Garmin porta avanti il lavoro di distribuzione quasi quotidiana di nuovi aggiornamenti software per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma. Protagonisti di oggi sono gli smartwatch di fascia media della gamma Garmin Instinct 3.

I modelli coinvolti ricevono un nuovo aggiornamento minore, utile perché va a risolvere un bug, ma non implementa nuove funzionalità (quelle arriveranno con il prossimo major update già in sviluppo). Andiamo a scoprire tutti i dettagli

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Nuovo aggiornamento minore per Garmin Instinct 3

A poco più di due mesi dalla distribuzione del più recente major update e a poco più di un mese dalla distribuzione del precedente aggiornamento minore, come anticipato in apertura, Garmin è tornata ad aggiornare gli smartwatch di fascia media della gamma Garmin Instinct 3.

Per Garmin Instinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm) e Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm) è in fase di rilascio graduale la nuova versione 14.17 del software. Gli altri modelli della gamma, ovvero Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED, rimangono fermi alla precedente versione 14.15 del software.

L’azienda elvetico-statunitense ha trovato (e risolto) un bug che era presente nella precedente versione del software distribuita in forma stabile su questi smartwatch: come racconta il changelog ufficiale, il team di sviluppo ha risolto un problema con la calibrazione del tapis roulant.

Avere una calibrazione funzionante è fondamentale quando ci si allena con il tapis roulant, dato che lo smartwatch non può contare sui dati GPS ma deve basarsi su stime derivanti dal rilevamento dei passi e dagli altri sensori di movimento.

Changelog – versione 14.17 (dalla 14.15) Risolve un problema con la calibrazione del tapis roulant che non riusciva a produrre un tapis roulant più preciso

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.