TCL è presente a IFA 2026, evento che non necessita ormai di presentazioni e che ha visto già protagonista l’azienda con una nuova gamma di monitor per tutti i gusti. Allo stand del produttore asiatico però c’erano anche altre interessanti novità, in particolare la nuova offerta di dispositivi che mette al centro l’intrattenimento domestico e punta soprattutto sulla fascia alta del mercato televisivo e audio.

A Berlino TCL amplia il proprio portfolio di TV Mini LED, con i modelli X11L, C8L e C7L a rappresentare i diversi livelli della gamma SQD-Mini LED, affiancati da soluzioni più orientate al design come A400 Pro NXTVISION e la serie P.

Non meno importanti le new entry nel segmento audio, ambito dove arriva la nuova Q95K, soundbar top di gamma sviluppata con Audio by Bang & Olufsen, che combina 22 altoparlanti, configurazione 11.1.4 canali, subwoofer wireless e diffusori posteriori. Vediamo insieme qualche dettaglio aggiuntivo con tanto di specifiche e prezzi.

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TCL X11L: il nuovo riferimento per i TV Mini LED

Il prodotto più rilevante della nuova gamma è il TCL X11L SQD-Mini LED, televisore destinato a chi cerca il massimo delle prestazioni offerte dall’azienda. La tecnologia SQD-Mini LED porta il controllo della retroilluminazione a livelli particolarmente elevati, arrivando fino a 20.736 zone di local dimming nel modello da 98 pollici.

La luminosità di picco raggiunge invece 10.000 nit sui formati da 85 e 98 pollici, mentre TCL indica una copertura fino al 100% del BT.2020 All Scenes Wide Color Gamut; il pannello lavora a 144 Hz nativi, caratteristica interessante non soltanto per la riproduzione di contenuti sportivi e scene d’azione, ma anche per il gaming.

Dolby Vision e HDR10+ completano il supporto ai principali formati HDR, mentre il pannello WHVA 2.0 Ultra è progettato per mantenere una buona uniformità dell’immagine anche osservando lo schermo da angolazioni più ampie. Non meno curato il comparto audio, ambito dove X11L punta su una soluzione Audio by Bang & Olufsen, evitando di separare completamente l’esperienza sonora da quella video.

La gamma è ora disponibile anche nel formato da 75 pollici, oltre alle versioni da 85 e 98 pollici. Nel caso del modello più grande, il dato sulle 20.736 zone di dimming e quello relativo alla luminosità da 10.000 nit sono specifici del formato, quindi non vanno estesi automaticamente all’intera serie.

C8L: il Mini LED pensato per tutta la famiglia

Un gradino più in basso si posiziona il TCL C8L, che mantiene la tecnologia SQD-Mini LED concentrandosi maggiormente sulla visione condivisa. Il televisore arriva fino a 6.000 nit di luminosità di picco e può raggiungere 4.032 zone di dimming nel formato da 98 pollici; anche in questo caso la frequenza di aggiornamento nativa è di 144 Hz, mentre il comparto audio integra una soluzione sviluppata con Bang & Olufsen e il supporto a Dolby Atmos.

La filosofia è quindi quella di un televisore destinato a fare da centro dell’intrattenimento domestico; film e serie TV, sport e videogiochi possono essere gestiti dallo stesso pannello senza rinunciare a un sistema audio più strutturato. Il C8L è disponibile nei formati da 55, 65, 75, 85 e 98 pollici, offrendo quindi una scelta piuttosto ampia anche per chi non vuole necessariamente puntare sui pannelli di dimensioni estreme.

C7L: 144 Hz e gaming per una fascia più accessibile

Con il TCL C7L la tecnologia SQD-Mini LED viene proposta a un pubblico più ampio con l’obiettivo è mantenere un buon livello di prestazioni senza entrare nella fascia di prezzo dei modelli X11L e C8L. Il televisore raggiunge 3.000 nit di luminosità HDR e fino a 2.176 zone di dimming nel formato da 98 pollici; la frequenza nativa di 144 Hz viene affiancata dal 288 VRR Game Accelerator, dal supporto al VRR e dalla connettività HDMI 2.1.

