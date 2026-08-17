La produzione video e il vlogging di alto livello non sono mai stati così accessibili. In occasione del grande evento Back to School di AliExpress (attivo dal 17 al 26 agosto 2026), i due colossi mondiali dell’imaging d’azione, DJI e Insta360, finiscono al centro di una raffica di sconti senza precedenti. Grazie alla combinazione tra codici promozionali a scalare, sconti automatici alla cassa con PayPal e rimborso cashback, è possibile portarsi a casa gimbal tascabili con sensori da 1 pollice, videocamere a 360 gradi con risoluzione 8K e action cam subacquee con risparmi che superano il 50% rispetto ai listini ufficiali. Di seguito trovate l’elenco completo di tutti i coupon da riscattare e la panoramica dei dispositivi in offerta.

🔴 LISTA COUPON:

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Guida al Riscatto: Tutti i Coupon e lo Sconto PayPal

Per applicare correttamente le riduzioni di prezzo, aprite l’app mobile di AliExpress e ritirate i coupon nella schermata dedicata, oppure incollateli direttamente nel carrello prima di procedere al pagamento. Selezionando PayPal come metodo di pagamento, riceverete un ulteriore taglio immediato sul totale.

Elenco Completo dei Codici Sconto Principali:

TUTTOA3 / ITAE3 / ITNS03 : 3€ su 15€ di spesa

/ / : su 15€ di spesa TUTTOA6 / ITAE6 / ITNS06 : 6€ su 39€ di spesa

/ / : su 39€ di spesa TUTTOA11 / ITAE11 / ITNS11 : 11€ su 79€ di spesa

/ / : su 79€ di spesa TUTTOA20 / ITAE20 / ITNS20 : 20€ su 139€ di spesa

/ / : su 139€ di spesa TUTTOA33 / ITAE33 / ITNS33 : 33€ su 229€ di spesa

/ / : su 229€ di spesa TUTTOA45 / ITAE45 / ITNS45 : 45€ su 309€ di spesa

/ / : su 309€ di spesa TUTTOA70 / ITAE70 / ITNS70 : 70€ su 489€ di spesa

/ / : su 489€ di spesa TUTTOA110 / ITAE110 / ITNS110 : 110€ su 650€ di spesa (⚠️ Esclusiva ad altissima richiesta)

Sconto Istantaneo con PayPal:

10€ di sconto su spesa minima di 99€

su spesa minima di 99€ 20€ di sconto su spesa minima di 199€

su spesa minima di 199€ 45€ di sconto su spesa minima di 299€

Importante sulla disponibilità dei prezzi: Se nel carrello non compare esattamente il prezzo indicato in questo articolo, significa che uno dei coupon promozionali o il plafond dello sconto PayPal sono momentaneamente terminati. I fondi e i codici vengono tuttavia ricaricati e tornano periodicamente disponibili nel corso della giornata: monitorate costantemente i nostri canali Telegram per essere avvisati non appena tornano attivi!

Gimbal Camera e Vlogging: La serie DJI Pocket e Insta360 Luna Ultra

Per la creazione di contenuti video stabili e luminosi, le videocamere tascabili con stabilizzazione a 3 assi rappresentano la scelta più performante per creator e viaggiatori.

1. DJI Osmo Pocket 3 e Pocket 4P

La celebre DJI Osmo Pocket 3 crolla a soli 220,00€ rispetto ai 449,00€ originari grazie al coupon TUTTOA33 e al taglio PayPal: una videocamera con sensore da 1 pollice, 4K a 120fps e display rotante da 2 pollici a prezzo dimezzato. Chi punta all’innovazione estrema può scegliere la recentissima DJI Osmo Pocket 4P a 512,00€ (con coupon TUTTOA80 ), dotata di doppio sensore da 1 pollice, 17 stop di range dinamico, slow-mo 4K/240fps e 103GB di archiviazione nativa.

2. Insta360 Luna Ultra con Ottiche Leica (586,00€)

Il gimbal AI professionale Insta360 Luna Ultra scende da 769,00€ a 586,00€ con il codice ITNS80 / TUTTOA80 . Offre registrazione video in 8K, sensore da 1 pollice sviluppato con Leica, zoom lossless 6x e tracciamento intelligente Deep Track 5.0.

