In occasione di IFA 2026 in quel di Berlino, Roborock, azienda che è stata incoronata da IDC come numero uno in termini di spedizioni e quote di mercato nel segmento dei robot aspirapolvere e lavapavimenti nel primo semestre 2026 e che è forte della partnership globale col Real Madrid, ha presentato una serie di novità destinate a ridefinire la gestione domestica sotto la filosofia Rocking Life With You.

La nuova gamma presentata dal colosso cinese si spinge oltre i confini tradizionali del brand, segnandone l’ingresso in segmenti del tutto inediti come la pulizia delle piscine, rafforzandone la presenza nei segmenti per la cura degli interni e degli esterni con nuove soluzioni e consacrandone la volontà di innovare con un concept super interessante. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Roborock: scopriamo tutte le novità a IFA 2026

Come anticipato in apertura, Roborock ha sfruttato IFA 2026 per presentare una serie di novità, tutte accompagnate dal claim Rocking Life With You, che puntano sull’eccellenza ingegneristica per semplificare la vita delle persone, automatizzando i compiti quotidiani e restituendo tempo prezioso da dedicare alle proprie passioni.

“La nostra missione è ridare tempo alle persone, automatizzando e migliorando i compiti di ogni giorno. Sviluppare robot sempre più evoluti è solo uno strumento, non il fine ultimo. Ogni minuto speso per le faccende domestiche è tempo tolto alla famiglia, alle proprie passioni e al benessere personale. Per Roborock l’utente viene prima di tutto: creiamo soluzioni affidabili che permettono di vivere appieno ciò che si ama. Vogliamo che la nostra leadership tecnologica si traduca in prodotti concreti e risposte su misura per le persone. Rafforzando la presenza e la rete di partner in Europa e nelle Americhe, trasmettiamo la nostra forza globale su scala locale, portando il futuro della cura della casa direttamente nella vita di tutti.” Ricky Ma

Presidente (Europe e Americas), Roborock

RockAqua P1 è il primo robot dell’azienda per la pulizia delle piscine

Con il nuovo Roborock RockAqua P1, l’azienda fa il suo debutto ufficiale nel segmento dei robot per la pulizia delle piscine, con l’obiettivo di portare la sua consolidata esperienza nella navigazione autonoma direttamente sott’acqua.

Il robot è progettato per adattarsi a vasche di qualsiasi forma, profondità e struttura e, grazie alla sua “intelligenza”, assicura una pulizia profonda e uniforme su fondo, pareti, linea d’acqua e zone poco profonde (fino a 15 centimetri).

Dispone di un sistema di navigazione adattivo e di un sistema per evitare gli ostacoli basati su visione artificiale e telecamera monoculare e, grazie a ciò, è in grado di muoversi con precisione millimetrica tra pendenze, pilette di scarico e gradini senza subire interruzioni.

Dal punto di vista tecnico, Roborock RockAqua P1 vanta una straordinaria capacità di aspirazione pari a 6.800 GPH(circa 25.738 litri all’ora) abbinata a un capiente cestino per i detriti da 4 litri e a un sistema di doppio filtraggio con filtri da 180 μm e 70 μm.

Andando oltre, il robot dispone della tecnologia ClearVision Smart Patrol Cleaning che gli permette di rilevare lo sporco e modulare dinamicamente la potenza di aspirazione per evitare la dispersione dei detriti più grandi.

L’autonomia dichiarata è di 3,5 ore e, grazie al supporto alla ricarica rapida, il robot è in grado di ottimizzare i consumi energetici in base alle condizioni della piscina. Al termine del ciclo o in caso di batteria quasi scarica, RockAqua P1 torna a galla e si posiziona sulla linea d’acqua per essere estratto facilmente.

RockNeo Q2 LiDAR, cura del giardino senza cavi perimetrici

Proseguendo con le soluzioni per gli ambienti esterni, troviamo Roborock RockNeo Q2 Lidar, un robot per la cura del prato completamente privo di cavi perimetrici o antenne RTK esterne.

Pensato per gestire superfici fino a 800 m², questo robot gode della certificazione IPX6 e si affida al sistema di navigazione intelligente Sentisphere LiDAR e alla tecnologia ReactiVision Fusion per mappare il giardino ed evitare ostacoli in modo millimetrico.

RockNeo Q2 LiDAR è in grado di superare pendenze fino al 45% e di passare attraverso corridoi stretti (fino a 60 cm). Equipaggiato con un piatto di taglio flottante a tre lame con tecnologia PreciEdge, riesce a rifinire i bordi fino a tre centimetri di distanza dal perimetro.