Si tratta quindi di un modello particolarmente interessante per chi alterna streaming, sport e gaming. Dolby Atmos completa il sistema audio integrato, mentre la disponibilità in cinque diagonali – 55, 65, 75, 85 e 98 pollici – permette di scegliere tra dimensioni molto diverse.

A400 Pro NXTVISION: quando il televisore diventa parte dell’arredamento

TCL non punta soltanto sulle prestazioni e con A400 Pro NXTVISION prova infatti a rispondere a una necessità sempre più diffusa, ovvero inserire un televisore di grandi dimensioni all’interno dell’ambiente domestico senza trasformarlo necessariamente nel punto visivo dominante della stanza.

Il modello utilizza un pannello Matte HVA e una cornice monoblocco con finitura effetto legno di noce chiaro, cercando sostanzialmente di ricordare una vera e propria opera d’arte incorniciata, soprattutto quando lo schermo non viene utilizzato.

Sul fronte tecnico troviamo fino a 448 zone di local dimming nel modello da 98 pollici e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz; a bordo troviamo un processore TSR AiPQ che interviene sull’elaborazione dell’immagine in base al contenuto visualizzato, mentre il sistema audio ONKYO Hi-Fi a 2.0 canali accompagna la parte video.

Da segnalare che quando il televisore è spento, entra in gioco la Art Collection, che mette a disposizione oltre 80 opere selezionate insieme a contenuti generati dall’intelligenza artificiale. A400 Pro è disponibile in una gamma particolarmente ampia di dimensioni, dai 32 fino ai 98 pollici.

TCL P Series: Mini LED e QLED per la fascia media

La proposta di TCL non si ferma ai modelli premium e punta anche sulla P Series per offrire un punto d’accesso alle tecnologie più recenti dell’azienda, il tutto con due famiglie differenti. Il P8L Premium QD-Mini LED utilizza Quantum Dot e retroilluminazione Mini LED, con frequenza nativa di 144 Hz e processore AiPQ; la gamma arriva fino al formato da 98 pollici, dove sono presenti fino a 512 zone di dimming e il 288 VRR Game Accelerator.

L’audio cambia in base alla diagonale; i modelli da 65, 75, 85 e 98 pollici utilizzano una configurazione ONKYO 2.1, mentre il 55 pollici adotta un sistema 2.0; il P8L è disponibile anche in formati più compatti da 32 e 43 pollici, ma in questo caso si passa a un pannello QLED senza Mini LED.

Per chi invece non ha bisogno della retroilluminazione Mini LED, c’è il TCL P7L Premium QLED; in tal caso la diagonale va da 43 a 85 pollici e utilizza tecnologia QLED, pannello HVA, processore AiPQ e supporto Dolby Vision. Il modello da 85 pollici dispone inoltre di un sistema audio ONKYO Hi-Fi 2.1 con subwoofer dedicato, mentre le diagonali inferiori adottano una configurazione 2.0.

Q95K: la nuova soundbar top di gamma con Audio by Bang & Olufsen

La vera novità sul fronte audio è però la TCL Q95K, una soluzione top di gamma che porta la collaborazione con Bang & Olufsen anche nel settore delle soundbar. La configurazione è 11.1.4 canali e comprende complessivamente 22 altoparlanti, distribuiti tra soundbar, subwoofer wireless e diffusori posteriori.

L’idea è ricreare un campo sonoro che coinvolga la parte frontale, laterale, posteriore e superiore dell’ambiente. La potenza massima dichiarata arriva a 1.420 W, mentre il subwoofer wireless utilizza due driver da 7 pollici in configurazione Push-Push.

