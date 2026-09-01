Martedì 1 settembre 2026, Anthropic ha rilasciato Fable 5.1 e Mythos 5.1, le versioni gemelle del suo modello di punta. Oltre ai miglioramenti prestazionali, la nuova release di Fable introduce modifiche pensate per ridurre i costi dei token e le restrizioni basate su falsi positivi dei sistemi di salvaguardia. Vediamo cosa cambia per voi.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Fable 5.1: più economico e meno restrittivo

Come per il precedente modello Mythos, Mythos 5.1 sarà disponibile solo per i partner registrati di Anthropic impegnati in ricerca in cybersecurity o scienze della vita. Fable 5.1, la versione senza restrizioni, è disponibile da oggi sulle piattaforme cloud o tramite l’API di Anthropic. Una delle novità più significative è l’adozione della Zero Data Retention, che permette ai clienti di eseguire i modelli Anthropic sulla propria infrastruttura senza flussi di dati in uscita. In precedenza non disponibile per Fable per motivi di sicurezza, un servizio ad alta privacy (chiamato Enterprise Frontier Safeguards) sarà implementato per gli utenti a Giugno. Il sistema continuerà a monitorare gli abusi da parte di agenti o utenti umani, ma i clienti controlleranno come avviene il monitoraggio. Come parte dell’annuncio, Anthropic ha rassicurato i clienti che i loro dati non sono stati mai utilizzati in modo improprio:

“Anthropic non ha mai addestrato modelli su dati aziendali senza esplicita autorizzazione e non lo farà mai.”

Prestazioni da record e novità sui prezzi

Come di consueto per una release Anthropic, i nuovi modelli stabiliscono record in diversi benchmark. Fable 5.1 ha ottenuto il 52,6% su Terminal-Bench-Science 0.1 rispetto al 24,7% di Fable 5, e il 55,8% su Terminal-Bench 4.0 rispetto al 42,0%. Mythos 5.1 ha raggiunto il 60,9% su Terminal-Bench 4.0, contro il 37,3% di GPT-5.6 Sol di OpenAI. Su AutomationBench, che misura i flussi di lavoro aziendali, il punteggio è stato del 31,4% rispetto al 17,1% di Fable 5. Entrambi i modelli supportano fino a un milione di token nel contesto, con una capacità di output di 128.000 token per risposta. La conoscenza del modello arriva fino a Giugno 2026, cinque mesi più tardi rispetto a Fable 5. Sul fronte dei costi, le letture della cache ora costano il 75% in meno, riducendo i costi tipici del carico di lavoro di circa il 25% e quelli dei carichi di lavoro altamente agentici fino al 45%. Il prezzo base rimane invariato a 10$/50$ per milione di token.

Sicurezza, anti-distillazione e nuove funzionalità beta

Anthropic afferma che due aziende esterne e la società di testing Gray Swan hanno attaccato i nuovi filtri senza trovare alcun jailbreak critico. Una delle modifiche più tecniche di questa versione è un nuovo meccanismo anti-distillazione. La distillazione ovvero l’estrazione delle capacità di un modello, spesso su larga scala tramite numerosi account falsi è trattata da Anthropic come un rischio per la sicurezza. Le prime due nuove funzionalità beta includono la regolazione dello sforzo a metà conversazione, che consente agli utenti di aumentare o ridurre l’intensità di elaborazione del modello su un determinato passaggio senza avviare una nuova sessione, e il tracciamento della provenienza dei contenuti, che etichetta gli output in modo che i sistemi a valle possano verificare l’origine del contenuto generato.