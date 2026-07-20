A poco meno di due mesi dalla distribuzione del più recente major update, e nonostante sia già in corso d’opera il ciclo di sviluppo verso il major update successivo, Garmin ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento minore per alcuni dei suoi smartwatch e sportwatch più popolari, con l’obiettivo dichiarato di risolvere i bug presenti.

I modelli coinvolti sono gli sportwatch dedicati ai runner Forerunner 970 e Forerunner 570 (presentati nel mese di maggio 2025) e gli smartwatch Venu X1 (presentato a metà giugno 2025 e da allora disponibile in Italia), Venu 4 (presentato a metà settembre 2025 e disponibile in Italia dal 22 settembre) e vivoactive 6 (presentato ad aprile 2025). Andiamo a scoprire tutti i dettagli, incluso il changelog completo di questi aggiornamenti.

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Nuovo aggiornamento minore per i Garmin Forerunner 970 e 570

Come anticipato in apertura, Garmin ha appena avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento minore per Garmin Forerunner 970 e Forerunner 570, dispositivi che, ancora oggi, rappresentano i modelli di punta più recenti della gamma di sportwatch dedicata ai runner.

I modelli che compongono le due serie stanno ricevendo la nuova versione 17.37 del software (sostituisce la precedente versione 17.33 rilasciata a fine maggio come major update) che non apporta novità (quelle arriveranno con il major update alla versione 18 del software) ma viene definito come un “hotfix”.

L’obiettivo dichiarato del nuovo aggiornamento, come si può evincere dal changelog ufficiale (qui per Forerunner 970, qui per Forerunner 570) che vi proponiamo di seguito, è quello di risolvere tre bug legati a calibrazione del tapis roulant (la stessa cosa risolta su Instinct 3 la scorsa settimana), riavvii casuali durante una partita di golf e battery drain con autonomia ridotta rispetto al previsto.

Changelog – versione 17.37 (dalla 17.33) Risolve un problema per cui la calibrazione del tapis roulant non riusciva a fornire una misurazione più precisa della distanza percorsa.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante una partita di golf.

Risolve un problema che poteva causare una durata della batteria inferiore al previsto.

Lo stesso aggiornamento arriva su Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6

L’azienda elvetico-statunitense ha avviato il rollout dello stesso aggiornamento minore, utile per risolvere i bug presenti, anche per gli smartwatch Garmin Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6. I tre smartwatch passano dalla precedente versione 17.33 alla nuova versione 17.33 del software. Di seguito riportiamo il changelog ufficiale (qui per Venu X1, qui per Venu 4, qui per vivoactive 6).

Changelog – versione 17.37 (dalla 17.33) Risolve un problema per cui la calibrazione del tapis roulant non riusciva a fornire una misurazione più precisa della distanza percorsa.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante una partita di golf.

Risolve un problema che poteva causare una durata della batteria inferiore al previsto.

Come aggiornare smartwatch e sportwatch Garmin

Per aggiornare gli smartwatch e gli sportwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile: