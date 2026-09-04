In occasione di IFA 2026, TCL porta a Berlino una nuova generazione di monitor pensati per accompagnare attività molto diverse, dal lavoro quotidiano all’intrattenimento fino al gaming competitivo. La nuova gamma destinata al mercato europeo riunisce infatti pannelli OLED+ e QD-Mini LED, alte frequenze di aggiornamento e soluzioni pensate per adattare la resa del display al tipo di contenuto visualizzato.

Il protagonista dello stand è il TCL 32X3A OLED+, un monitor da 31,5 pollici che punta a riunire in un unico dispositivo produttività, streaming e gaming di fascia alta, con una modalità Dual-Mode capace di alternare 4K a 240 Hz e Full HD a 480 Hz. Accanto al modello flagship arrivano anche il nuovo TCL 27X3B da 27 pollici, il TCL 27C2A QD-Mini LED e il TCL 27P2A Pro Mini LED, quest’ultimo indirizzato soprattutto a chi cerca elevata fluidità nei giochi competitivi.

I nuovi prodotti saranno protagonisti dello spazio TCL Inspiration Habitat, presso il Padiglione 21A della Messe Berlin, dove i visitatori potranno provarli dal 4 all’8 settembre 2026; ma vediamoli insieme nel dettaglio, con tanto di prezzi.

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TCL 32X3A OLED+: un monitor per lavoro, film e gaming

Come anticipato poco sopra, il modello più interessante della nuova proposta TCL è senza dubbio il 32X3A OLED+, progettato per ridurre al minimo i compromessi tra produttività e intrattenimento. Il pannello OLED+ permette di ottenere neri profondi e un contrasto elevato, mentre la tecnologia Matrix-Pure interviene sull’allineamento dei sub-pixel con l’obiettivo di ridurre le sbavature cromatiche soprattutto attorno ai caratteri e agli elementi più sottili.

Una caratteristica pensata anche per l’utilizzo quotidiano è il trattamento antiriflesso, che dovrebbe mantenere leggibili documenti e contenuti anche in ambienti particolarmente luminosi. Il vero punto distintivo arriva però quando si passa al gaming; il monitor può infatti funzionare in 4K UHD fino a 240 Hz oppure in Full HD fino a 480 Hz, permettendo di privilegiare rispettivamente qualità dell’immagine o reattività nel gameplay.

A completare la dotazione troviamo un sistema audio integrato sviluppato in collaborazione con Bang & Olufsen, con altoparlanti frontali pensati per evitare, almeno in parte, la necessità di utilizzare diffusori esterni. Anche il design non è stato lasciato al caso; il pannello misura appena 6,4 mm nel punto più sottile e utilizza il design Stargate con cornici estremamente ridotte su quattro lati, caratteristica che lo aveva già premiato con iF Design Award e Red Dot Design Award 2026.

A IFA 2026 TCL amplia inoltre questa serie con il nuovo TCL 27X3B, variante da 27 pollici che porta la stessa filosofia in un formato più compatto.

Caratteristiche principali TCL 32X3A OLED+ e TCL 27X3B

Tecnologia: OLED+

Risoluzione: 4K UHD

Tempo di risposta: fino a 0,03 ms GtG

Modalità Dual-Mode: UHD 240 Hz / FHD 480 Hz

Tecnologia: Infinite Black e trattamento antiriflesso

Design: Stargate, borderless su quattro lati

Audio: sistema integrato sviluppato con Bang & Olufsen

TCL 27C2A: QD-Mini LED per alternare qualità e velocità

Per chi non vuole rinunciare alla qualità d’immagine ma preferisce le peculiarità della tecnologia Mini LED, TCL propone il 27C2A. Il monitor utilizza un pannello QD-Mini LED da 27 pollici con ben 1.196 zone di local dimming indipendenti; la gestione separata della retroilluminazione permette di controllare con maggiore precisione le aree luminose e quelle scure dell’immagine, una caratteristica particolarmente utile nelle scene notturne, nelle esplosioni e nei contenuti HDR.

La luminosità di picco arriva a 1.200 nit, mentre la tecnologia QLED contribuisce alla resa cromatica. Anche in questo caso TCL ha scelto un approccio Dual-Mode; il 27C2A può lavorare in 4K UHD fino a 160 Hz, puntando sulla qualità dell’immagine nei giochi più complessi dal punto di vista grafico, oppure passare al Full HD per raggiungere 320 Hz e privilegiare la fluidità nei titoli competitivi.

