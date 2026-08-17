Tra i migliori smartwatch puri con WearOS che potete acquistare in questo momento c’è un nome che in Italia merita un’attenzione particolare: OPPO Watch X3. Lo merita per due ragioni. La prima è che si tratta di un orologio generalista riuscitissimo, completo sul fronte smart e con un’autonomia che mette in difficoltà quasi tutta la concorrenza Wear OS. La seconda è che, a differenza di un suo gemello identico che vedremo tra poco, lo trovate venduto ufficialmente nel nostro Paese. Vi anticipiamo già la conclusione, su cui torneremo: è un acquisto che ha senso, soprattutto se sapete aspettare il prezzo giusto.

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Video recensione OPPO Watch X3

Un orologio, due marchi: il caso del gemello OnePlus

Prima di entrare nel merito vale la pena chiarire un equivoco che genera parecchia confusione. OPPO Watch X3 ha un gemello perfetto chiamato OnePlus Watch 4: non un prodotto “simile” o “imparentato”, ma la stessa identica macchina venduta sotto un altro marchio. OPPO e OnePlus non sono rivali, appartengono allo stesso gruppo e ormai da diverse generazioni condividono progetti, app companion e perfino i numeri di modello dei loro indossabili. Dal SoC alla batteria, dai sensori al sistema operativo, qui non cambia assolutamente nulla. Anche la companion app è la medesima, si chiama OHealth, e l’esperienza d’uso non si sposta di una virgola passando da un brand all’altro.

Le uniche differenze sono estetiche e riguardano le colorazioni. La versione nera è sovrapponibile tra i due. Sul fronte OPPO troviamo in più la declinazione Misty Titanium, con un cinturino ibrido un po’ particolare: due maglie metalliche con snodo e il resto in fluoroelastomero. Il fronte OnePlus propone invece una variante con cinturino verde e cassa argentata opaca. Tutto qui. Perché vi raccontiamo del gemello, se in Italia parliamo di OPPO Watch X3? Perché quando arriveremo al capitolo prezzi quella parentela diventa un’informazione che vale la pena conoscere.

Design, materiali e display

Sul piano costruttivo OPPO Watch X3 cresce rispetto allo scorso anno, e si vede. La cassa è interamente in titanio, dentro e fuori, e il peso scende dai 46 grammi della generazione precedente a circa 43 grammi per il solo corpo, per arrivare attorno ai 68-70 grammi con il cinturino a seconda della variante. Le dimensioni sono di 47,4 mm di diametro per 11 mm di spessore, quindi anche il profilo si assottiglia leggermente. L’estetica ci convince: né troppo estrosa né troppo seriosa, è un orologio che sta bene addosso un po’ a tutte le occasioni.

Sul lato troviamo due tasti, di cui una corona girevole con feedback aptico che, va detto con onestà, non è dei più precisi. Entrambi i comandi sono però ampiamente personalizzabili, con tantissime funzioni assegnabili a piacere: in questo si lascia davvero plasmare sulle abitudini di chi lo indossa. Buona anche la robustezza generale, con certificazione 5ATM, IP69 e IP68 più conformità agli standard MIL-STD-810H, per una resistenza all’acqua fino a 50 metri che mette al riparo da pioggia, sudore e nuotate in piscina.

Il display è un LTPO AMOLED da 1,5 pollici con risoluzione 466 x 466 pixel, protetto da cristallo di zaffiro e con un trattamento oleofobico non impeccabile ma comunque buono. La leggibilità è ottima e il pannello è appagante anche solo da guardare, grazie a una laminazione molto sottile che lo fa sembrare quasi stampato sul vetro. Sulla luminosità vale la pena essere precisi: il valore di picco dichiarato di 3.000 nit si riferisce alle modalità sportive sotto la luce diretta del sole, mentre nell’uso quotidiano all’aperto il boost si attesta attorno ai 1.500 nit, con un default di 600 nit. Numeri che, alla prova dei fatti, garantiscono una visibilità sempre più che soddisfacente.

