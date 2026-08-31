Il 27 agosto, come avevamo raccontato pochi giorni fa parlando dell’anteprima estesa mostrata in esclusiva su Netflix, resterà una data che i fan di Rockstar Games ricorderanno a lungo, e a quanto pare non solo per i contenuti mostrati nel filmato; le vendite dei preordini di GTA 6 erano già più che positive prima di quell’evento, ma secondo Sensor Tower il balzo registrato nelle ore immediatamente successive è stato tutt’altro che marginale e merita che venga menzionato.

La società di analisi di mercato prevede un incremento del 572% tra il 27 e il 28 agosto rispetto alla media degli ultimi 30 giorni, con un dettaglio che difficilmente sfuggirà ai possessori di Xbox: il trailer per PS5 ha convinto molti più giocatori PlayStation a mettere mano al portafoglio rispetto ai fan della console Microsoft.

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I numeri del boom di preordini di GTA VI

I termini economici della collaborazione tra Rockstar Games e Netflix restano sconosciuti, ma l’accordo di marketing sta chiaramente portando benefici a entrambe le aziende, spingendo sia i preordini di GTA 6 sia gli ascolti dello show.

Sensor Tower stima che, dopo l’Extended Look del 27 agosto, le vendite del gioco siano schizzate del 436% rispetto al giorno precedente; quello slancio è proseguito anche il 28 agosto, portando i preordini a un incremento complessivo del 572% nell’arco delle due giornate, calcolato sempre rispetto alla media registrata nei 30 giorni precedenti da Sensor Tower.

Il divario tra le console

Da quando la società di intelligence di mercato ha iniziato a monitorare le prenotazioni, il 24 giugno, le copie PS5 hanno mantenuto un vantaggio costante rispetto a Xbox; un ampio divario è riemerso ancora una volta dopo il trailer di GTA 6 su Netflix, lungo oltre 26 minuti e registrato proprio sulla console base di Sony. Il 27 agosto le vendite PlayStation sono balzate del 606%, mentre Xbox ha registrato un incremento decisamente più modesto, pari al 127%.

Anche Netflix ha beneficiato di un’ondata di interesse notevole, con i download dell’app dello streaming saliti fino alla 35esima posizione sull’App Store di Apple; un balzo di 61 posizioni in appena 24 ore, che ha migliorato sensibilmente la posizione media della piattaforma, ferma alla 76esima nel corso degli ultimi 30 giorni.

Prima della messa in onda dell’Extended Look, Sensor Tower mostrava già un totale di 4,55 milioni di preordini complessivi, un dato piuttosto notevole considerando che Rockstar non condivideva filmati di gameplay dal secondo trailer di GTA 6, risalente al maggio 2025.

Nonostante le indiscrezioni secondo cui il gioco potrebbe girare a soli 30 fps, di cui avevamo già discusso parlando dell’analisi di Digital Foundry sulle prestazioni attese anche su PS5 Pro, il nuovo filmato per PS5 sembra aver convinto anche gli ultimi indecisi in vista dell’uscita fissata al 19 novembre.

Rockstar aveva raccolto qualche critica per aver reso il video esclusivo del colosso dello streaming per sei ore, ma quella scelta ha permesso all’editore Take-Two Interactive e allo studio di raggiungere un pubblico nuovo; Netflix ha faticato negli ultimi anni a produrre titoli propri di rilievo, eppure i giocatori si sono comunque riversati sulla piattaforma in massa. Questi spettatori hanno spinto lo speciale fino al primo posto nella classifica dei dieci film più visti del servizio.

Abe Yousef, Senior Insights Analyst di Sensor Tower, ha calcolato i dati aggiornati sulle vendite; la società si affida a “modelli proprietari di data science e panel dedicati” per le proprie proiezioni.

Take-Two non ha diffuso stime ufficiali, anche se il CEO Strauss Zelnick aveva già definito “eccezionali” i preordini di GTA 6 in un’occasione precedente.