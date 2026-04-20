TCL annuncia l’arrivo sul mercato italiano della nuova generazione di TV SQD-Mini LED, introducendo ufficialmente le serie X11L, C8L e C7L. Si tratta di una gamma che punta a rendere più accessibile l’esperienza del grande schermo in ambito domestico, sfruttando le più recenti evoluzioni delle tecnologie di retroilluminazione e gestione del colore.
L’azienda continua così a sviluppare il proprio approccio basato sull’integrazione tra controllo della luce e resa cromatica, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’immagine nelle diverse condizioni di utilizzo, dai contenuti in streaming fino alle applicazioni più esigenti. Ma vediamo tutto nel dettaglio.
Indice:
La tecnologia TCL SQD-Mini LED tra colore e controllo della luce
Alla base della nuova gamma TCL troviamo la tecnologia SQD-Mini LED, soluzione che introduce un sistema di gestione avanzata del colore chiamato Deep Color System; tale opzione consente secondo l’azienda di limitare il fenomeno del color bleeding tra aree luminose e scure, mantenendo una resa più naturale anche nelle scene ad alto contrasto.
A questo si affianca l’All-Domain Halo Control, una funzionalità sviluppata per ridurre gli aloni attorno alle sorgenti luminose, uno dei limiti più comuni nei display LED tradizionali. Il risultato, secondo quanto dichiarato da TCL, è un’immagine più pulita e coerente, soprattutto nei contenuti HDR o nelle sequenze notturne.
Rispetto alle generazioni precedenti, TCL evidenzia miglioramenti concreti sia in termini di ampiezza del gamut cromatico sia di precisione nella riproduzione dei colori. La copertura completa dello spazio BT.2020 contribuisce inoltre a mantenere una resa più fedele delle tonalità in ogni tipo di scena, dalle immagini molto luminose fino agli ambienti più scuri.
TCL X11L: il modello di riferimento
La serie X11L rappresenta la proposta di fascia più alta all’interno della nuova linea SQD-Mini LED. Qui TCL concentra le tecnologie più avanzate, puntando su un controllo molto preciso della retroilluminazione e su livelli di luminosità particolarmente elevati.
Il sistema di local dimming raggiunge un numero molto elevato di zone (20.736), permettendo una gestione dettagliata della luce su tutto il pannello, mentre la luminosità di picco si spinge su valori pensati per contenuti HDR di nuova generazione. Il tutto è accompagnato da una frequenza di aggiornamento nativa a 144 Hz e dal supporto ai principali standard come HDR10+ e Dolby Vision.
Sul fronte audio, la collaborazione con Bang & Olufsen mira a offrire un’esperienza più immersiva direttamente dal televisore, senza la necessità immediata di sistemi esterni. Il design, caratterizzato da uno spessore contenuto e da una struttura pensata per il montaggio a filo parete, completa il tutto confezionando una proposta orientata di sicuro all’home cinema.
Caratteristiche principali TCL X11L
- Copertura 100% BT.2020
- Pannello WHVA 2.0 Ultra
- ZeroBorder e schermo anti-riflesso
- Fino a 20.736 di aree di Local Dimming
- Frequenza di aggiornamento nativa 144 Hz
- Luminosità di picco fino a 10.000 nit
- Audio by Bang & Olufsen
- HDR 10+ and Dolby Vision
- Spessore di 2,1 cm
TCL C8L: equilibrio tra prestazioni e utilizzo quotidiano
La serie C8L si posiziona nella fascia premium, mantenendo molte delle caratteristiche della gamma superiore ma con un’impostazione più versatile, il tutto abbinando a un design minimalista con cornici ridotte al minimo, pensato per favorire un maggiore coinvolgimento visivo.
L’obiettivo è offrire una qualità dell’immagine elevata in un contesto di utilizzo domestico più ampio, che comprende streaming, TV tradizionale e contenuti on demand. Anche in questo caso troviamo una gestione avanzata della retroilluminazione e una copertura completa del gamut cromatico, con un pannello progettato per garantire una buona resa anche osservando lo schermo da angolazioni non centrali.
