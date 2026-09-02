MSI porta la propria collaborazione tra tecnologia e arte nella nuova Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition, un’edizione limitata del notebook convertibile che entra a far parte della MSI Artisan Collection. Il nuovo modello, che in realtà avevamo già visto in altri eventi internazionali, si distingue soprattutto per un design ispirato a due celebri opere di Vincent van Gogh, ma non rinuncia a una dotazione pensata per creatori di contenuti e professionisti.

Il laptop viene proposto in due varianti, dedicate rispettivamente a La notte stellata e Notte stellata sul Rodano, con chassis, accessori e interfaccia grafica personalizzati per richiamare le atmosfere dei dipinti. A completare il progetto c’è una configurazione orientata alla produttività e alle funzionalità basate sull’Intelligenza Artificiale, insieme alla versatilità tipica di un dispositivo 2-in-1. Vediamone insieme qualche dettaglio in più.

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MSI Prestige 14 Flip AI+: due versioni ispirate ai dipinti di Van Gogh

L’edizione speciale di MSI Prestige 14 Flip AI+ nasce attorno a due delle opere più riconoscibili di Vincent van Gogh, ovvero le tanto amate Notte stellata sul Rodano e Notte stellata. MSI ha scelto di tradurre le differenti atmosfere dei due dipinti direttamente nell’estetica del notebook; le due versioni utilizzano infatti texture, tonalità cromatiche e finiture differenti, cercando di riprendere il movimento e le sensazioni associate ai cieli notturni rappresentati dall’artista olandese.

Il tema non si limita però alla superficie del dispositivo; anche l’interfaccia di MSI Center M è stata personalizzata per l’occasione, con tonalità di blu e texture che richiamano i diversi caratteri delle opere. L’obiettivo è quindi quello di realizzare un prodotto che non sia semplicemente un notebook con una decorazione particolare, ma un’edizione pensata per estendere il concept artistico anche all’esperienza d’uso.

Dietro l’estetica da edizione speciale rimane un notebook progettato per offrire una certa flessibilità nell’utilizzo quotidiano. Il Prestige 14 Flip AI+ può essere utilizzato come notebook tradizionale oppure sfruttando il formato convertibile, una caratteristica particolarmente interessante per chi alterna produttività, consultazione dei contenuti e attività creative.

Il dispositivo misura appena 11,9 mm di spessore e pesa 1,37 Kg, caratteristiche che secondo MSI (ma non solo) puntano a garantire una buona portabilità; il pubblico di riferimento comprende soprattutto creatori di contenuti e professionisti che hanno bisogno di spostarsi frequentemente tra diversi ambienti di lavoro. Sul fronte display troviamo un pannello OLED da 14 pollici con copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3, caratteristica questa particolarmente rilevante per chi lavora con immagini e contenuti visivi e necessita di una riproduzione cromatica ampia.

La dotazione viene completata da una batteria da 81 WHr che, sempre secondo MSI, garantisce un’autonomia fino a 30 ore nella riproduzione video a 1080P; il dato comunque è riferito a condizioni di test specifiche e non deve essere interpretato come un’autonomia rappresentativa di qualsiasi scenario di utilizzo.

MSI Prestige 14 Flip AI+: l’Intelligenza Artificiale entra nei flussi di lavoro

Il Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition appartiene inoltre alla generazione di notebook MSI progettati per sfruttare le più recenti funzionalità legate all’Intelligenza Artificiale. I processori Intel Core Ultra permettono di gestire le funzioni AI supportate dal dispositivo, che comprendono strumenti dedicati al fotoritocco, alla generazione di immagini e all’editing video; a questi si aggiungono funzioni come la riduzione del rumore di fondo, i sottotitoli in tempo reale e alcuni strumenti destinati alla produttività.

L’approccio scelto da MSI non punta quindi esclusivamente sulle prestazioni hardware, ma sull’integrazione dell’AI all’interno delle attività quotidiane; l’azienda presenta queste funzioni come strumenti in grado di rendere più semplici e fluidi alcuni passaggi dei flussi di lavoro creativi. A distinguere ulteriormente il notebook dalla versione standard però è il bundle dedicato alla Vincent van Gogh Edition.

All’interno della confezione trovano posto un mouse wireless, tappetini per mouse ispirati alle opere dell’artista, un badge identificativo, una custodia e una cover per la tastiera. Anche il packaging è stato progettato appositamente per l’edizione speciale, portando così il “tema artistico” oltre lo chassis del notebook, coinvolgendo anche gli accessori che accompagnano il prodotto.

Scheda tecnica MSI Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition

Formato: notebook convertibile 2-in-1

Display: OLED da 14 pollici

Spazio colore: 100% DCI-P3

Processore: Intel Core Ultra

Batteria: 81 WHr

Autonomia dichiarata: fino a 30 ore (riproduzione video 1080P)

Spessore: 11,9 mm

Peso: 1,37 kg

Funzioni AI: fotoritocco assistito, generazione di immagini, editing video, riduzione del rumore, sottotitoli in tempo reale e strumenti di produttività

Varianti: Prestige 14 Flip AI+ The Starry Night (276ITY) e Prestige 14 Flip AI+ Starry Night Over the Rhone (277ITY)

Accessori inclusi: mouse wireless, tappetini per mouse, badge identificativo, custodia, cover per tastiera

Disponibilità e prezzo

La Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition si inserisce in questo modo nella MSI Artisan Collection, una linea nella quale l’azienda cerca di combinare caratteristiche hardware e design particolari rivolti anche a chi considera l’estetica un elemento importante nella scelta di un dispositivo.

I notebook MSI Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition sono già disponibili per il preordine in Italia; la disponibilità è attesa in questi giorni di settembre, rispettivamente con le SKU The Starry Night (276ITY) e Starry Night Over the Rhone (277ITY).

Il prezzo indicato da MSI per entrambe le versioni è di 2.299 euro. Si tratta quindi di un prodotto di fascia medio-alta, indirizzato soprattutto a chi cerca un notebook convertibile caratterizzato da un design particolare e da un bundle dedicato, oltre alle funzionalità AI e alla dotazione tecnica della famiglia Prestige.