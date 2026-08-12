Garmin torna a portare avanti i cicli di sviluppo che ci porteranno verso i prossimi major update sui modelli supportati e ha recentemente iniziato a distribuire nuovi aggiornamenti in beta per un buon numero di smartwatch e sportwatch.

Protagonisti di oggi sono i più recenti sportwatch “di punta” dedicati ai runner, ovvero Forerunner 970 e Forerunner 570 (presentati nel mese di maggio 2025), e gli smartwatch Venu X1 (presentato a metà giugno 2025 e da allora disponibile in Italia), Venu 4 (presentato a metà settembre 2025 e disponibile in Italia dal 22 settembre seguente) e vivoactive 6 (presentato ad aprile 2025). Andiamo a scoprire tutti i dettagli, incluso il changelog completo.

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Garmin ha aggiornato in beta i Forerunner 970 e 570: ecco le novità

Come anticipato in apertura, Garmin ha da poche ore avviato il rilascio di una nuova versione in anteprima, la quarta nel ciclo di sviluppo verso il prossimo major update per i due sportwatch che, ancora oggi, rappresentano le più recenti soluzioni di punta dedicate ai runner: parliamo di Garmin Forerunner 970 e Forerunner 570.

Entrambi stanno ricevendo la nuova versione 18.23 beta che sostituisce la precedente versione 18.19 beta (rilasciata a fine luglio), utile perché aveva risolto un gran numero di bug e implementato una novità sul modello di punta.

La nuova versione in anteprima non va a introdurre novità, limitandosi a risolvere più di una dozzina di bug su entrambi i modelli e ad aggiornare le traduzioni a livello di sistema. Di seguito riportiamo il changelog ufficiale (qui per Forerunner 970 e qui per Forerunner 570).

Changelog – versione 18.19 beta (dalla 18.14 beta) Risolve un problema che poteva causare interruzioni di ritmo/velocità, soprattutto durante l’allenamento a intervalli.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante il salvataggio di un’attività.

Risolve un problema che causava l’arresto anomalo del dispositivo durante il rilevamento di un incidente.

Risolve un problema per cui il dispositivo si riavviava sporadicamente.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo dopo aver ricevuto un messaggio audio per gli spettatori.

Risolve un problema per cui un messaggio audio per gli spettatori poteva non essere riprodotto mentre la musica era in pausa.

Risolve un problema per cui altre uscite vocali potevano non essere riprodotte dopo aver ricevuto un messaggio audio per gli spettatori.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante la visualizzazione del report mattutino.

Risolve un problema che impediva la scadenza del report mattutino e serale.

Risolve un problema per cui il cursore del volume nei controlli musicali rimbalzava e smetteva di rispondere.

Risolve un problema per cui il dispositivo non rilevava la parola di attivazione.

Risolve un problema per cui il dispositivo non rispondeva ai comandi dopo l’attivazione della parola di attivazione.

Risolve altri problemi minori.

Aggiorna le traduzioni.

Stesso trattamento per Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6

In parallelo ai due sportwatch dedicati ai runner, come di consueto, l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato la stessa versione in anteprima anche sugli smartwatch Garmin Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6.

Anche nel loro caso arriva la versione 18.23 beta, la quarta dell’attuale ciclo di sviluppo, che va a sostituire la precedente versione 18.19 beta e porta con sé praticamente le medesime novità introdotte sugli sportwatch.

Il focus della beta 4 è la risoluzione dei bug, anche se con alcune modifiche specifiche a seconda del modello, come evidenziato nel changelog ufficiale (qui per Venu X1, qui per Venu 4, qui per vivoactive 6) che riportiamo di seguito.

Changelog – versione 18.23 beta (dalla 18.19 beta) Risolve un problema che poteva causare cali di ritmo/velocità, soprattutto durante l’allenamento a intervalli.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo al salvataggio di un’attività.

Risolve un problema che causava l’arresto anomalo del dispositivo durante il rilevamento di un incidente.

Risolve un problema che causava il riavvio sporadico del dispositivo.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante la visualizzazione del report mattutino.

Risolve un problema che impediva la corretta visualizzazione dei report mattutino e serale.

Risolve altri problemi minori.

Aggiorna le traduzioni. Risolve un problema che poteva causare cali di ritmo/velocità, soprattutto durante l’allenamento a intervalli.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo al salvataggio di un’attività.

Risolve un problema che causava l’arresto anomalo del dispositivo durante il rilevamento di un incidente.

Risolve un problema che causava il riavvio sporadico del dispositivo.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante la visualizzazione del report mattutino.

Risolve un problema che impediva la corretta visualizzazione dei report mattutino e serale.

Risolve altri problemi minori.

Aggiorna le traduzioni. Modifiche per i soli Garmin Venu X1 e Venu 4: Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo dopo la ricezione di un messaggio audio per gli spettatori.

Risolve un problema per cui un messaggio audio per gli spettatori poteva non essere riprodotto quando la musica era in pausa.

Risolve un problema per cui altri output vocali potevano non essere riprodotti dopo la ricezione di un messaggio audio per gli spettatori.

Risolve un problema per cui il cursore del volume nei controlli musicali si muoveva in modo anomalo e smetteva di rispondere.

Risolve un problema per cui il dispositivo non rilevava la parola di attivazione.

Risolve un problema per cui il dispositivo non rispondeva ai comandi dopo l’attivazione della parola di attivazione. Modifiche per il solo Garmin vivoactive 6: Risolve un problema per cui la modalità silenziosa poteva non essere rispettata durante la modalità di messa a fuoco dell’attività.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.