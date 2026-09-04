Xiaomi ha ufficializzato in Cina la nuova Smart Band 11, evoluzione diretta di uno dei suoi dispositivi indossabili più apprezzati e convenienti. L’azienda non ha scelto di rivoluzionare il progetto, ma ha preferito intervenire su alcuni degli aspetti più importanti dell’esperienza quotidiana, introducendo un display più luminoso, un corpo leggermente più sottile e, soprattutto, il monitoraggio della variabilità della frequenza cardiaca durante il sonno.

La nuova generazione mantiene quindi l’impostazione che ha caratterizzato le precedenti Smart Band, puntando su dimensioni contenute, una buona autonomia e un numero sempre maggiore di funzioni dedicate al monitoraggio della salute e dell’attività fisica. In Cina sono inoltre previste quattro diverse versioni, compresa una nuova variante completamente in metallo.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Xiaomi Smart Band 11 migliora il display senza aumentare le dimensioni

Dal punto di vista estetico, Xiaomi Smart Band 11 non introduce cambiamenti radicali, l’azienda ha infatti mantenuto il display AMOLED da 1,72 pollici già utilizzato sul precedente modello, così come le cornici da 2 mm. La novità più evidente riguarda quindi la luminosità massima, che passa dai 1.500 nit della Smart Band 10 a ben 2.000 nit.

Una scelta che appare particolarmente sensata considerando la destinazione d’uso del dispositivo. Lo schermo del precedente modello era già di buona qualità e, invece di aumentare ulteriormente la diagonale, Xiaomi ha preferito renderlo più facilmente leggibile in condizioni di forte illuminazione, come quando si utilizza il braccialetto all’aperto sotto la luce diretta del sole.

Anche il corpo è stato leggermente rivisto e ore misura 9,99 mm di spessore, contro i 10,95 mm della Smart Band 10; il peso scende invece da 15,95 grammi a 15,58 grammi, sempre considerando il dispositivo senza cinturino. La differenza in termini di peso è praticamente impercettibile, mentre la riduzione dello spessore potrebbe risultare più interessante soprattutto durante il sonno, quando un dispositivo più sottile può risultare meno ingombrante al polso.

La vera novità è il monitoraggio dell’HRV durante il sonno

La funzione probabilmente più interessante della nuova Smart Band 11 riguarda il monitoraggio della variabilità della frequenza cardiaca, o HRV, durante il sonno; si tratta di una caratteristica che mancava sulla generazione precedente nonostante Xiaomi raccogliesse già numerose informazioni relative alla frequenza cardiaca, alla qualità del sonno e ai livelli di stress.

Con Smart Band 11 l’azienda amplia quindi le capacità di monitoraggio notturno, affiancando all’analisi del sonno anche i dati relativi alla variabilità della frequenza cardiaca. Il dispositivo integra inoltre funzioni di interpretazione e raccomandazioni sul sonno basate sull’intelligenza artificiale, con l’obbiettivo di trasformare i dati raccolti in informazioni maggiormente utili per l’utente.

Il valore dell’HRV, infatti, non risiede semplicemente nella possibilità di visualizzare un ulteriore parametro all’interno dell’app Mi Fitness. Il monitoraggio può diventare più interessante quando il software riesce a costruire una base di riferimento personale e a mostrare l’andamento dei valori rispetto a quello che rappresenta il normale intervallo dell’utente.

Per il resto, Xiaomi mantiene un pacchetto di funzioni ormai consolidato, la Smart Band 11 è in grado di monitorare la frequenza cardiaca, l’ossigenazione del sangue, lo stress e diversi parametri legati alla salute femminile, mentre le modalità sportive supportate sono più di 150. Non manca inoltre la resistenza all’acqua fino a 5 ATM.

L’autonomia dichiarata arriva nuovamente fino a 21 giorni con una singola ricarica, non si tratta quindi di un miglioramento rispetto al precedente modello, ma quasi tre settimane di autonomia rimangono comunque un risultato interessante per un dispositivo così compatto, almeno considerando i dati dichiarati dal produttore.

Quattro versioni e HyperOS 4: ecco quanto costa (in Cina) la nuova Smart Band

La gamma Xiaomi Smart Band 11 si presenta inoltre con quattro differenti versioni, oltre al modello standard sono disponibili una variante dotata di NFC, la Ceramic Edition e la nuova All-metal Edition, caratterizzata da una struttura completamente in metallo.

Quest’ultima rappresenta probabilmente la novità più interessante dal punto di vista estetico, perché permette di avere un dispositivo dall’aspetto meno vicino a quello di un tradizionale fitness tracker e più ricercato. La Ceramic Edition invece, rappresenta una soluzione già presente nella precedente generazione.

La versione con NFC permette di accedere a funzionalità come i pagamenti offline e il supporto alle carte digitali, anche se, come spesso accade con questa tipologia di dispositivo, la disponibilità delle singole funzioni dipenderà dal mercato. Non è quindi possibile dare per scontato che tutte le caratteristiche disponibili in Cina saranno presenti anche sulla futura versione internazionale.

Sul fronte software troviamo Xiaomi HyperOS 4, con l’azienda che pone particolare attenzione all’integrazione con gli altri dispositivi dell’ecosistema Xiaomi, compresi i prodotti Mi Home e le automobili del marchio. Xiaomi sottolinea inoltre una maggiore compatibilità con l’ecosistema Apple, includendo funzionalità come le notifiche tra dispositivi e il supporto alle Apple Shortcuts.

Per quanto riguarda i prezzi, in Cina i preordini della Xiaomi Smart Band 11 standard partono da 289 yuan (circa 37 euro al cambio attuale), mentre la versione con NFC parte da 339 yuan (circa 43 euro); la Ceramic Edition e la nuova All-metal Edition hanno invece un prezzo di partenza di 399 yuan (circa 51 euro).

Al momento Xiaomi non ha ancora comunicato informazioni ufficiali relative alla disponibilità internazionale della Smart Band 11. Bisognerà quindi attendere per capire quando il nuovo braccialetto arriverà sui mercati europei e, soprattutto, quali delle funzionalità presenti nella versione cinese saranno effettivamente disponibili anche a livello globale.