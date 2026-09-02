iRobot presenta oggi il suo nuovo modello di punta: arriva Roomba Max 875 Combo con base AutoWash, che viene definito come il modello più evoluto mai realizzato dall’azienda stessa. Porta infatti sul mercato tecnologie inedite e avanzate, a partire dall’esclusiva tecnologia di aspirazione attiva SealForce, che cambia il modo in cui il robot aspirapolvere concentra il flusso d’aria e la potenza di aspirazione per pulire più in profondità tappeti e moquette. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, compresi il prezzo di vendita e la disponibilità.

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iRobot presenta Roomba Max 875 Combo con base AutoWash: ecco il nuovo flagship

Roomba Max 875 Combo promette le migliori prestazioni di pulizia mai raggiunte dai robot dell’azienda, mettendo a disposizione l’esperienza di oltre 35 anni di ingegneria robotica al servizio delle attuali esigenze dei consumatori. Garantisce una pulizia profonda dei pavimenti, ma anche dei tappeti e delle moquette, assicurando la rimozione dello sporco secco e incrostato e la protezione delle superfici tessili durante il lavaggio.

Al centro delle innovazioni iRobot troviamo la già citata tecnologia di aspirazione SealForce, che ripensa dal punto di vista meccanico il modo in cui un robot aspirapolvere entra in contatto con i tappeti. Invece di affidarsi alla sola aspirazione, il telaio abbassa una guarnizione che aderisce saldamente alle fibre, concentrando la potenza aspirante esattamente dove si annida lo sporco. Sfruttando questa soluzione e combinandola al flusso d’aria effetto tornado di 20 L/s e alla potenza di aspirazione di 35.000 Pa, SealForce promette una pulizia dei tappeti 3 volte più profonda e la migliore capacità di raccolta dello sporco mai raggiunta da iRobot.

“Con Roomba Max 875 Combo non ci siamo limitati ad aumentare la potenza di aspirazione complessiva: abbiamo anche cambiato il modo in cui viene applicata al tappeto“, ha dichiarato Adam Pope, Vicepresidente e Chief Engineer di iRobot. “Con SealForce possiamo far aderire il telaio alle fibre del tappeto, così il flusso d’aria – il fattore che incide maggiormente sulla capacità di raccolta – viene convogliato dove serve, invece di disperdersi lungo i bordi. Una maggiore aspirazione aiuta, ma è la tenuta a portarci oltre ciò che finora era possibile“.

Lo stesso approccio ingegneristico basato sui problemi reali e le esigenze dei consumatori viene applicato anche alla funzione di lavaggio dei pavimenti. La tecnologia a ultrasuoni ThermaMist eroga continuamente una nebulizzazione calda durante il lavaggio, ammorbidendo e sciogliendo lo sporco secco e incrostato: le macchie più ostinate vengono così rimosse in un solo ciclo, senza strofinamenti manuali e con un’efficacia 2 volte superiore. Il nuovo rullo lavapavimenti PowerSpin Max è il più grande del settore (+44%): si pulisce continuamente in modo automatico e lava con acqua calda a 300 giri al minuto, esercitando una pressione verso il basso di 18 newton, per un’azione di lavaggio 3,75 volte più profonda rispetto al modello Max 775 e una copertura 1,2 volte più ampia a ogni passaggio (rispetto al rullo standard).

La tecnologia brevettata DriLift mette al sicuro tappeti e moquette dall’acqua e dall’umidità. Roomba Max 875 Combo sfrutta l’intelligenza artificiale per rilevare automaticamente queste superfici, andando non solo a sollevare il rullo lavapavimenti, ma anche ad abbassare una barriera protettiva.

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“iRobot ha aperto la strada a questa categoria più di due decenni fa e, dopo oltre 50 milioni di robot venduti nel mondo, continua a definirne il futuro“, ha dichiarato Jennifer Lichtenheim, Senior Vice President e General Manager per le Americhe di iRobot. “Con Roomba Max 875 Combo abbiamo realizzato il nostro modello più evoluto di sempre, capace di offrire una pulizia ai massimi livelli senza alcun intervento manuale. E, aspetto altrettanto importante, abbiamo affrontato criticità concrete che i consumatori ci hanno indicato come prioritarie. Continuiamo a spingere più avanti la robotica domestica, affinché le persone possano dedicare meno tempo alle pulizie e più tempo a ciò che amano“.

A disposizione poi PerfectEdge, che estende il rullo fino a 45 mm lungo pareti e battiscopa, la spazzola laterale Edge-Sweeping che si espande verso l’esterno, e un doppio sistema anti-groviglio, composto da spazzola laterale a spirale e spazzola principale che tagli peli e capelli. Per spostarsi, Roomba Max 875 Combo utilizza un sistema LiDAR a doppia linea ClearView Pro, con IA PrecisionVision in grado di riconoscere ed evitare oltre 300 oggetti comuni presenti in casa. Il robot non teme i mobili bassi grazie alla sua altezza ridotta (9,98 cm), e può superare soglie fino a 3,5 cm.

Il robot arriva insieme alla base di ricarica AutoWash: può lavare il rullo con acqua calda a 80°C, asciugarlo con aria calda a 55°C, dosare automaticamente il detergente concentrato StayClean e svuotare il contenitore della polvere in un sacchetto AllergenLock ai carboni attivi, assicurando fino a 90 giorni di pulizia senza interventi manuali da parte dell’utente.

Non manca naturalmente la compatibilità con l’app Roomba, disponibile gratuitamente su Google Play Store (per Android) e App Store (per iOS). Permette di personalizzare i programmi di pulizia, selezionare stanze specifiche, dare priorità alle aree frequentate dagli animali domestici, gestire la pulizia tramite comandi vocali e non solo.

Prezzi e uscita del nuovo modello iRobot

Roomba Max 875 Combo + base AutoWash sarà disponibile all’acquisto a partire da dicembre nelle colorazioni bianco e nero, sia sul sito ufficiale iRobot sia presso i rivenditori selezionati. Il prezzo consigliato è di 1190 euro.