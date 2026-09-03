Dreame ha letteralmente infuocato IFA 2026 di Berlino svelando una gamma di prodotti che ridisegnano il concetto di smart living. Dal vapore a 180°C per la pulizia domestica al taglio del prato con precisione millimetrica, passando per una mini camera da tasca da 55 grammi, il brand cinese dimostra di voler liberare le persone dalle incombenze di ogni giorno. E i numeri danno loro ragione: nel primo semestre 2026 Dreame ha registrato una crescita dei ricavi del 91% su base annua in Europa, con una quota di mercato del 42% nei robot aspirapolvere. In Italia la percentuale sale addirittura al 44,2%, a significare che quasi un robot su due che gira per le nostre case porta il loro marchio.

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Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete: vapore a 180°C per una pulizia senza pari

Il fiore all’occhiello della presentazione è senza dubbio Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete, il primo robot aspirapolvere lavapavimenti al mondo a montare una fonte di vapore interna da 180°C. Dreame definisce un nuovo standard per la pulizia ad alta temperatura, e le cifre parlano chiaro: il mocio a rullo si estende fino a 8 cm fuori dalla sagoma del robot (grazie all’evoluzione della tecnologia MopExtend), eroga vapore a 180°C attraverso quattro ugelli e lava con acqua calda in un processo strutturato in quattro fasi. Il risultato è un tasso di eliminazione dei batteri del 99,999%. Non male, vero?

La combinazione tra la tecnologia AquaRoll per il lavaggio in tempo reale, una pressione verso il basso di 18N e una velocità di rotazione del rullo di 300 giri/min fa di questo robot un punto di riferimento per l’igiene domestica. Ma non finisce qui. Il sistema di visione OmniSight 4.0 identifica oltre 320 categorie di oggetti, rileva ostacoli da 10 mm e reagisce in 0,1 secondi, mentre la nuova funzione di apprendimento adattivo ricalcola l’itinerario in tempo reale se incontra elementi in movimento una manna per chi ha animali domestici. E per chi odia i tappeti bagnati, c’è AutoSeal Guard e la tecnologia TripleUp che sollevano spazzola laterale, spazzola principale e mocio per evitare ogni contatto incrociato. La potenza di aspirazione? 40.000 Pa. Il prezzo? 1.499 €, disponibile in Italia da ottobre. Attenzione però: fonti spagnole segnalano una disponibilità dal 21 settembre con uno sconto lancio di 300 €, portando il prezzo a 1.199 €. Probabilmente si tratta di offerte differenziate per paese, ma tenete d’occhio l’uscita.

Serie A4 AWD Pro e LEAPTIC Cube: cura del giardino e creatività in una mano

Passiamo agli spazi esterni. La Serie A4 AWD Pro è il robot tagliaerba che Dreame ha progettato per giardini fino a 3.500 o 5.000 m², a seconda del modello. Il cuore pulsante è OmniSense 4.0, un sistema di percezione 4-in-1 che combina LiDAR 3D a 360°, posizionamento duale RTK, visione artificiale AI binoculare e due nuovi sensori laterali. Il risultato? Una mappatura rapida e una navigazione senza cavo perimetrale di elevata affidabilità. La tecnologia EdgeMaster 4.0 introduce un braccio meccanico a estensione dinamica che raggiunge un taglio a 0 cm dal bordo, mentre la trazione integrale AWD con quattro motori nei mozzi consente di superare pendenze fino al 90% (42°) e ostacoli di 7 cm. La batteria da 36V e 324 Wh garantisce autonomia prolungata, e per la sicurezza c’è la doppia protezione integrata 24/7 con connettività 4G, antifurto, localizzazione in tempo reale e videosorveglianza. Disponibile in Europa nel primo trimestre 2027, il prezzo non è ancora stato comunicato.

E se il giardino è sotto controllo, Dreame pensa anche alla creatività. La LEAPTIC Cube Mini Camera segna l’ingresso del brand in una nuova generazione di imaging intelligente. Con un corpo da soli 55,9 g, supporta la registrazione video fino a 8K e in 4K a 60 fps HDR, con un obiettivo ultra-grandangolare da 155°. L’assistente vocale AI “Hi, Moko” permette il controllo a mani libere, mentre le funzionalità AI Scene Recognition, AI Tracking e Portrait Beauty Enhancement rendono le riprese intuitive. La stabilizzazione GyroSteady AI garantisce fluidità anche in movimento, e la batteria offre fino a 110 minuti di autonomia (210 con il modulo Magnetic Battery Cube). La ricarica rapida raggiunge l’80% in 19 minuti. Il prezzo parte da 399 € (anche se fonti spagnole indicano 429 € a seconda della configurazione), disponibile da metà ottobre. Attenzione: si confronta con DJI, Insta360 e GoPro, quindi tutto dipenderà dalla qualità dell’immagine e dalla stabilizzazione. Dreame ha comunque le carte in regola per stupire.

T Series: la gamma Wet & Dry completa per ogni esigenza

Lo scorso maggio a Parigi era stata svelata la T Series, e da settembre arriva finalmente in tutta Europa. Cinque modelli: T12 Pro, T14 Pro, T15 Pro Heat, T16 Pro Heat e T16 Pro Steam, per coprire dalla fascia entry-level fino ai sistemi avanzati con vapore e acqua calda. Il top di gamma T16 Pro Heat combina lavaggio con acqua calda a 90°C, potenza di aspirazione di 30 kPa e il braccio meccanico intelligente WhaleSweep Robotic Arm per la pulizia dei bordi. Il T16 Pro Steam alza ulteriormente l’asticella con la tecnologia SaunaClean che eroga vapore a 200°C insieme al lavaggio a 90°C. Tutti i modelli condividono design ultra-sottile con reclinabilità a 180°, autopulizia e, a seconda della versione, rilevamento intelligente dello sporco e tecnologie antigroviglio.

La disponibilità è fissata per il 15 settembre con prezzi di lancio speciali validi fino al 29 settembre: T12 Pro a 259 € (invece di 319), T14 Pro a 349 €, T15 Pro Heat a 449 €, T16 Pro Heat a 549 € e T16 Pro Steam a 599 €. Un’occasione da non perdere se cercate un aspiratore lavapavimenti wet & dry di qualità. Infine, durante l’IFA, Dreame ha anche presentato la nuova identità corporativa Dreame Group, che riunisce i brand Dreame, MOVA e NAVEE, e ha mostrato 16 categorie di prodotto nei 2.400 metri quadrati dei padiglioni 7.1A e 7.1B di Messe Berlin. Tra le novità, anche le stampanti 3D e le action camera segno che la loro visione si sta allargando ben oltre la pulizia della casa. Tutti i prodotti sono acquistabili sul sito ufficiale, su Amazon e presso rivenditori autorizzati.