La frequenza di aggiornamento a 144 Hz contribuisce a mantenere fluidità nelle scene più dinamiche, mentre il comparto audio, sempre firmato Bang & Olufsen e compatibile con Dolby Atmos, punta a completare l’esperienza senza accessori aggiuntivi.
Caratteristiche principali TCL C8L
- Copertura 100% BT.2020
- Luminosità di picco fino a 6.000 nit
- Fino a 4.032 aree di Local Dimming
- Pannello WHVA 2.0 Ultra
- Frequenza di aggiornamento nativa 144 Hz
- ZeroBorder e schermo anti-riflesso
- Audio by Bang & Olufsen
- Audio Dolby Atmos
- Cornici ultra sottili da 3 mm
TCL C7L: la proposta più accessibile
La serie C7L amplia la gamma SQD-Mini LED portando le principali tecnologie sviluppate da TCL in una configurazione pensata per una fascia più accessibile. Questo modello integra una luminosità di picco fino a 3.000 nit in HDR e un sistema di local dimming con fino a 2.176 zone, per la gestione della retroilluminazione e del contrasto nelle diverse condizioni di utilizzo.
Il pannello supporta una frequenza di aggiornamento nativa a 144 Hz ed è dotato di Game Accelerator con VRR fino a 288 Hz in Full HD, insieme al supporto HDMI 2.1. Queste caratteristiche sono affiancate dalle tecnologie della piattaforma SQD-Mini LED, che includono i sistemi di controllo della luce e gestione del colore introdotti nella nuova gamma.
Dal punto di vista costruttivo, il pannello HVA 2.0 Pro è progettato per ridurre i riflessi negli ambienti luminosi e supporta angoli di visione fino a 178 gradi. Sul fronte audio invece, il televisore integra il supporto Dolby Atmos con sistema sviluppato in collaborazione con Bang & Olufsen, per la riproduzione di contenuti multimediali direttamente dal dispositivo.
Caratteristiche principali TCL C7L
- Copertura 100% BT.2020
- Luminosità HDR fino a 3.000 nit
- Fino a 2.176 aree di Local Dimming
- Pannello HVA 2.0 Pro
- Game Accelerator 288Hz in Full HD VRR
- Frequenza di aggiornamento nativa 144 Hz
- FreeSync Premium Pro
- Dolby Vision in gaming
- Audio by Bang & Olufsen
- Audio Dolby Atmos
Prezzi e disponibilità
I nuovi TV TCL delle serie X11L, C8L e C7L sono disponibili in Italia a partire da oggi 20 aprile, con prezzi consigliati al pubblico differenziati in base ai modelli e ai tagli disponibili; a seguire tutti i dettagli:
- TCL 98X11L 9.799 euro
- TCL 85X11L 6.499 euro
- TCL 75X11L 4.299 euro
- TCL 98C8L 4.699 euro
- TCL 85C8L 2.699 euro
- TCL 75C8L 1.999 euro
- TCL 65C8L 1.599 euro
- TCL 55C8L 1.09 euro
- TCL 98C7L 3099 euro
- TCL 85C7L 2199 euro
- TCL 75C7L 1599 euro
- TCL 65C7L 1299 euro
- TCL 55C7L 999 euro
- Migliori smart TV di Aprile 2026: ecco i nostri consigli
- Migliori monitor Mini LED: la nostra selezione di Febbraio
- Amazon Ember Artline TV e Fire TV Stick HD: le abbiamo viste in anteprima a Londra
- Amazon Prime Video Ultra ha esordito negli USA
- Sony e TCL verso una joint venture globale: possibile svolta per TV e home entertainment
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: 24 ore con Alexa+ in italiano: finalmente è tutta un'altra cosa
- 🚨 Vuoi un notebook gaming serio senza spendere troppo? MSI Cyborg 15 con RTX 5060 è la risposta
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo