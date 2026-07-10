TCL continua ad ampliare la propria presenza nel mercato dei monitor gaming con due nuovi modelli destinati a utenti molto diversi tra loro ma accomunati da un elemento, l’utilizzo della tecnologia Mini LED.

Da una parte troviamo il nuovo TCL 27P2A Ultra, pensato espressamente per il gaming competitivo e capace di spingersi fino a un incredibile refresh rate di 1080 Hz in modalità dedicata, dall’altra debutta il TCL 27C2A, una soluzione che punta invece sulla versatilità grazie a una configurazione Dual Mode capace di alternare risoluzione 4K e frequenze elevate Full HD.

Entrambi i monitor dimostrano come TCL stia investendo con decisione anche nel settore monitor PC, proponendo caratteristiche che fino a poco tempo fa erano riservate esclusivamente a prodotti di fascia molto più alta; vediamo insieme dettagli e prezzi.

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TCL 27P2A Ultra punta tutto sulla velocità con una modalità fino a 1080 Hz

Il nuovo 27P2A Ultra di TCL rappresenta una proposta che potremmo definire fuori dagli schemi. A bordo troviamo un pannello da 27 pollici che utilizza tecnologia Mini LED con 180 zone di local dimming e offre una doppia modalità di funzionamento (o Dual Mode) pensata per adattarsi a esigenze completamente differenti.

La configurazione principale permette di giocare alla risoluzione 2560 x 1440 pixel con refresh rate fino a 550 Hz, mentre chi pratica eSport competitivi può attivare una seconda modalità che riduce la risoluzione a 1280 x 720 pixel, spingendo però la frequenza d’aggiornamento fino a 1080 Hz.

Si tratta di un’opzione a dir poco estrema, pensata soprattutto per quei titoli nei quali la massima fluidità rappresenta un vantaggio competitivo concreto; non dimentichiamo inoltre che nel contesto ci sarà da abbinare una GPU in grado di generare un frame-rate di questa portata (vedi FPS).

Il monitor utilizza un pannello TCL CSOT HFS Shoot di tipo IPS da 1 ms con retroilluminazione Mini LED, raggiunge una luminosità di picco pari a 800 nit ed è certificato DisplayHDR 600; anche il gamut non sembra niente male visto che il produttore dichiara una copertura del 95% dello spazio colore DCI-P3 insieme al 99% dello spazio sRGB.

La dotazione di porte risulta piuttosto completa grazie a due HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4 e uscita audio classica da 3,5 mm, non dimentichiamo infine il supporto per AMD FreeSync e lo stand ergonomico regolabile in base alle esigenze dell’utente.

Scheda tecnica TCL 27P2A Ultra

Display da 27 pollici

Pannello TCL CSOT HFS Shoot IPS

Retroilluminazione Mini LED

180 zone di local dimming

Dual Mode: Risoluzione 2560 × 1440 fino a 550 Hz Modalità 1280 × 720 fino a 1080 Hz

Luminosità di picco 800 nit

Certificazione VESA DisplayHDR 600

Copertura colore 95% DCI-P3 e 99% sRGB

Tempo di risposta 1 ms

AMD FreeSync

Porte 2 HDMI 2.1 1 DisplayPort 1.4 uscita audio da 3,5 mm

Supporto VESA 100 x 100 mm

Stand ergonomico

TCL 27C2A porta il QD-Mini LED nel segmento più accessibile

Accanto al modello dedicato agli eSport, TCL ha svelato anche il nuovo 27C2A, un monitor che punta su un approccio completamente diverso. Anche in questo caso troviamo un display da 27 pollici, ma la vera protagonista è la tecnologia QD-Mini LED con ben 1.196 zone di local dimming, un valore particolarmente elevato per questa fascia di prezzo.

Il monitor adotta una configurazione Dual Mode che permette di passare dalla risoluzione 4K a 160 Hz alla modalità Full HD fino a 320 Hz, offrendo quindi una maggiore flessibilità tra giochi tripla A e titoli competitivi. La scheda tecnica prevede inoltre una luminosità massima dichiarata di 1.200 nit, profondità colore a 10 bit e copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3, caratteristiche che lo rendono interessante non solo per il gaming ma anche per attività legate alla creazione di contenuti.

In poche parole, rispetto al 27P2A Ultra, il nuovo 27C2A rinuncia alle frequenze estreme per offrire una qualità dell’immagine superiore, grazie a un numero di zone Mini LED decisamente più elevato e alla risoluzione Ultra HD.

Scheda tecnica TCL 27C2A

Display da 27 pollici

Tecnologia QD-Mini LED (HFS Shoot)

1.196 zone di local dimming

Dual Mode

Risoluzione 4K fino a 160 Hz

Modalità Full HD fino a 320 Hz

Luminosità di picco fino a 1.200 nit

Profondità colore 10 bit

Copertura colore 99% DCI-P3, 99% sRGB

Δ E<2

Tempo di risposta 1 ms

Output Display Port / HDMI

Jack audio

Stand ergonomico

Disponibilità e prezzi dei nuovi monitor TCL

I nuovi monitor TCL per il momento sono stati annunciati esclusivamente sul mercato cinese, tuttavia i prezzi di listino evidenziano prodotti evidentemente economici, o comunque con un prezzo molto aggressivo rispetto alle soluzioni dei brand più rinomati.

Il TCL 27P2A Ultra viene proposto a 3.999 yuan, pari a circa 555 dollari, mentre il TCL 27C2A debutta con un prezzo ufficiale di 2.299 yuan, circa 338 dollari, con alcune promozioni che lo portano persino intorno ai 300 dollari.

Al momento non sono state comunicate informazioni relative a una possibile commercializzazione nei mercati europei, ma considerando la rapida espansione della gamma monitor TCL (nonché delle TV) ipotizziamo che dovrebbero arrivare sul mercato europeo nei prossimi mesi.