Action Cam e Riprese a 360 Gradi: Insta360 X5, X4 Air e DJI Action 6

Per lo sport e le riprese immersive all’aperto, i nuovi modelli panoramici e d’azione raggiungono minimi impensabili.

Insta360 X5 8K (269,00€): Vera bomba di mercato. La nuova action camera 360 con ripresa 8K a 30fps , lenti intercambiabili, triplo processore neurale per le riprese notturne e 185 minuti di batteria crolla da 399,00€ a soli 269,00€ inserendo il coupon TUTTOA45 e pagando con PayPal.

Vera bomba di mercato. La nuova action camera 360 con ripresa , lenti intercambiabili, triplo processore neurale per le riprese notturne e 185 minuti di batteria crolla da 399,00€ a soli inserendo il coupon e pagando con PayPal. DJI Osmo Action 6 (279,00€): L’action cam ultra resistente con apertura variabile e sensore quadrato da 1/1.1 pollici per ritaglio libero in 4K scende da 399,00€ a 279,00€ .

L’action cam ultra resistente con apertura variabile e sensore quadrato da 1/1.1 pollici per ritaglio libero in 4K scende da 399,00€ a . Insta360 X4 Air (227,00€): La panoramica 8K ultraleggera da 165 grammi, impermeabile fino a 15 metri senza case esterno, è acquistabile a 227,00€ con il coupon TUTTOA33 .

Riepilogo Offerte DJI e Insta360 su AliExpress

Di seguito tutti i link per accedere direttamente alle promozioni. Ricordate di inserire il rispettivo codice sconto e selezionare PayPal prima di chiudere l’ordine.

📷 Insta360 X4 Air 💰 227€ invece di 299€ 🔗 https://prezzi.tech/go/behw 🎟 TUTTOA33 / ITAE33 / ITNS33 + sconto PayPal

💰 227€ invece di 299€ 🔗 https://prezzi.tech/go/behw 🎟 TUTTOA33 / ITAE33 / ITNS33 + sconto PayPal 📷 Insta360 Luna Ultra 💰 586,00€ invece di 769€ 🔗 https://prezzi.tech/go/beht 🎟 ITNS80 / TUTTOA80 + sconto PayPal

💰 586,00€ invece di 769€ 🔗 https://prezzi.tech/go/beht 🎟 ITNS80 / TUTTOA80 + sconto PayPal 📷 DJI Osmo Action 6 💰 279€ invece di 399€ 🔗 https://prezzi.tech/go/behc 🎟 TUTTOA45 / ITAE45 / ITNS45 + sconto PayPal

💰 279€ invece di 399€ 🔗 https://prezzi.tech/go/behc 🎟 TUTTOA45 / ITAE45 / ITNS45 + sconto PayPal 📷 Insta360 X5 💰 273€ invece di 399€ 🔗 https://prezzi.tech/go/beha 🎟 TUTTOA45 / ITAE45 / ITNS45 + sconto PayPal

💰 273€ invece di 399€ 🔗 https://prezzi.tech/go/beha 🎟 TUTTOA45 / ITAE45 / ITNS45 + sconto PayPal 📷 DJI Osmo Pocket 4P 💰 512,00€ invece di 599€ 🔗 https://prezzi.tech/go/begv 🎟 TUTTOA80 + sconto PayPal

💰 512,00€ invece di 599€ 🔗 https://prezzi.tech/go/begv 🎟 TUTTOA80 + sconto PayPal 📷 Insta360 X5 💰 269€ invece di 399€ 🔗 https://prezzi.tech/go/begj 🎟 TUTTOA45 / ITAE45 / ITNS45 + sconto PayPal

💰 269€ invece di 399€ 🔗 https://prezzi.tech/go/begj 🎟 TUTTOA45 / ITAE45 / ITNS45 + sconto PayPal 📷 DJI Osmo Pocket 3 💰 220€ invece di 449€ 🔗 https://prezzi.tech/go/begi 🎟 TUTTOA33 / ITAE33 / ITNS33 + sconto PayPal

L’integrazione contemporanea di codici sconto ad alto valore e detrazioni istantanee tramite PayPal rende il Back to School di AliExpress il momento perfetto per rinnovare la propria attrezzatura video. Portarsi a casa strumenti professionali per il vlogging e l’action shooting con riduzioni nette sul listino ufficiale è un’opportunità da cogliere al volo prima che i codici o i fondi promozionali finiscano in sold-out.

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