Come gli altri prodotti “automatizzati” dell’azienda, anche questo robot per la cura del prato può essere gestito interamente tramite l’app (e gli assistenti virtuali). Sono poi presenti una stazione di ricarica con amplificatore Wi-Fi integrato e un sistema antifurto che vuole fornire la massima serenità agli utenti.

I robot aspirapolvere e lavapavimenti Saros 20

Spostandoci all’interno dell’abitazione e proseguendo con le soluzioni pensate per l’automazione delle pulizie, abbiamo i robot che compongono la nuova gamma flagship Roborock Saros 20.

Si tratta di due modelli in tutto, Saros 20 Flow Complete e Saros 20 Neo, che condividono una potenza di aspirazione da 36.000 Pa, il sistema di navigazione di precisione RetractSense LiDAR e un corpo AdaptLift 3.0 (o AdaptLift Traverse 3.0) in grado di sollevarsi per superare doppi dislivelli e soglie fino a 8,8 cm.

Saros 20 Flow Complete si distingue per la presenza del sistema con mocio a rullo auto-pulente SpiralFlow 2.0 (con pressione da 15 N a 240 giri al minuto da 16 ugelli) e delle spazzole laterali Dual Lifting Arc che garantiscono una copertura dei bordi al 100%.

Questo robot dalle prestazioni super elevate è spesso solo 8,98 cm ed è quindi in grado di infilarsi agevolmente sotto ai mobili bassi. Inoltre, la stazione base offre il lavaggio del panno con acqua pressurizzata a 100°C e il dosaggio automatico del detergente.

Entrambi i modelli hanno ottenuto la prestigiosa certificazione Allergy Friendly di ECARF (ne attesta l’efficacia nell’abbattere gli allergeni) ma Saros 20 Neo è ancor più sottile del modello di punta, grazie al suo spessore di soli 7,95 cm che gli consente di infilarsi ancor più agevolmente sotto i mobili più bassi.

Questo robot è dotato del sistema doppio anti-groviglio Dual Anti-Tangle, offre una pressione di lavaggio da 14 N ed è in grado di coprire fino a 350 m² con una singola ricarica; anche in questo caso la stazione base lava il mocio a 100°C.

Roborock Saros Rover, il primo con architettura ruota-gamba

A IFA 2026, il colosso cinese ha poi svelato il concept Roborock Saros Rover, una vera e propria rivoluzione per il segmento dei robot aspirapolvere e lavapavimenti che rappresenta la prima soluzione al mondo dotata di architettura ruota-gamba, una tecnologia che permette al robot di replicare il movimento umano: esso può alzare e abbassare le gambe per compiere piccoli salti e affrontare pendenze complesse.

Grazie a sensori di movimento 3D e dati “spaziali”, il Saros Rover può salire i singoli gradini di una scalinata e pulirli uno per uno, superando uno dei più importanti limiti fisici dei robot tradizionali e automatizzando completamente la pulizia delle case su più livelli.

Le nuove lavapavimenti della serie Roborock F25

Per coloro che, per certi versi, affrontano le pulizie domestiche in maniera non del tutto automatizzata, Roborock ha presentato la nuova generazione di lavapavimenti “Wet & Dry” composta dai modelli Roborock F25 Ultra Steam Gen 2 e F25 Pro Turbo Combo.

F25 Ultra Steam Gen 2 è dedicata a coloro che cercano l’igienizzazione profonda attraverso il vapore: in modalità Turbo Steam può erogare un flusso costante di vapore a 180°C (fino a 2,5 volte superiore rispetto alla generazione precedente) per sciogliere in 30 secondi le macchie più ostinate.

Oltre a regolare in automatico la potenza in base alla superficie, questa lavapavimenti gode di un design ultra-piatto (abilita la pulizia sotto i mobili in maniera agevole), di un braccio robotico SensEdge (per la pulizia a filo parete) e di sistemi automatizzati di autopulizia e asciugatura termica.

Roborock F25 Pro Turbo Combo punta invece sulla massima versatilità grazie a un sistema multifunzione 5-in-1: attraverso un motore staccabile e spazzole intercambiabili, si trasforma al volo da lavapavimenti ad aspirapolvere cordless con 25.000 Pa di potenza di aspirazione per la pulizia di tappeti e tessuti.

Sono poi presenti la tecnologia HyperScrub (per lo sporco incrostato), le ruote motorizzate SlideTech 2.0 e la spazzola anti-groviglio JawScrapers. Alla stregua dei due robot della gamma Saros 20, anche queste lavapavimenti hanno ottenuto la prestigiosa certificazione Allergy Friendly di ECARF.

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Disponibilità e prezzi delle novità Roborock a IFA 2026

Arrivati alla conclusione, non ci resta che parlare di disponibilità e prezzi per il mercato italiano delle novità che Roborock ha presentato ufficialmente a IFA 2026.