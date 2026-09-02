Due giorni fa avevamo raccontato di come i preordini di GTA 6 fossero letteralmente esplosi dopo il debutto del trailer su Netflix, con un incremento del 572% tra il 27 e il 28 agosto secondo Sensor Tower; un evento che, come avevamo anticipato già a inizio agosto quando era stata confermata la data del terzo trailer, era nato da un accordo di esclusiva temporale piuttosto insolito tra Rockstar e la piattaforma di streaming, capace di far discutere non poco la community proprio per la scelta di anteporre Netflix al canale YouTube ufficiale dello studio.

Ora arriva anche la conferma definitiva di quanto quell’evento sia stato seguito su larga scala con Netflix che ha aggiornato la propria classifica dei film più visti su Tudum per la settimana dal 24 al 30 agosto, e a conquistare il primo posto è stato proprio l’Extended Look di Grand Theft Auto VI, il che è sorprendente e fa capire bene la portata dell’evento visto che si tratta “solo” di un video di quasi 30 minuti dedicato al gioco in uscita a novembre.

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Un record costruito in appena sei ore di esclusiva

L’accordo tra Netflix e Rockstar prevedeva un periodo di esclusiva di sole sei ore il 27 agosto, prima che lo sviluppatore caricasse il trailer esteso anche sul proprio canale YouTube ufficiale, esattamente come avevamo già raccontato al momento della presentazione ufficiale del gioco; eppure, nonostante quella finestra così ridotta, il video ha totalizzato 31,1 milioni di visualizzazioni su Netflix, conquistando il primo posto nella classifica dei film in ben 58 Paesi.

Dopo la fine dell’esclusiva Netflix, Rockstar ha caricato l’Extended Look di GTA VI anche sul proprio canale YouTube, dove ha già raccolto oltre 17,7 milioni di visualizzazioni. Come sottolinea il magazine online Variety, le due piattaforme contano le visualizzazioni in modo diverso: YouTube aggiunge una visualizzazione non appena un video viene riprodotto, mentre Netflix conta come una sola visualizzazione l’intera riproduzione di un contenuto, indipendentemente da quante volte venga riprodotto all’interno dello stesso nucleo familiare.

Con questo metro di misura, il numero di persone che ha guardato il trailer esteso non appena è uscito su Netflix risulta ancora più impressionante, e dimostra bene quanto i fan stiano già aspettando l’uscita del gioco.

Un evento capace di trainare anche Netflix

Va detto che il traino non ha portato benefici solo a Rockstar ma nei giorni precedenti alla trasmissione avevamo raccontato di come diversi utenti stessero attivando la prova gratuita di Netflix proprio per vedere l’Extended Look senza doversi impegnare in un abbonamento a lungo termine, e i download dell’app dello streaming erano già saliti fino alla 35esima posizione sull’App Store di Apple, un balzo di 61 posizioni in appena 24 ore rispetto alla posizione media occupata nei 30 giorni precedenti. Sono numeri quindi che confermano quanto l’operazione abbia funzionato su più fronti contemporaneamente, non solo sulle vendite del gioco, e abbia giovato moltissimo alla piattaforma di streaming.

L’Extended Look su GTA VI presenta filmati di gameplay ripresi dalla versione PlayStation 5 del titolo (dettaglio anche questo impressionante), di cui avevamo già raccontato nel dettaglio i contenuti mostrati; mostra i cambiamenti al sistema di combattimento, come il nuovo capitolo della serie amplii l’universo narrativo, la possibilità di alternarsi tra i personaggi principali, oltre alle attività secondarie disponibili e ovviamente la grafica semplicemente mai vista su un titolo videoludico.

GTA VI sarà disponibile a partire dal 19 novembre, con i preload attivi già dal 12 novembre per chi avrà acquistato la copia digitale.

Vale la pena ricordare che potrebbero servire fino a 80 ore o più solo per completare la trama principale, senza contare tutti i contenuti secondari che, in classico stile GTA e stando a quanto già mostrato, sembrano decisamente più ricchi rispetto ai capitoli precedenti della serie in quello che già si profila come uno dei titoli più grandi e importanti nella storia dei videogiochi.