A occuparsi della gestione dei movimenti interviene la tecnologia TCL Motion Clarity (Tmoc), che lavora insieme alla retroilluminazione e ai tempi di risposta per contenere il motion blur durante le fasi più rapide. Il risultato è un monitor pensato per un pubblico piuttosto ampio e può essere utilizzato per il gaming, ma anche per streaming, creazione di contenuti e attività quotidiane.

Caratteristiche principali TCL 27C2A

Diagonale: 27 pollici

Tecnologia: QD-Mini LED

Local dimming: 1.196 zone indipendenti

Luminosità di picco: 1.200 nit

Tecnologia colore: QLED

Modalità Dual-Mode: UHD 160 Hz / FHD 320 Hz

Tempo di risposta: fino a 1 ms GtG

Tecnologia movimento: TCL Motion Clarity (Tmoc)

TCL 27P2A Pro: 320 Hz e Mini LED per il gaming competitivo

Un gradino più in basso troviamo il TCL 27P2A Pro, che cambia approccio concentrandosi maggiormente sulla velocità. Questo display da 27 pollici utilizza una risoluzione QHD e arriva a 320 Hz, una combinazione pensata soprattutto per gli appassionati di eSports e per chi gioca a titoli competitivi dove la capacità di seguire rapidamente ciò che avviene sullo schermo può fare la differenza.

Il tempo di risposta dichiarato è di 1 ms GtG, mentre la tecnologia Tmoc Motion Clarity sfrutta la retroilluminazione Mini LED, la velocità del pannello e la gestione del movimento per ridurre le sfocature. La retroilluminazione dispone di 180 zone di local dimming, con una luminosità di picco di 800 nit, inoltre segnaliamo che il monitor copre il 99% dello spazio colore sRGB.

TCL ha prestato attenzione anche all’utilizzo prolungato; il 27P2A Pro integra infatti soluzioni come Low Blue Light, DC Dimming e tecnologia flicker-free, mentre il supporto regolabile permette di modificare altezza e orientamento del display. Per chi predilige un formato più compatto l’azienda offre infine la variante TCL 25P2A Pro da 25 pollici.

Caratteristiche principali TCL 27P2A Pro e TCL 25P2A Pro

Diagonale: 27 pollici / 25 pollici (25P2A)

Risoluzione: QHD

Refresh rate: fino a 320 Hz

Tempo di risposta: 1 ms GtG

Retroilluminazione: Mini LED

Local dimming: 180 zone

Luminosità di picco: 800 nit

Copertura colore: 99% sRGB

Tecnologia movimento: TCL Motion Clarity (Tmoc)

Funzioni comfort: Low Blue Light, DC Dimming, flicker-free

Supporto: regolabile in altezza e rotazione

La strategia di TCL non si limita alla presentazione dei nuovi monitor. In occasione di IFA 2026 l’azienda ha anche annunciato una nuova collaborazione con Eclipse Glow Games, diventando Official European Monitor & TV Partner di Tides of Annihilation, action-adventure fantasy particolarmente atteso dalla community.

La partnership rafforza quindi il posizionamento dei nuovi monitor anche nel segmento gaming, affiancando l’hardware a uno dei titoli utilizzati per mostrare concretamente le potenzialità degli schermi ad alta frequenza di aggiornamento.

Disponibilità e prezzi dei nuovi monitor TCL

I monitor TCL arrivano accompagnati, fortunatamente, dai prezzi consigliati per il mercato italiano. Il TCL 32X3A OLED+ è disponibile in Italia a 1.499 euro, mentre il nuovo TCL 27X3B viene proposto a 999 euro; risulta di sicuro più accessibile il TCL 27C2A, che arriva sul nostro mercato con un prezzo di 599 euro, mentre il TCL 27P2A Pro scende a 399 euro.

La nuova gamma dell’azienda evidenzia soprattutto una tendenza ormai evidente nel mercato dei monitor; il confine tra schermi per lavorare, guardare contenuti e giocare è sempre più sottile. TCL prova a sfruttare proprio questa convergenza con pannelli OLED+ e Mini LED, modalità ad alta frequenza e configurazioni capaci di passare dalla risoluzione elevata alla massima velocità in base alle esigenze.