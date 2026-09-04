Luna (qui trovate la recensione di Luna Ring 2.0)ha appena annunciato a IFA Berlin che Luna Band sarà disponibile per la spedizione in tutto il mondo. Si tratta del primo wearable che si adatta a ogni singolo utente, grazie a LifeOS, la piattaforma di health intelligence che lo alimenta. Niente più dispositivi uguali per tutti: qui la smartband si riconfigura in base ai vostri obiettivi.

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Personalizzazione estrema: il Luna Band impara dal vostro corpo

A differenza dei wearable tradizionali, che funzionano allo stesso modo per chiunque, Luna Band si adatta agli obiettivi di ogni persona. Quando aggiungete un nuovo traguardo, il dispositivo riconfigura cosa misura e con che frequenza. LifeOS, il motore di intelligenza sanitaria, riallinea i suoi modelli sul vostro corpo specifico per quell’obbiettivo. Il vostro calendario giornaliero si ricostruisce da solo per servire quel traguardo. Ogni obiettivo aggiunto crea un Luna unico.

Ogni Luna Band è costruito con gli stessi sensori, ma è il portatore a renderlo personalizzato. LifeOS apprende le vostre baseline, non quelle della persona media. Micro app, Peak Score e il firmware si sintonizzano su un singolo corpo. In pochi giorni, due Band della stessa linea di produzione diventano due prodotti diversi. “La salute non è mai stata uguale per tutti, ma i wearable lo sono stati”, ha dichiarato Amit Khatri, fondatore di Luna. “Luna Band si basa su un’idea semplice: il vostro dispositivo dovrebbe adattarsi a voi, non il contrario. Due persone che indossano un Luna Band indossano due prodotti diversi, modellati dal proprio corpo e dai propri obiettivi“.

L’azienda ha una storia solida: Amit Khatri ha costruito Noise, uno dei più grandi brand wearable al mondo con oltre 45 milioni di dispositivi spediti. LifeOS è stato addestrato su dati provenienti da oltre 30 milioni di utenti di smartwatch, una profondità che pochi nuovi entranti possono vantare. E tutto questo è incluso senza abbonamento: nessuna tariffa nascosta, solo guida chiara e azionabile.

Specifiche tecniche e design: un wearable completo

Il Luna Band è disponibile in quattro colori: Aloe Green, Onyx Black, Desert Beige ed Ember Orange, con opzioni di cinturino in tessuto e silicone. Le dimensioni sono compatte: lunghezza 40 mm, larghezza del frame 27 mm, altezza incluso il cinturino 11,8 mm. La batteria agli ioni di litio dura fino a 10 giorni e si ricarica completamente in 60 minuti.

I sensori includono un sensore ottico HR (PPG) circolare multi-PD/LED con 4 fotodiodi e 4 LED verdi più G/R/IR, accelerometro a 3 assi, giroscopio a 3 assi (IMU a 6 assi), sensore di temperatura cutanea e SpO₂. Supporta oltre 60 modalità sportive con rilevamento automatico per corsa, camminata, ciclismo, ellittica e vogatore, insieme a VO₂ max, training load e zone di frequenza cardiaca. Il tutto in un design senza schermo che punta a un’esperienza più discreta.

Presentato per la prima volta al CES 2026 e poi aggiornato a maggio 2026, il Luna Band ha già generato un’anticipazione enorme: oltre 100.000 utenti in waitlist, con il primo drop (su invito) andato esaurito. Le recensioni iniziali lo descrivono come un approccio fondamentalmente diverso alla salute, che tratta la personalizzazione e il progresso verso gli obiettivi come un unico sistema.

Disponibilità e prezzo: spedizioni globali senza abbonamento

Il Luna Band è disponibile per l’acquisto in tutto il mondo su lunazone.com al prezzo di €149. Tutta la guida è inclusa, senza bisogno di abbonamenti. Invece di presentare grafici da interpretare, Luna legge il corpo e pianifica la giornata, trasformando i segnali biometrici in un calendario quotidiano di indicazioni chiare e attuabili. Se siete a IFA Berlin, potete provare il Band allo stand Hall 12, Booth 131: lì troverete anche Swapnil Vats, co-fondatore, disponibile per interviste. Per chi è alla ricerca di consigli su come scegliere il dispositivo più adatto, è disponibile anche la nostra guida agli acquisti wearable.