La base hardware: doppio processore e modalità risparmio energetico

Qui sta il vero asso nella manica. Il sistema è a doppio processore: da una parte lo Snapdragon W5 di Qualcomm, che gestisce tutta l’esperienza smart “pesante”, dall’altra una MCU a basso consumo, la BES2800BP, resa più performante ed efficiente rispetto allo scorso anno proprio nella parte a risparmio energetico. A completare il quadro ci sono 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna.

Architetture di questo tipo non sono una novità per il gruppo, che le propone ormai da diverse generazioni: ed è esattamente da questa esperienza che nasce il vantaggio competitivo. Mentre alcuni concorrenti hanno adottato soluzioni analoghe solo di recente, qui hanno imparato a sfruttare il chip a basso consumo per fare sempre più cose. Nell’uso normale non vi accorgerete mai dello switch tra un processore e l’altro: noterete solo che l’autonomia dura il triplo rispetto a un Wear OS tradizionale.

Per capire fin dove arriva il chip parsimonioso basta attivare la modalità risparmio energetico, disponibile da un comodo toggle rapido. In questo stato l’orologio avvisa che resteranno attive solo le funzioni di allenamento e di salute, ma in pratica continua a fare molto di più: rimane disponibile la maggior parte delle watch face e, a differenza di un paio di generazioni fa, l’interfaccia resta veloce e fluida anche senza lo Snapdragon. Cosa si perde? Le app scaricate dal Play Store, quindi niente Gmail, WhatsApp, Spotify e nemmeno l’assistente Gemini. Le notifiche, però, arrivano comunque tutte e si sincronizzano con il telefono: semplicemente non potete rispondere finché non uscite dalla modalità. In sostanza resta operativo circa l’80% di ciò che lo smartwatch fa girare in background.

Presa così, questa modalità non ha un senso pieno se attivata sempre. Diventa preziosa quando serve davvero: per non restare a secco mentre siete in giro, per affrontare un paio di giorni fuori senza portarvi la basetta, oppure per allenarvi senza prosciugare la batteria. È un’opzione in più, non un compromesso.

Autonomia e ricarica

L’autonomia è uno dei punti di forza di questo orologio. In modalità smart l’azienda dichiara fino a 5 giorni con un uso standard e fino a 3 con un uso intenso. Nella nostra esperienza i conti tornano: 5-6 giorni nel migliore dei casi, più realisticamente 3-4 giorni se al polso vi arrivano tante notifiche. Sembra poco detto così, ma è mediamente il doppio di quanto regge un Wear OS qualsiasi.

Il discorso cambia in modalità risparmio energetico, dove si arriva a dichiarati 16 giorni con buona parte delle funzioni ancora attive: un valore che lo colloca nel territorio dei buoni orologi ibridi tipo Huawei Watch GT o Xiaomi Watch S5, prodotti che però non sono Wear OS e quindi consumano meno proprio perché non dialogano di continuo con lo smartphone. Il vantaggio qui è poter scegliere: usare la modalità risparmio solo quando serve, sfruttare il 100% delle capacità quando dell’autonomia non vi importa nulla.

La ricarica avviene tramite basetta magnetica con tecnologia Watch VOOC: bastano 10 minuti per recuperare un giorno d’uso e servono circa 75 minuti per il pieno completo. Comodo e veloce, come ci si aspetta da questa fascia.

Funzioni smart: il meglio di Wear OS

Sul fronte smart c’è poco da dire se non che siamo davanti a un Wear OS fatto come si deve. Potete scaricare le applicazioni dallo store, rispondere alle notifiche vocalmente o con la tastierina, gestire i vocali di WhatsApp e, dopo qualche assenza, dovrebbe tornare anche il supporto a Telegram. C’è il pagamento contactless via Google Wallet grazie all’NFC, c’è Gemini integrato per le richieste al volo e ci sono le chiamate Bluetooth direttamente dal polso. Connettività affidata a Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2 e GNSS a doppia frequenza L1+L5.

