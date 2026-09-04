Ne avevamo parlato appena qualche settimana fa, quando erano emerse le prime indiscrezioni su come Apple stesse valutando una fitness band senza schermo per entrare in un mercato ormai affollato da WHOOP, Fitbit Air, Garmin CIRQA e Amazfit Helio Strap.

Ebbene, ora Actxa, azienda singaporiana poco nota fuori dai propri confini, ha trovato un modo piuttosto audace per distinguersi da tutta questa concorrenza. La nuova Spark Band, presentata proprio a IFA di Berlino, promette una stima della glicemia in un minuto, senza bisogno di aghi né strisce reattive.

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Come funziona AI Glucose Snapshot

Secondo l’annuncio ufficiale di lancio di Actxa, la funzione AI Glucose Snapshot, che richiede appena un minuto, produce un intervallo di glicemia stimato insieme a un valore indicativo all’interno di quell’intervallo. È possibile effettuare una rilevazione rapida in qualsiasi momento, oppure usare i Meal Snapshot prima e dopo i pasti per vedere come cambia la stima nel corso del tempo.

Stando a quanto spiega l’azienda, la fascia non traccia silenziosamente la glicemia nell’arco dell’intera giornata come farebbe un CGM tradizionale ma Actxa precisa che la funzione è pensata per il benessere generale, e non va utilizzata per diagnosticare, monitorare o gestire il diabete, visto che nessuno smartwatch o smart ring, va ricordato, ha finora ottenuto l’autorizzazione della FDA a misurare la glicemia senza perforare la pelle.

Spark Band utilizza la tecnologia proprietaria BGEM di Actxa, che analizza i segnali ottici PPG tramite un modello basato su intelligenza artificiale; l’azienda offre già una funzione simile sul proprio Core Smart Ring, ma non ha ancora pubblicato dati di accuratezza specifici per la nuova fascia da polso.

Se il nome Actxa non vi dice nulla, è comprensibile visto che l’azienda singaporiana non è particolarmente conosciuta a livello internazionale, anche se dichiara di aver già fornito oltre 1,9 milioni di tracker per il National Steps Challenge del governo di Singapore, iniziativa attiva dal 2015.

Le altre funzioni sono più familiari

Al di là della glicemia, si tratta di un tracker per la salute senza schermo piuttosto convenzionale: registra fasi del sonno, punteggio del sonno, segnali notturni, attività fisica, Intensity Minutes, VO2 max e Fitness Age, mentre il punteggio di recupero giornaliero confronta l’HRV notturna con la baseline personale di chi lo indossa.

Non c’è alcun display, ma LED e vibrazioni forniscono indicazioni sulla zona di frequenza cardiaca target durante l’allenamento; gli stessi segnali gestiscono anche i promemoria per il movimento e le sveglie al risveglio, senza trasformare la fascia nell’ennesima fonte di notifiche al polso.

Il tracker pesa circa 22 grammi e combina una scocca in lega di zinco con un cinturino in nylon intrecciato; è certificato IP68, memorizza fino a sette giorni di dati e impiega fino a 90 minuti per completare la ricarica.

Actxa dichiara fino a 14 giorni di autonomia e non richiede alcun abbonamento, il che comunque colloca Spark Band in una posizione interessante rispetto alle opzioni già consolidate nel segmento delle fasce senza schermo, specialmente considerando che nessuno di quei dispositivi offre attualmente una stima della glicemia che, sebbene non debba essere utilizzata a livello clinico, è un bonus non da poco per chi fosse interessato.

Resta comunque il fatto che la funzione glicemia, per quanto interessante sulla carta, ha bisogno di test indipendenti prima che chiunque possa fidarsi davvero del numero che restituisce.

Se Actxa riuscirà a dimostrare che le proprie stime seguono in modo affidabile le reali variazioni legate ai pasti, Spark Band potrebbe offrire qualcosa di genuinamente diverso rispetto a Fitbit Air, Garmin CIRQA e WHOOP, gli attuali punti di riferimento del settore; se invece l’accuratezza dovesse rivelarsi deludente, il rischio è che la fascia finisca per essere ricordata solo per una funzione capace di attirare l’attenzione a una fiera, ma poco utile nell’uso quotidiana.

Prezzo e disponibilità

Spark Band costerà 149 dollari, pari a 199 dollari di Singapore, con i preordini in apertura dal 24 settembre.

Actxa prevede di avviare le consegne il 18 novembre in mercati selezionati di Nord America, Europa, Asia-Pacifico e Medio Oriente, senza però aver ancora specificato i singoli Paesi coinvolti. Vi terremo aggiornati.