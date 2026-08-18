Chi dice che per avere ANC da 45 dB, audio Hi-Res con LDAC e 42,5 ore di autonomia serva spendere una fortuna? Nothing Ear (a) la pensa diversamente, e con uno sconto del 50% su Amazon il ragionamento diventa ancora più solido. Un dimezzamento netto del listino che vale la pena non lasciarsi scappare.

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Nothing Ear (a): design trasparente, prestazioni tutt’altro che invisibili

Bastano pochi minuti con Nothing Ear (a) in-ear per capire che il brand londinese non ha sacrificato nulla sull’altare del prezzo accessibile. L’estetica trasparente è inconfondibile, il peso totale è inferiore a 50 grammi e il comfort durante un utilizzo prolungato non delude.

Sul fronte audio, il protagonista assoluto è il driver dinamico da 11 mm, che secondo Nothing offre una potenza doppia rispetto agli Ear (2): bassi più profondi, maggiore dettaglio e due nuove prese d’aria che migliorano il flusso interno all’auricolare. La certificazione Hi-Res Audio supporta la riproduzione fino a 990 kbps con frequenze a 24 bit/96 kHz, mentre il codec LDAC garantisce uno streaming ad alta risoluzione via Bluetooth 5.3. Un algoritmo dedicato interviene poi in tempo reale per potenziare le basse frequenze.

La cancellazione attiva del rumore arriva fino a 45 dB con modalità adattiva: il sistema rileva le perdite tra l’auricolare e il condotto uditivo e calibra la cancellazione in tempo reale, con la possibilità di scegliere tra 3 livelli o affidarsi alla selezione automatica dell’app Nothing X. Il risultato tiene bene in metropolitana, palestra e uffici open space.

L’autonomia è uno dei punti più convincenti della scheda tecnica:

9,5 ore di ascolto senza ANC per singola carica

di ascolto senza ANC per singola carica 5,5 ore con ANC attiva

con ANC attiva 42,5 ore totali con custodia (senza ANC)

con custodia (senza ANC) 24,5 ore totali con custodia (con ANC)

con custodia (con ANC) 10 minuti di ricarica → 10 ore di ascolto grazie alla ricarica rapida

→ grazie alla ricarica rapida Supporto alla ricarica wireless

La connessione multipoint permette di restare collegati a due dispositivi contemporaneamente, mentre la certificazione IP54 garantisce resistenza ad acqua e polvere. Da non trascurare l’integrazione con ChatGPT, accessibile tramite controllo vocale direttamente dagli auricolari, anche se questa funzione è riservata agli smartphone Nothing (Phone (1), (2) e (2a)).

Metà prezzo su Amazon: i numeri dell’offerta

Su Amazon.it Nothing Ear (a) nella colorazione Bianco/Trasparente è disponibile a 49,99€ rispetto al prezzo di listino di 99,99€, con uno sconto del 50% pari a un risparmio secco di 50 euro. Un taglio netto che porta questi auricolari in una fascia di prezzo dove difficilmente si trovano ANC adattiva, LDAC e ricarica wireless insieme nello stesso prodotto. Se sei alla ricerca delle migliori cuffie Bluetooth, questa offerta merita sicuramente attenzione. L’offerta è attiva ora, ma come spesso accade su Amazon la disponibilità a questo prezzo può variare rapidamente: puoi consultare la pagina delle offerte Amazon per restare aggiornato sulle promozioni più interessanti.

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