La collaborazione con Bang & Olufsen non si limita alla semplice personalizzazione estetica. Il sistema utilizza infatti un tuning dedicato e una tecnologia di beamforming B&O progettata per indirizzare il suono con maggiore precisione, migliorando in particolare la separazione tra dialoghi, musica ed effetti.

Un altro elemento interessante e da segnalare è rappresentato dalla calibrazione automatica. La tecnologia AI Sonic-Adaptation analizza le caratteristiche acustiche dell’ambiente e adatta la resa della soundbar alla stanza, evitando di obbligare l’utente a intervenire manualmente su una lunga serie di impostazioni.

Dal punto di vista della connettività invece troviamo HDMI 2.1 ed eARC, oltre al supporto ALLM per il gaming e al pass-through dei segnali Dolby Vision compatibili.

Per la musica sono disponibili Bluetooth, AirPlay 2, Spotify e Google Cast Lite; collegando la Q95K a un televisore TCL compatibile è inoltre possibile sfruttare Tutti Choral, che permette di utilizzare contemporaneamente gli altoparlanti del TV e quelli della soundbar come un unico sistema coordinato.

La Q95K è progettata per televisori da almeno 65 pollici e, secondo TCL, arriverà sul mercato europeo a partire dalla fine di settembre 2026.

A65K e Z100 completano la nuova proposta audio

Accanto alla flagship Q95K, TCL porta a IFA anche due prodotti destinati a esigenze differenti. La TCL A65K Design Series punta soprattutto sul rapporto tra ingombri e prestazioni; lo spessore di appena 50 mm permette di posizionarla sotto il televisore senza appesantire visivamente l’installazione.

La configurazione 3.1.2 canali supporta Dolby Atmos e DTS:X, mentre Audio by Bang & Olufsen interviene sulla calibrazione del suono. La soundbar ha inoltre ricevuto un riconoscimento EISA, a conferma dell’attenzione riservata anche alla componente estetica.

Ancora più particolare è la soluzione Z100 Wireless Free Sound Speaker, progettata per creare un sistema surround senza dover portare cavi attraverso la stanza. Ogni diffusore utilizza infatti una configurazione 1.1.1 e raggiunge una potenza di picco di 170 W.

I dispositivi sono compatibili con i TV TCL dotati di Dolby Atmos FlexConnect e possono essere posizionati liberamente nell’ambiente, lasciando al sistema il compito di adattare la resa audio alla loro disposizione. È inoltre possibile utilizzare fino a quattro Z100 e aggiungere un subwoofer wireless opzionale, costruendo progressivamente il proprio sistema home cinema.

Prezzi e disponibilità in Italia

TCL ha già indicato i prezzi di diversi prodotti presentati o mostrati a IFA 2026 per il mercato italiano. La nuova Q95K, invece, è attesa in Europa dalla fine di settembre, quindi dovremo attendere un attimo. A seguire i prezzi nel dettaglio:

TCL X11L a partire da 3.999 euro

TCL C8L a partire da 999 euro

TCL C7L a partire da 699 euro

TCL A400 Pro a partire da 899 euro

TCL P8L a partire da 549 euro

TCL P7L a partire da 319 euro

TCL A65K 299,90 euro

TCL Z100 249,90 euro

La presenza di TCL a IFA 2026 mostra una strategia che va oltre la semplice crescita delle dimensioni dei televisori. La gamma parte dai modelli QLED della serie P, passa attraverso i Mini LED e arriva agli SQD-Mini LED della famiglia X11L, con livelli progressivamente più elevati di luminosità, controllo della retroilluminazione e dotazione audio.

A questa evoluzione si aggiunge un comparto audio sempre più strutturato. La Q95K rappresenta il vertice della proposta, con 11.1.4 canali, 22 altoparlanti e la collaborazione con Bang & Olufsen, mentre A65K e Z100 cercano strade differenti puntando rispettivamente su design e flessibilità wireless.