Come ripetiamo ogni volta che parliamo di un Wear OS, è un prodotto da prendere in considerazione se cercate un prolungamento dello smartphone al polso. Se siete tra quelli sommersi da mail, chiamate e messaggi di lavoro, magari spesso in movimento, un orologio così è una comodità concreta: vi basta un’occhiata per filtrare cosa merita attenzione e cosa no, senza tirare fuori il telefono ogni due minuti. Noi lo troviamo particolarmente efficace in città o agli eventi, quando ci si sposta molto.

Una precisazione importante: è compatibile solo con Android (serve la versione 9.0 o successiva e i GMS aggiornati). Se avete un iPhone in tasca, lasciate perdere, perché non c’è proprio compatibilità.

Sport e salute

Sul versante salute la dotazione è completa: sensore ottico per battito cardiaco e SpO2, sensore di temperatura cutanea, monitoraggio del sonno con fasi e frequenza respiratoria, gestione dello stress e i consueti punteggi riassuntivi che confluiscono nell’app OHealth, ben organizzata e leggibile. Va fatta però una doverosa nota di precisione sull’ECG: l’hardware lo prevede, ma al momento la funzione risulta abilitata solo in Cina e non è ancora attiva in Italia, quindi non datela per scontata in fase d’acquisto. Sul monitoraggio del sonno, infine, qualche dubbio ce l’abbiamo: affiancando al polso anche un dispositivo Fitbit, abbiamo notato qualche discrepanza, con risvegli notturni reali che l’orologio non sempre ha registrato.

Per lo sport il monitoraggio copre le attività più comuni, dalla corsa alla bici, fino a oltre 100 modalità con metriche avanzate per discipline come corsa, nuoto, sci e canottaggio, più il riconoscimento automatico di alcune attività. Il GPS a doppia frequenza è preciso e il cardio è di buona qualità. Detto questo, lo sport non è il focus principale: per jogging, camminate ed escursioni senza pretese di estrema accuratezza va benissimo, ma se cercate uno strumento iperspecializzato per l’allenamento esistono sul mercato sportwatch più adatti allo scopo.

In conclusione: prezzi e disponibilità

Tirando le somme, OPPO Watch X3 è uno smartwatch generalista riuscitissimo: ottimo nella parte smart, completo su salute e sport, con il grande plus dell’autonomia e di un know-how sul doppio processore che ormai pochi sanno gestire così bene. I materiali sono di pregio, con titanio e cristallo di zaffiro, e l’estetica è azzeccata. Il limite resta sempre lo stesso, e lo ribadiamo da almeno due o tre generazioni: la vendita solo in versione Wi-Fi. Un peccato, perché con questa autonomia e questa completezza una variante LTE permetterebbe di lasciare il telefono a casa in molte più situazioni, dalla corsa alla semplice uscita.

E veniamo al prezzo. OPPO Watch X3 ha un listino di 399 euro ed è venduto ufficialmente in Italia, dove però lo si trova spesso a meno, anche attorno ai 300-350 euro nei principali store di elettronica. Qui torna utile la parentesi sul gemello: OnePlus Watch 4 non è distribuito ufficialmente nel nostro Paese, ma chi non ha paura di importarlo lo recupera a cifre più basse, attorno ai 280 euro su Amazon e perfino sui 210 euro su AliExpress affidandosi ai venditori “brand plus” con spedizione dall’Europa, quindi senza problemi di dogana. Trattandosi dello stesso identico orologio, l’unica variabile che conta davvero è quanto lo pagate. Per chi vuole acquistare senza pensieri, garanzia e assistenza ufficiali, OPPO Watch X3 in offerta intorno ai 300 euro è la scelta giusta; chi è disposto a fare qualche acrobazia d’import può spuntare lo stesso prodotto per ancora meno.

Pro: Design elegante



Materiali di qualità



Ottima autonomia Contro: Manca variante LTE



Prezzo di OPPO Watch X3 troppo alto



Concorrenza interna con OnePlus Watch 4