TCL annuncia l’arrivo sul mercato italiano della nuova generazione di TV SQD-Mini LED, introducendo ufficialmente le serie X11L, C8L e C7L. Si tratta di una gamma che punta a rendere più accessibile l’esperienza del grande schermo in ambito domestico, sfruttando le più recenti evoluzioni delle tecnologie di retroilluminazione e gestione del colore.

L’azienda continua così a sviluppare il proprio approccio basato sull’integrazione tra controllo della luce e resa cromatica, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’immagine nelle diverse condizioni di utilizzo, dai contenuti in streaming fino alle applicazioni più esigenti. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

La tecnologia TCL SQD-Mini LED tra colore e controllo della luce

Alla base della nuova gamma TCL troviamo la tecnologia SQD-Mini LED, soluzione che introduce un sistema di gestione avanzata del colore chiamato Deep Color System; tale opzione consente secondo l’azienda di limitare il fenomeno del color bleeding tra aree luminose e scure, mantenendo una resa più naturale anche nelle scene ad alto contrasto.

A questo si affianca l’All-Domain Halo Control, una funzionalità sviluppata per ridurre gli aloni attorno alle sorgenti luminose, uno dei limiti più comuni nei display LED tradizionali. Il risultato, secondo quanto dichiarato da TCL, è un’immagine più pulita e coerente, soprattutto nei contenuti HDR o nelle sequenze notturne.

Rispetto alle generazioni precedenti, TCL evidenzia miglioramenti concreti sia in termini di ampiezza del gamut cromatico sia di precisione nella riproduzione dei colori. La copertura completa dello spazio BT.2020 contribuisce inoltre a mantenere una resa più fedele delle tonalità in ogni tipo di scena, dalle immagini molto luminose fino agli ambienti più scuri.

TCL X11L: il modello di riferimento

La serie X11L rappresenta la proposta di fascia più alta all’interno della nuova linea SQD-Mini LED. Qui TCL concentra le tecnologie più avanzate, puntando su un controllo molto preciso della retroilluminazione e su livelli di luminosità particolarmente elevati.

Il sistema di local dimming raggiunge un numero molto elevato di zone (20.736), permettendo una gestione dettagliata della luce su tutto il pannello, mentre la luminosità di picco si spinge su valori pensati per contenuti HDR di nuova generazione. Il tutto è accompagnato da una frequenza di aggiornamento nativa a 144 Hz e dal supporto ai principali standard come HDR10+ e Dolby Vision.

Sul fronte audio, la collaborazione con Bang & Olufsen mira a offrire un’esperienza più immersiva direttamente dal televisore, senza la necessità immediata di sistemi esterni. Il design, caratterizzato da uno spessore contenuto e da una struttura pensata per il montaggio a filo parete, completa il tutto confezionando una proposta orientata di sicuro all’home cinema.

Caratteristiche principali TCL X11L

Copertura 100% BT.2020

Pannello WHVA 2.0 Ultra

ZeroBorder e schermo anti-riflesso

Fino a 20.736 di aree di Local Dimming

Frequenza di aggiornamento nativa 144 Hz

Luminosità di picco fino a 10.000 nit

Audio by Bang & Olufsen

HDR 10+ and Dolby Vision

Spessore di 2,1 cm

TCL C8L: equilibrio tra prestazioni e utilizzo quotidiano

La serie C8L si posiziona nella fascia premium, mantenendo molte delle caratteristiche della gamma superiore ma con un’impostazione più versatile, il tutto abbinando a un design minimalista con cornici ridotte al minimo, pensato per favorire un maggiore coinvolgimento visivo.

L’obiettivo è offrire una qualità dell’immagine elevata in un contesto di utilizzo domestico più ampio, che comprende streaming, TV tradizionale e contenuti on demand. Anche in questo caso troviamo una gestione avanzata della retroilluminazione e una copertura completa del gamut cromatico, con un pannello progettato per garantire una buona resa anche osservando lo schermo da angolazioni non centrali.

La frequenza di aggiornamento a 144 Hz contribuisce a mantenere fluidità nelle scene più dinamiche, mentre il comparto audio, sempre firmato Bang & Olufsen e compatibile con Dolby Atmos, punta a completare l’esperienza senza accessori aggiuntivi.

Caratteristiche principali TCL C8L

Copertura 100% BT.2020

Luminosità di picco fino a 6.000 nit

Fino a 4.032 aree di Local Dimming

Pannello WHVA 2.0 Ultra

Frequenza di aggiornamento nativa 144 Hz

ZeroBorder e schermo anti-riflesso

Audio by Bang & Olufsen

Audio Dolby Atmos

Cornici ultra sottili da 3 mm

TCL C7L: la proposta più accessibile

La serie C7L amplia la gamma SQD-Mini LED portando le principali tecnologie sviluppate da TCL in una configurazione pensata per una fascia più accessibile. Questo modello integra una luminosità di picco fino a 3.000 nit in HDR e un sistema di local dimming con fino a 2.176 zone, per la gestione della retroilluminazione e del contrasto nelle diverse condizioni di utilizzo.

Il pannello supporta una frequenza di aggiornamento nativa a 144 Hz ed è dotato di Game Accelerator con VRR fino a 288 Hz in Full HD, insieme al supporto HDMI 2.1. Queste caratteristiche sono affiancate dalle tecnologie della piattaforma SQD-Mini LED, che includono i sistemi di controllo della luce e gestione del colore introdotti nella nuova gamma.

Dal punto di vista costruttivo, il pannello HVA 2.0 Pro è progettato per ridurre i riflessi negli ambienti luminosi e supporta angoli di visione fino a 178 gradi. Sul fronte audio invece, il televisore integra il supporto Dolby Atmos con sistema sviluppato in collaborazione con Bang & Olufsen, per la riproduzione di contenuti multimediali direttamente dal dispositivo.

Caratteristiche principali TCL C7L

Copertura 100% BT.2020

Luminosità HDR fino a 3.000 nit

Fino a 2.176 aree di Local Dimming

Pannello HVA 2.0 Pro

Game Accelerator 288Hz in Full HD VRR

Frequenza di aggiornamento nativa 144 Hz

FreeSync Premium Pro

Dolby Vision in gaming

Audio by Bang & Olufsen

Audio Dolby Atmos

Prezzi e disponibilità

I nuovi TV TCL delle serie X11L, C8L e C7L sono disponibili in Italia a partire da oggi 20 aprile, con prezzi consigliati al pubblico differenziati in base ai modelli e ai tagli disponibili; a seguire tutti i dettagli: