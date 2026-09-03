L’attesa per mettere le mani su Grand Theft Auto VI e sfrecciare tra le strade di Vice City si fa sempre più concreta, e farsi trovare con il giusto equipaggiamento è il primo passo per godersi al massimo l’esperienza next-gen su PlayStation 5. Per chi ha bisogno di un secondo pad per le sessioni multiplayer in locale o vuole sostituire il proprio controller principale con una colorazione d’impatto, Amazon ha attivato una nuova campagna promozionale che fa crollare il prezzo del DualSense Wireless Controller a soli 59,90€ (invece di 74,99€). L’offerta copre sia la classica e iconica versione White sia l’apprezzata variante cromatica Galactic Purple. Vediamo come riscattare il coupon per ottenere lo sconto immediato al checkout prima che le scorte o i voucher promozionali si esauriscano.
Indice:
- 1. Attivazione Promo: Prima di aggiungere il prodotto al carrello, accedete alla pagina promozionale ufficiale dei coupon Amazon e riscattate il voucher dedicato.
・DualSense Wireless Controller
💰 Offerta: 59,90€ invece di 74,99€
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・Sony PlayStation 5 DualSense Controller Galactic Purple
💰 Offerta: 59,90€ invece di 74,99€
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Come Riscattare lo Sconto al Checkout su Amazon
Il taglio di prezzo a 59,90€ è legato alla nuova promozione con coupon a scaglioni di spesa lanciata da Amazon. Per applicare correttamente lo sconto e non pagare il prezzo pieno, vi basta seguire questi semplici passaggi:
- 1. Attivazione Promo: Prima di aggiungere il prodotto al carrello, accedete alla pagina promozionale ufficiale dei coupon Amazon e riscattate il voucher dedicato.
- 2. Selezione del DualSense: Scegliete la versione standard o la colorazione Galactic Purple tramite i collegamenti dedicati.
- 3. Sconto Automatico: Procedete alla cassa: lo sconto promozionale verrà applicato in automatico nel riepilogo dell’ordine prima del pagamento finale.
Avviso sui coupon e disponibilità: Se al momento del checkout non spunta il prezzo indicato, significa che il plafond dei coupon promozionali per questa tornata è momentaneamente esaurito. Tenete d’occhio i nostri canali Telegram per essere avvisati non appena verranno ripristinati nuovi fondi e codici sconto!
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Perché il Controller DualSense è Essenziale per GTA VI
Il DualSense non è un semplice gamepad, ma una parte integrante dell’esperienza immersiva sviluppata da Sony per la sua ammiraglia.
- Feedback Aptico Avanzato: Due attuatori a bobina vocale sostituiscono i vecchi motori di vibrazione, restituendo feedback tattili precisi che simulano il cambio di asfalto, il rombo dei motori, gli impatti dei veicoli e le diverse condizioni meteo durante l’esplorazione.
- Grilletti Adattivi Dinamici: I trigger L2 ed R2 offrono diversi livelli di resistenza meccanica in base all’arma impugnata o alla risposta del pedale del freno e dell’acceleratore durante gli inseguimenti ad alta velocità.
- Microfono Integrato e Jack Audio: Permette di comunicare al volo nelle lobby multiplayer senza bisogno di indossare cuffie, con pulsante “Mute” dedicato a portata di pollice.
Riepilogo Offerte Controller DualSense PS5 su Amazon
Di seguito i link diretti per bloccare il vostro DualSense in promozione:
- 1. Attivazione Promo: Prima di aggiungere il prodotto al carrello, accedete alla pagina promozionale ufficiale dei coupon Amazon e riscattate il voucher dedicato.
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Portarsi a casa il controller ufficiale PlayStation 5 a meno di 60 euro rappresenta un’occasione perfetta per aggiornare il setup in vista delle uscite autunnali più attese. I coupon promozionali di Amazon sono soggetti a una soglia massima di utilizzi, motivo per cui consigliamo di completare l’ordine con spedizione Prime prima del ripristino delle cifre di listino.
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