Oltre ad aver presentato i nuovi robot per la cura della casa col brand principale, ECOVACS ha sfruttato IFA 2026 per presentare la nuova generazione di dispositivi a marchio Tineco, specialista in soluzioni smart e azienda leader nel segmento degli aspirapolvere wet & dry per uso domestico per il quarto anno consecutivo.

Le novità sono quattro in tutto: le lavapavimenti FLOOR ONE S11 Artist Fusion Steam e FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam, l’aspirapolvere cordless PURE ONE STATION 7 ZeroTouch e la nuova soluzione per la pulizia dei tappeti CARPET ONE Steam 3.0. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Tineco: ecco le novità presentate a IFA 2026

Nel pieno rispetto dei programmi della vigilia, come anticipato in apertura, Tineco ha sfruttato l’importantissima vetrina di IFA 2026 di Berlino per mostrare le ultime aggiunte al catalogo e soprattutto per presentare una nuova generazione di dispositivi che integra automazione, prestazioni evolute e manutenzione semplificata.

I nuovi dispositivi, accompagnati dal motto Il futuro si pulisce da solo, integrano tecnologie per automatizzare e rendere autonoma la pulizia domestica e, al contempo, sono realizzati per incarnare la visione più ampia dell’azienda per quanto concerne i lavapavimenti “Tineco Floor Washer: Every Generation, A New Definition“.

FLOOR ONE S11 Artist Fusion Steam

Partiamo con il dispositivo di punta che Tineco ha presentato a IFA 2026, ovvero la scopa lavapavimenti Tineco FLOOR ONE S11 Artist Fusion Steam, prima nel settore a vantare una combinazione tra vapore a 230°C (HyperSteam) e lavaggio ad acqua calda (HeatBoost Mopping).

Questa doppia azione del calore fa sì che le macchie più difficili, inclusi i residui secchi, vengano eliminati senza problemi dalle superfici dure. La funzione One-Touch ReverseScrub con BoostSteam, invece, combina vapore e movimento inverso della spazzola, utile per i residui incrostati.

Questa lavapavimenti gode di un’autonomia da 110 minuti, sufficiente per pulire l’intera casa con una sola ricarica, raggiunge una potenza di aspirazione da 35.000 Pa (per gestire sporco secco e umido) e vanta due alternative per la manutenzione automatizzata con asciugatura ad aria calda grazie al sistema Dual Steam Self-Cleaning: ciclo rapido FlashDry e ciclo silenzioso e discreto SilentDry.

FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam

Tra le novità rientra una seconda lavapavimenti chiamata Tineco FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam che migliora sensibilmente le prestazioni del precedente modello S9 Artist, pur posizionandosi un gradino sotto alla nuova ammiraglia.

Alla stregua della ONE S11 Artist Fusion Steam integra la tecnologia HyperSteam a 230°C per gestire le macchie più ostinate in combinazione, stavolta, con la tecnologia ReverseScrub Technology per gestire i residui secchi. La potenza di aspirazione è pari a 25.000 Pa (contro i 22.000 Pa delle S9 Artist).

Dal punto di vista estetico, si tratta di un dispositivo elegante realizzato con design HyperStretch a 180° per consentire all’utente di raggiungere gli spazi sotto i mobili bassi con il massimo delle prestazioni. L’IA gioca un ruolo fondamentale perché permette al dispositivo di adattare le performance alle condizioni rilevate.

A chiudere il pacchetto troviamo il sistema di auto-pulizia FlashDry che completa il ciclo in appena cinque minuti, sfruttando l’asciugatura rapida con aria calda a 110°C; in alternativa è anche qua presente il sistema SilentDry (novità rispetto alla S9 Artist) che completa l’intero ciclo di auto-pulizia e asciugatura con una rumorosità inferiore ai 40 dBA.

PURE ONE STATION 7 ZeroTouch

Oltre alle due lavapavimenti abbiamo un nuovo aspirapolvere cordless chiamato Tineco PURE ONE STATION 7 ZeroTouch che vede uno dei suoi punti di forza nella ZeroTouch Intelligent Station, la base progettata per rendere l’intero processo automatizzato e autonomo (viene ridotto al minimo il contatto con lo sporco raccolto).

Questa stazione offre funzioni intelligenti come Intelligent Auto Bag Replacement (sigilla il sacchetto pieno e lo sostituisce con uno nuovo) e Smart Dust Compaction (compatta la polvere per fare in modo che il sacchetto risulti più capiente).

Dal punto di vista prestazionale, oltre a un’autonomia da 90 minuti, l’aspirapolvere in sé vanta una potenza di aspirazione da 350 AW che si sposa bene con la pulizia profonda di superfici dure o tappeti e con la raccolta di peli degli animali domestici.

CARPET ONE Steam 3.0

Chiudiamo con Tineco CARPET ONE Steam 3.0, dispositivo che estende l’innovazione del brand alla pulizia profonda di tappeti e moquette grazie alla tecnologia HyperSteam (sfrutta il vapore ad alta temperatura per intervenire sulle macchie più ostinate) e alla potenza di aspirazione pari a 175 AW (favorisce l’estrazione efficace di sporco e umidità). Il sensore iLoop rileva il livello di sporco e aggiusta di conseguenza le prestazioni del dispositivo.

Dopo il lavaggio interviene il sistema DrySense Fast Drying per gestire la fase di asciugatura e fare in modo che le superfici tornino utilizzabili prima possibile. La manutenzione del dispositivo è automatizzata grazie al sistema Steam Self-Cleaning (combina pulizia a vapore e asciugatura ad alta temperature).

Disponibilità e prezzi delle novità Tineco a IFA 2026

Tineco non ha fornito indicazioni ufficiali relative a prezzi e disponibilità per l’Europa (e quindi anche per l’Italia) di molti dei nuovi modelli che, a questo punto, potrebbero debuttare nei prossimi mesi.

L’unico dispositivo che risulta già acquistabile sul mercato italiano è la scopa lavapavimenti Tineco FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam, disponibile anche su Amazon al prezzo di 699 euro.

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