbit/s sulla banda a 5 GHz e fino a 688 Mbit/s sui 2,4 GHz; la connettività cablata comprende una porta WAN/LAN da 10 Gbit/s e tre porte LAN Gigabit. Per chi non dispone invece di una connessione fissa adeguata arriva il nuovo FRITZ!Box 6835 5G, un router compatto che sfrutta la rete mobile come principale collegamento a Internet oppure come soluzione di backup.

Il dispositivo supporta 5G e 4G, con velocità dichiarate fino a 2 Gbit/s in download e 900 Mbit/s in upload, oltre al WiFi 7 dual-band fino a 3,5 Gbit/s; sono presenti una porta LAN da 2,5 Gbit/s e una Gigabit, mentre l’alimentazione avviene tramite USB-C, consentendo anche l’utilizzo con un power bank. Il router è compatibile con nano-SIM ed eSIM e può essere utilizzato anche come soluzione di failover insieme a un altro FRITZ!Box, intervenendo automaticamente in caso di problemi sulla connessione principale in fibra, DSL o via cavo.

FRITZ!Repeater 6700 Pro porta il WiFi 7 fino a 18 Gbit/s

A completare la nuova offerta di rete arriva il FRITZ!Repeater 6700 Pro, il nuovo ripetitore WiFi 7 di fascia alta dell’azienda. Il nuovo arrivato utilizza una configurazione quad-band composta da una banda a 6 GHz, due bande a 5 GHz e una banda a 2,4 GHz; la velocità complessiva dichiarata arriva fino a 18 Gbit/s, con 5.760 Mbit/s disponibili su ciascuna delle tre bande principali e 688 Mbit/s sulla banda a 2,4 GHz.

Il ripetitore dispone inoltre di una porta LAN da 10 Gbit/s e di una seconda porta da 2,5 Gbit/s, consentendo di sfruttarlo anche per collegare direttamente dispositivi compatibili tramite cavo. Come gli altri prodotti della famiglia, il FRITZ!Repeater 6700 Pro può essere inserito all’interno di una rete WiFi Mesh e la FRITZ!App WiFi aiuta a individuare la posizione migliore per ottenere una copertura più uniforme.

FRITZ!OS 8.50, MyFRITZ!App e nuove soluzioni per la smart home

Le novità presentate a IFA 2026 non riguardano soltanto l’hardware ma anche la parte software. FRITZ! sta preparando anche FRITZ!OS 8.50, nuovo aggiornamento del sistema operativo che introduce diverse funzioni dedicate alla sicurezza e alla gestione della rete. Tra le novità ci sono il filtraggio DNS, la prioritizzazione automatica del traffico Internet per rendere più affidabili le applicazioni in tempo reale e nuove funzioni per FRITZ! Failsafe; arriva inoltre una nuova Simple Mode per FRITZ!Fon, pensata per rendere più semplice l’utilizzo del telefono da parte degli utenti meno esperti e delle persone anziane.

Anche la MyFRITZ!App diventa più completa grazie allo Smart Check, funzionalità che esegue in background una diagnostica del FRITZ!Box e può fornire indicazioni per migliorare il segnale WiFi e il posizionamento dei dispositivi; rimanendo nel contesto, un’altra novità importante riguarda la possibilità di accedere direttamente dall’app alle pagine dello shop e dell’assistenza, compreso il chatbot FRITZ!.

Sul fronte della smart home arriva inoltre il supporto Matter Bridge sul FRITZ!Box 5690 Pro, funzione che permette di integrare all’interno di ecosistemi Matter come Apple Home, Google Home e Amazon Alexa i dispositivi FRITZ! Smart Home compatibili, rendendo possibile anche il controllo vocale. FRITZ! amplia infine il catalogo con la nuova presa intelligente FRITZ!Smart Energy 201, in arrivo a ottobre, capace di monitorare i consumi e gestire dispositivi fino a 3.680 W; a seguire arriverà anche il FRITZ!Smart Thermo 303, termostato intelligente per radiatori che affiancherà il già disponibile Thermo 302.

Con questa nuova generazione di prodotti, FRITZ! punta quindi a coprire l’intero ecosistema della casa connessa, dalla fibra ottica e dal 5G alla distribuzione del segnale WiFi, passando per sicurezza, telefonia e gestione intelligente dell’abitazione. Il nuovo FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90 rappresenta in questo scenario il prodotto più significativo della presentazione, non tanto per una singola caratteristica quanto per l’insieme di design, connettività e funzioni che anticipano la direzione scelta dall’azienda per i prossimi anni.