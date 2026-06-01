MSI è tra protagonisti del Computex 2026 con tante proposte che spaziano praticamente attraverso tutto il catalogo dell’azienda, enfatizzando in modo particolare il segmento dei notebook e dei sistemi AI. Nel nostro articolo di stamattina abbiamo già visto molte di queste novità dedicate alle piattaforme AMD, Intel e Qualcomm, tuttavia la vera sorpresa arriva con un leggero posticipo e vede protagonista il primo laptop del produttore basato sul nuovissimo NVIDIA RTX Spark.

Il notebook il questione è il Prestige N16 Flip AI+, un dispositivo che inaugura una nuova categoria di PC Windows progettati per l’era dell’Intelligenza Artificiale personale, combinando capacità AI avanzate, accelerazione grafica RTX e un design convertibile premium pensato per professionisti, creatori di contenuti e utenti alla ricerca della massima versatilità.

Il nuovo superchip porta infatti sui notebook MSI l’intera piattaforma AI di NVIDIA, integrando funzionalità dedicate alla creazione di contenuti, allo sviluppo di applicazioni AI e al gaming in un telaio sottile e leggero; il tutto senza rinunciare a un’autonomia elevata, a un display OLED di nuova generazione e a una dotazione hardware orientata alla produttività.

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MSI e NVIDIA RTX Spark inaugurano una nuova generazione di PC AI

Il cuore di MSI Prestige N16 Flip AI+ è proprio la piattaforma NVIDIA RTX Spark, annunciata poche ore fa in occasione del Computex 2026 come un vero e proprio punto di partenza per una nuova categoria di computer Windows progettati attorno all’AI. L’obiettivo di NVIDIA è trasformare il PC da semplice strumento operativo a vero assistente personale intelligente, capace di gestire localmente modelli AI avanzati, accelerare applicazioni creative e offrire prestazioni elevate anche in ambito gaming.

Grazie all’integrazione dell’intero ecosistema RTX e delle tecnologie AI sviluppate dall’azienda californiana, il notebook MSI è in grado di affrontare flussi di lavoro sempre più complessi, dalla generazione di contenuti assistita dall’intelligenza artificiale fino all’elaborazione grafica avanzata. Secondo MSI, la piattaforma consente di unire produttività, creatività e intrattenimento in un unico dispositivo portatile, mantenendo al tempo stesso un’elevata efficienza energetica per garantire una lunga autonomia operativa.

Oltre all’inedita piattaforma hardware, un altro elemento interessante del Prestige N16 Flip AI+ è senza dubbio il nuovo display Tandem OLED UHD+ da 16 pollici. La tecnologia Tandem OLED utilizza una struttura avanzata del pannello che permette di raggiungere una luminosità di picco superiore ai 1.000 nit, migliorando contemporaneamente efficienza energetica e durata del display rispetto alle soluzioni OLED tradizionali.

MSI punta chiaramente anche ai professionisti dell’immagine e del video; il pannello copre infatti il 100% dello spazio colore DCI-P3, è certificato Calman Verified e offre una precisione cromatica Delta E inferiore a 1, caratteristiche particolarmente apprezzate da fotografi, videomaker e content creator. La presenza della frequenza di aggiornamento variabile (VRR) contribuisce inoltre a garantire una maggiore fluidità sia durante il gaming sia nelle attività di editing video e nella riproduzione di contenuti multimediali.

Design convertibile 2-in-1 e produttività senza compromessi

Come suggerisce il nome, il Prestige N16 Flip AI+ è un convertibile progettato per adattarsi a diversi scenari d’uso grazie alla cerniera a 360 gradi. Il dispositivo può essere utilizzato in modalità notebook tradizionale, tablet, tenda o presentazione, offrendo una flessibilità particolarmente interessante per chi lavora in mobilità o alterna frequentemente attività creative e produttive.

MSI accompagna il sistema con la nuova Nano Pen, una penna digitale progettata per garantire un input naturale e preciso durante la scrittura, il disegno o l’annotazione di documenti. La penna può essere riposta direttamente sotto il notebook per averla sempre a disposizione. Tra gli elementi distintivi troviamo anche il nuovo MSI Action Touchpad, che introduce controlli personalizzabili basati su gesture per velocizzare le operazioni più frequenti e migliorare l’esperienza d’uso quotidiana.

A completare la dotazione c’è poi un sistema audio a quattro altoparlanti e una batteria da 99,9 WHr, pensata per accompagnare l’utente durante un’intera giornata lavorativa senza la necessità di ricorrere frequentemente alla ricarica.

Specifiche principali del MSI Prestige N16 Flip AI+

Piattaforma NVIDIA RTX Spark

Formato convertibile 2-in-1 con cerniera a 360°

Display Tandem OLED UHD+ da 16 pollici

Luminosità di picco superiore a 1000 nit

Copertura colore 100% DCI-P3

Certificazione Calman Verified

Precisione cromatica Delta E < 1

Supporto touch e penna digitale

Frequenza di aggiornamento variabile (VRR)

Sistema audio a quattro altoparlanti

Batteria da 99,9 WHr

Al momento MSI non ha ancora comunicato dettagli relativi a disponibilità e prezzi per il mercato europeo, informazioni che dovrebbero emergere nei prossimi mesi con l’avvicinarsi del lancio commerciale della nuova piattaforma NVIDIA RTX Spark.